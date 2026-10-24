Корвет «Грозный» для Тихоокеанского флота спустили на воду в Хабаровском крае

На Амурском судостроительном заводе спустили на воду корвет «Грозный» для ТОФ

Tекст: Денис Тельманов

Церемония вывода из цеха и спуска на воду пятого серийного корабля, строящегося для Тихоокеанского флота по проекту конструкторского бюро «Алмаз», прошла на предприятии Объединенной судостроительной корпорации, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

«Экипаж для корвета «Грозный“ сформирован и с 5 октября приступил к обучению, после чего прибудет на завод, для того чтобы вместе с вами достраивать корабль и в ближайшие годы включить его в состав флота», – заявил командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина.

В торжественном мероприятии также приняли участие губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и представители командования ВМФ России.

Отличившимся сотрудникам предприятия вручили медали и благодарственные письма, а судовой маляр Маргарита Боровая по морской традиции разбила о корпус бутылку шампанского.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце моряки Тихоокеанского флота завершили дальний поход и прибыли во Владивосток.

В сентябре фрегат «Маршал Шапошников» и большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» отправились из Приморья в дальний поход.

Летом строящийся для флота малый ракетный корабль «Шторм» спустили на воду на Амурском судостроительном заводе.