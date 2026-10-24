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    24 октября 2026, 06:12 • Новости дня

    Корвет «Грозный» для Тихоокеанского флота спустили на воду в Хабаровском крае

    На Амурском судостроительном заводе спустили на воду корвет «Грозный» для ТОФ

    Tекст: Денис Тельманов

    На Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре состоялась торжественная церемония спуска на воду многоцелевого сторожевого корабля проекта 20380 «Грозный», предназначенного для Тихоокеанского флота.

    Церемония вывода из цеха и спуска на воду пятого серийного корабля, строящегося для Тихоокеанского флота по проекту конструкторского бюро «Алмаз», прошла на предприятии Объединенной судостроительной корпорации, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

    «Экипаж для корвета «Грозный“ сформирован и с 5 октября приступил к обучению, после чего прибудет на завод, для того чтобы вместе с вами достраивать корабль и в ближайшие годы включить его в состав флота», – заявил командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина.

    В торжественном мероприятии также приняли участие губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и представители командования ВМФ России.

    Отличившимся сотрудникам предприятия вручили медали и благодарственные письма, а судовой маляр Маргарита Боровая по морской традиции разбила о корпус бутылку шампанского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце моряки Тихоокеанского флота завершили дальний поход и прибыли во Владивосток.

    В сентябре фрегат «Маршал Шапошников» и большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» отправились из Приморья в дальний поход.

    Летом строящийся для флота малый ракетный корабль «Шторм» спустили на воду на Амурском судостроительном заводе.

    23 октября 2026, 10:59 • Новости дня
    Немецкая Quantum Systems разогнала беспилотник до рекордных 777 км/ч

    Экспериментальный дрон немецкой компании Quantum Systems достиг 777 км/ч

    Немецкая Quantum Systems разогнала беспилотник до рекордных 777 км/ч
    @ Quantum-Systems

    Tекст: Игорь Иножарский

    Экспериментальный беспилотный летательный аппарат с электроприводом Apex Recordhunter немецкой компании Quantum Systems смог развить скорость 777 км/ч.

    Прототип достиг неофициальной максимальной скорости в октябре 2026 года, пишет Deutsche Welle.

    Для официальной регистрации рекорда беспилотнику потребуется совершить второй полет. Экспериментальный исследовательский отдел N3XT разработал модель Apex Recordhunter специально для помощи в перехвате высокоскоростных ударных беспилотников.

    Базирующаяся под Мюнхеном технологическая и оборонная компания Quantum Systems стала крупным поставщиком разведывательных дронов и аппаратов-перехватчиков для Вооруженных сил Украины. Фирма также наладила производство беспилотников непосредственно на украинской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца немецкая оборонная компания Quantum Systems выразила намерение передать Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков SPYS до конца 2026 года. В марте военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил о скором получении украинскими военными новых беспилотников Sparta от немецкого производителя. В прошлом году компания Quantum Systems увеличила выпуск своих дронов на секретных объектах на Украине.

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    23 октября 2026, 15:52 • Новости дня
    Китай начал защищать бронетехнику от дронов «мангалами»

    Китай начал оснащать бронетехнику «мангалами» для защиты от дронов

    Китай начал защищать бронетехнику от дронов «мангалами»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сухопутные войска Китая начали оснащать боевые машины пехоты дополнительными металлическими навесами для защиты от беспилотников.

    Новые защитные конструкции на китайских БМП ZBL-08, получившие в российских войсках название «мангалы», были замечены на кадрах с китайско-пакистанских учений «Каракорум-2026», переданных Центральным телевидением Китая, сообщает ТАСС.

    Бронемашины оснащены металлическими навесами вокруг башни и по бортам. По легенде маневров, прошедших в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, оборудованные «мангалами» БМП доставили пехоту на передовую для зачистки обнаруженного с дронов условного лагеря террористов.

    Учения сухопутных войск Китая и Пакистана стартовали 14 октября. В программу маневров входят совместные антитеррористические операции в горах, использование БПЛА и снайперская стрельба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца министерство обороны КНР анонсировало совместные антитеррористические учения с Пакистаном.

    В сентябре российское оборонное ведомство провело конференцию по испытаниям новых систем защиты бронетехники от дронов.

    В мае портал The War Zone сообщил о появлении сетчатых конструкций на патрульном катере ВМФ России.

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    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    23 октября 2026, 15:38 • Новости дня
    Российские дроны «Герань» поразили два локомотива под Харьковом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Операторы беспилотников «Герань» нанесли удары по двум железнодорожным локомотивам в районе Харькова, сообщило Министерство обороны.

    «Войска беспилотных систем Минобороны России продолжают наносить удары по объектам в тылу противника ударными беспилотными летательными аппаратами. Так, накануне нанесен удар с применением БПЛА «Герань» по двум локомотивам в районе города Харькова», – заявили РИА «Новости» в военном ведомстве.

    В министерстве добавили, что средства объективного контроля подтвердили успешное поражение заявленных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны сообщило об уничтожении украинского вертолета Ми-24 на месте базирования с помощью беспилотников «Герань».

    Ранее расчеты БПЛА «Герань-4» нанесли удары по сухогрузам в порту Черноморск и акватории Бугского лимана.

    В начале месяца российские дроны поразили логистический центр и подстанции электросетей на Украине.

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    23 октября 2026, 16:19 • Новости дня
    Операторы центра «Рубикон» уничтожили станцию «Малахит» и ЗРК NASAMS

    Дроны «Герань» поразили норвежские ЗРК NASAMS и станцию «Малахит»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Операторы беспилотников центра «Рубикон» нанесли удары по норвежским зенитным ракетным комплексам NASAMS и радиолокационной станции П-18 «Малахит» украинских войск, сообщило Министерство обороны России.

    Удары беспилотных аппаратов «Герань» пришлись по мобильным зенитным ракетным комплексам NASAMS норвежского производства, которые располагались в районе населенных пунктов Широкое и Башмачка, сообщает Минобороны.

    Также российские военные успешно уничтожили украинскую радиолокационную станцию П-18 «Малахит». Она была поражена вблизи населенного пункта Котляровка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об ударах операторов беспилотников «Герань» по двум железнодорожным локомотивам в районе Харькова.

    В воскресенье операторы центра «Рубикон» уничтожили емкости с горюче-смазочными материалами украинских войск на территории Харьковской области.

    В субботу расчеты беспилотников «Молния-2» уничтожили опорные пункты ВСУ в Харьковской области.


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    23 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    Вернувшиеся из украинского плена военные созвонились с родными

    Минобороны: Вернувшиеся из украинского плена бойцы созвонились с семьями

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, связались по телефону с родными и близкими, чтобы сообщить о своем возвращении.

    Министерство обороны опубликовало видеоролик, на котором вернувшиеся из украинского плена российские военные созваниваются со своими семьями, передает РИА «Новости».

    Один из бойцов рассказал матери, что обмен состоялся и он находится в Белоруссии на границе. «Мамуля, все хорошо, я тебя тоже люблю очень. Все закончилось… Я еду домой», – сказал военнослужащий.

    На опубликованных кадрах запечатлено, как еще два освобожденных бойца со слезами на глазах сообщают матерям о скором возвращении. Женщины также плачут в трубку и говорят, что очень ждут их дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об обмене военнопленными между Россией и Украиной по формуле 270 на 270.

    Летом в Россию из плена вернулись 103 военнослужащих.

    В июне освобожденный российский боец заявил о готовности ждать нового приказа после встречи с семьей.

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    23 октября 2026, 20:11 • Новости дня
    Мобилизационные планы для предприятий запланировали ввести на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о введении мобилизационных планов для предприятий, позволяющих получить стопроцентную бронь от призыва в обмен на регулярную отправку части работников в вооруженные силы.

    «Готовим механизм стопроцентного бронирования при выполнении мобилизационного обязательства. Предприятие сможет полностью бронировать работников, если регулярно будет добровольно привлекать часть из них на военную службу», – приводит ТАСС слова Корецкого.

    Глава украинского правительства добавил, что за мобилизованным работником должны сохраняться рабочее место и заработная плата. Проработать соответствующий механизм поручено министерству обороны и министерству экономики в срок до 1 декабря.

    Кроме того, Корецкий анонсировал финальные изменения в системе бронирования сотрудников. Власти планируют пересмотреть квоты и критерии, по которым предприятия получают статус критически важных для предоставления отсрочки персоналу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Корецкий объявил об отмене стопроцентного бронирования от мобилизации для работников энергетической отрасли и оборонно-промышленного комплекса.

    В понедельник глава кабинета министров сообщил о превышении числа людей с бронью от призыва над количеством служащих в вооруженных силах.

    Кроме того, Корецкий рассказал о планах парламента рассмотреть законопроект об усилении ответственности за дезертирство.

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    23 октября 2026, 14:34 • Новости дня
    Германия задумала закупить тысячи крылатых ракет на 1 млрд евро

    Bloomberg: Германия решила закупить тысячи ракет Anthem на 1 млрд евро

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны Германии ведет переговоры с американо-израильской компанией Covenant о закупке тысяч крылатых ракет наземного базирования Anthem на сумму более 1 млрд евро.

    Дальность ракет Anthem превышает 2000 км, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

    Кроме того, Берлин рассматривает возможность приобретения крылатых ракет Ruta у голландской Destinus SA и разрабатываемых ракет HS1 у немецко-британского стартапа Hypersonica.

    Планы Германии по закупке ракет BGM-109 Tomahawk и пусковых комплексов Typhon у американской Raytheon могут быть сдвинуты на срок до пяти лет.

    В конце августа Covenant сообщила о планах с 2027 года производить ракеты средней дальности вблизи Лейпцига. Дальность ракет составит более 1500 км, планируется выпускать около тысячи единиц в год, передает Reuters. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что наращивание военных бюджетов НАТО провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений, пишет РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца командующий сухопутными войсками ФРГ Кристиан Фройдинг сообщил о планах закупить недорогие крылатые ракеты с дальностью полета около 1500 км.

    В августе Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем стоимостью почти 12 млрд евро с первыми поставками в 2027 году.

    Летом Лондон и Берлин намерились к 2034 году завершить конструирование новейшей крылатой ракеты с радиусом действия более 2000 км.

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    23 октября 2026, 15:11 • Новости дня
    «Севмаш» обновил инфраструктуру для постройки атомных подводных лодок

    На «Севмаше» смонтировали новые судовозные пути для атомных подлодок

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На заводе «Севмаш» завершился монтаж новых путей, предназначенных для перевода секций строящихся атомных подводных лодок на стапель.

    На предприятии ОСК «Севмаш» в Архангельской области обновляются судовые пути для АПЛ. Старые пути были полностью демонтированы, а на их месте смонтирована новая сложная инженерная система, включающая забетонированное основание и специальные усиленные рельсы. По этой конструкции перемещаются транспортные тележки с блоками будущих кораблей, сообщает «Севмаш» в Max.

    Обновление транспортно-передаточного комплекса потребовалось для перевода укрупненных секций подлодок из корпусно-сварочного производства на стапель. Протяженность реконструированного участка составила 132 метра и включила шесть железнодорожных ниток.

    В связи с внедрением современных технологий строительства нагрузка на комплекс возросла почти в 1,5 раза. Ожидается, что после завершения модернизации грузоподъемность путей увеличится в 1,7 раза, повысится надежность системы, а риск задержек в графике постройки судов будет исключен.

    Проект реконструкции разработали специалисты отдела главного архитектора завода. Масштабные работы были выполнены силами ремонтно-строительного цеха предприятия без привлечения сторонних организаций, что произошло на верфи впервые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле на заводе «Севмаш» спустили на воду шестую атомную подводную лодку проекта «Ясень-М» «Ульяновск».

    В июне на верфи в Северодвинске состоялась закладка многоцелевой атомной подводной лодки «Мурманск».

    Ранее генеральный директор предприятия Михаил Будниченко сообщил о готовности строить авианосцы водоизмещением около 100 тыс. тонн.

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    23 октября 2026, 16:27 • Новости дня
    Армия Израиля сообщила о гибели двух солдат в результате теракта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Двое военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли в результате теракта на Западном берегу реки Иордан, сообщили израильские военные.

    Инцидент произошел в районе перекрестка «Иегуда» близ Хеврона. Старший сержант Рон Йонатан Ройтман и сержант Юваль Шай Свилем погибли в результате стрельбы, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.

    Ранее сообщалось о ликвидации двоих нападавших и пятерых раненых, двое из которых находятся в критическом состоянии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после теракта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился подготовить ЦАХАЛ к блокаде Западного берега реки Иордан и заявил о готовности провести крупнейшую со времен Шестидневной войны операцию.

    В тот же день министр финансов Бецалель Смотрич анонсировал проведение подобной операции.

    Ранее Армия обороны Израиля атаковала позиции группы вооруженных лиц в окрестностях крупного населенного пункта на Западном берегу.

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    23 октября 2026, 17:38 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника на подлете к Москве

    Собянин: Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотных летательных аппаратов средствами противовоздушной обороны.

    Четыре беспилотника были сбиты средствами ПВО Министерства обороны на подлете к столице. Сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил Собянин в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Собянин заявил об успешном отражении атаки трех направлявшихся в сторону Москвы беспилотников.

    Позже российские системы противовоздушной обороны уничтожили еще три украинских аппарата около столицы.

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    23 октября 2026, 16:49 • Новости дня
    Китай призвал предотвратить гонку вооружений в космосе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации орбиты и не допускать применения силы в отношении космических объектов.

    Власти КНР считают милитаризацию космоса одной из главных угроз международной безопасности. Соответствующая позиция государства изложена в специальном документе по вопросам укрепления глобального управления космическим пространством, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    «Китай выступает против проведения наступательной военной политики в космической сфере и призывает прилагать все возможные усилия для предотвращения гонки вооружений в космосе», – говорится в распространенном документе.

    Пекин поддерживает проведение переговоров с целью заключения международного юридического соглашения о контроле над вооружениями за пределами Земли. Государство настаивает на подтверждении принципа неприменения силы и недопустимости подобных угроз в отношении любых объектов в космическом пространстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца министры иностранных дел стран СНГ приняли заявление в поддержку практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.

    Весной Россия и Китай выразили решительный протест против попыток милитаризации орбиты.

    В прошлом году китайские власти призвали Соединенные Штаты воздержаться от обвинений Москвы и Пекина в создании космической угрозы.

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    23 октября 2026, 17:52 • Новости дня
    Польша запланировала выделить 4 млрд долларов на создание военной базы США

    Польша запланировала вложить 4 млрд долларов в создание военной базы США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Польши намерены инвестировать почти 4 млрд долларов в создание постоянной американской военной базы на своей территории, сообщил глава министерства национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

    «Мы готовы, у нас есть подготовленные места, у нас готова инфраструктура, предусмотрены средства. Это будет инвестиция более 10 млрд. Если быть конкретным, то около 15 млрд злотых», – заявил Косиняк-Камыш, слова которого приводит РИА «Новости».

    Министр пояснил, что для размещения контингента в 5 тыс. американских военнослужащих Варшаве придется подготовить жилищные и социальные условия для 25 тыс. человек, включая семьи солдат и сопутствующий персонал.

    «Это уже хорошего размера город, который нужно поставить, наличие школ, домов, спортивная инфраструктура, культурные объекты», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца США предварительно выбрали место для постоянной военной базы в Польше.

    В прошлом месяце Министерство национальной обороны Польши объявило о включении базы в стратегию национальной безопасности США.

    Ранее Варшава предложила Соединенным Штатам как минимум пять локаций для создания военного объекта.

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    23 октября 2026, 14:43 • Новости дня
    Дания передала Украине боеприпасы для авиапушек истребителей F-16

    Минобороны Украины: Дания передала ВСУ 50 тыс. боеприпасов для пушек F-16

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны Украины сообщило о передаче Данией более 50 тыс. боеприпасов калибра 20 мм для бортовых пушек истребителей F-16.

    Вооруженные силы Украины планируют использовать переданные боеприпасы для перехвата реактивных ударных беспилотников, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское Минобороны.

    Отмечается, что пилотам украинских F-16 регулярно приходится использовать бортовые авиапушки для перехвата дронов из-за острого дефицита дорогостоящих ракет класса «воздух – воздух» AIM-9 Sidewinder, сообщает Reuters. Информацию о критической нехватке ракет для F-16 подтвердили и в силовых структурах России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца власти Украины обсудили с европейскими странами закупку десятков тысяч снарядов для истребителей F-16.

    В начале прошлого месяца Минобороны Нидерландов объявило о предоставлении Киеву дополнительных партий боеприпасов для боевых самолетов.

    В сентябре украинские пилоты из-за острой нехватки ракет начали использовать встроенные пушки для перехвата воздушных целей.

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    23 октября 2026, 10:07 • Новости дня
    «Рособоронэкспорт» анонсировал показ «Антидронового купола»

    «Рособоронэкспорт» впервые представит систему защиты «Антидроновый купол»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компания «Рособоронэкспорт» впервые представит новейшую концепцию эшелонированной защиты объектов от беспилотников «Антидроновый купол» в ходе третьего саммита Россия – Африка.

    На предстоящем в Москве саммите компания покажет эшелонированную систему защиты населения, мест дислокации войск и стратегических объектов от атак беспилотников, передает РИА «Новости».

    «Рособоронэкспорт предлагает построение надежной объектовой защиты от БПЛА, адаптируемой под конкретного партнера и конкретный объект. Все средства и решения, применяемые в ней, доказали свою эффективность в реальных условиях», – заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

    Система включает средства разведки, радиоэлектронного подавления и физического уничтожения дронов, в том числе комплексы «Панцирь-СМД-Е», «Панцирь-С1М», ПЗРК «Верба» и комплекс «Цитадель». В пресс-службе компании уточнили, что в ближайшее время линейка антидроновых средств пополнится лазерными системами и комплексами электромагнитного импульса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр обороны Литвы Робертас Каунас сообщил о планах задействовать опыт специалистов с Украины для повышения защиты от дронов.

    «Ростех» отметил повышение эффективности борьбы с беспилотниками благодаря новым малогабаритным боеприпасам для ЗРПК «Панцирь-С».

    Также президент Владимир Путин заявил об интересе африканских государств к созданию лицензионного производства российского оружия.

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    23 октября 2026, 16:08 • Новости дня
    Военные России и Индии завершили учения «Индра-2026» в Челябинской области

    Минобороны: Российско-индийские учения «Индра-2026» завершились на Урале

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сухопутная часть совместных межвидовых маневров вооруженных сил России и Индии «Индра-2026» подошла к концу на полигоне Центрального военного округа розыгрышем практических действий.

    Военнослужащие двух стран успешно выполнили задачи сухопутного этапа тренировок, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны. По сценарию маневров условный противник захватил населенный пункт и создал там систему опорных пунктов. Союзные силы провели воздушную разведку, после чего артиллерия и ударные беспилотники атаковали скопления живой силы, командные пункты и склады боевиков.

    Затем штурмовые отряды при поддержке танков, средств противовоздушной обороны и FPV-дронов выбили условные незаконные вооруженные формирования с позиций. Оставшиеся силы неприятеля были уничтожены при преследовании.

    На торжественной церемонии закрытия начальник управления боевой подготовки Центрального военного округа Сергей Пименков констатировал успешное достижение всех поставленных целей. Отличившимся солдатам и офицерам вручили медали, грамоты и ценные подарки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду индийский фрегат «Сахьядри» покинул Владивосток после окончания морской части совместных маневров.

    На прошлой неделе Россия и Индия официально открыли учения на территориях Челябинской области и Дальнего Востока.

    В прошлом году президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения об упрощенном порядке отправки военных двух стран на совместные тренировки.

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