Онищенко назвал переносчиков вируса Шамонда

Академик Онищенко назвал кровососущих мокрецов переносчиками вируса Шамонда

Tекст: Денис Тельманов

«Передается он через кровососущих мокрецов. Очень мелкие кровососущие, их не увидишь. Тем не менее они переносчики. Это трансмиссивное заболевание среди животных. От одного животного эти кровососущие мокрецы перешли и заразили другого», – заявил Онищенко, передает ТАСС.

Ранее власти Франции сообщили о первом в истории случае заражения человека вирусом Шамонда, пациент умер в больнице.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Онищенко заявил об изучении возможности создания вакцины против вируса Шамонда. В тот же день он сообщил об отсутствии реальной угрозы пандемического распространения инфекции.

В четверг власти Франции сообщили о первом случае заражения и смерти человека от этого вируса.