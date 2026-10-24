FESCO спрогнозировала расширение грузопотока из Индонезии в Россию

Грузопоток из Индонезии в Россию вырастет благодаря свободной торговле

Tекст: Денис Тельманов

Генеральный директор дочерней компании отметил, что перспективы роста перевозок связаны с подписанием соглашения о свободной торговле, передает РИА «Новости».

«Мы, скорее всего, будем наблюдать определенное расширение грузопотока из Индонезии, он может начать дополнять вьетнамские грузы, следующие в Россию», – заявил Прискока.

По его словам, ведущие позиции среди стран Юго-Восточной Азии в объемах перевозок FESCO сохраняют грузы из Вьетнама. При этом у компании наблюдаются хорошие объемы отправок из России, что позволяет использовать прибывшие с экспортом контейнеры под последующую загрузку.

За Вьетнамом по объемам перевозок следуют Малайзия, Таиланд и Индонезия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев сообщил о работе по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах России и Индонезии.

На прошлой неделе он заявил, что соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией может вступить в силу до конца года.

В прошлом месяце президент России Владимир Путин сообщил об увеличении товарооборота между Москвой и Джакартой более чем на 12% в 2025 году.