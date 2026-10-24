Зимняя температура в Москве выросла почти на два градуса за последние 35 лет

ТАСС: Зимняя температура воздуха в Москве с 1991 года выросла почти на два градуса

Tекст: Денис Тельманов

«Глобальное изменение климата набирает свои темпы. С 1880 года за период в 145 лет тренд зимней температуры воздуха показывает ее рост в Москве на 5,5 градуса, а с 1991 года, за последние 35 лет, рост температуры составил почти два градуса», – заявил Терешонок, передает ТАСС.

Климатолог добавил, что с 1880 года количество зимних осадков в Москве увеличилось в среднем на 100 мм, а с 1991 года – на 50 мм.

По его словам, в последние десятилетия глобальная температура растет значительно интенсивнее, при этом теплые периоды сменяются холодными, что не противоречит общему тренду на потепление.

Терешонок отметил, что средняя температура воздуха предстоящей зимы в Москве и Центральной России может оказаться близкой к климатической норме или превысить ее, которая составляет от минус четырех до минус шести градусов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ученый-климатолог Владимир Клименко заявил о превышении температурной нормы предстоящей зимой на 1,5-2,5 градуса.

Во вторник начальник отдела метеорологии и климата Николай Терешонок спрогнозировал более теплую или близкую к климатической норме предстоящую зиму в Москве и Центральной России.

В прошлом месяце ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о росте средней температуры в столице на полтора градуса за минувшие 30 лет.