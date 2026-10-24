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    24 октября 2026, 04:53 • Новости дня

    Минобороны Польши объявило о планах разместить ядерное оружие США и Франции

    Минобороны Польши начало переговоры о размещении ядерного оружия США и Франции

    Tекст: Денис Тельманов

    Варшава стремится к участию в американской программе ядерного сдерживания и ведет аналогичные переговоры с Парижем, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

    Инициатива по совместному использованию ядерного арсенала для отдельных стран НАТО может быть реализована в рамках соглашения о создании военной базы Соединенных Штатов на польской территории, передает ТАСС.

    «Участие в американской программе ядерного сотрудничества не исключает налаживания отношений с Францией», – подчеркнул польский министр.

    Глава военного ведомства добавил о предложении Парижа предоставить европейским партнерам большую долю в системе ядерного сдерживания. Точные сроки принятия решений пока не определены из-за необходимости проведения предварительных консультаций с союзниками в Европе.

    В июне руководство Минобороны Польши передало шефу Пентагона Питу Хегсету официальное предложение о создании постоянной американской военной базы.

    В сентябре делегация США осмотрела потенциальные места для размещения объекта, после чего американский президент Дональд Трамп констатировал большой прогресс в соответствующих переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о намерении властей инвестировать почти 4 млрд долларов в создание постоянной американской военной базы на своей территории.

    В прошлом месяце президент США Дональд Трамп заявил о значительных успехах в процессе создания американской базы.

    Летом глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач уличил заместителя министра национальной обороны страны Павла Залевского в искажении фактов относительно позиции Варшавы по ядерному оружию.

    23 октября 2026, 10:59 • Новости дня
    Немецкая Quantum Systems разогнала беспилотник до рекордных 777 км/ч

    Экспериментальный дрон немецкой компании Quantum Systems достиг 777 км/ч

    Немецкая Quantum Systems разогнала беспилотник до рекордных 777 км/ч
    @ Quantum-Systems

    Tекст: Игорь Иножарский

    Экспериментальный беспилотный летательный аппарат с электроприводом Apex Recordhunter немецкой компании Quantum Systems смог развить скорость 777 км/ч.

    Прототип достиг неофициальной максимальной скорости в октябре 2026 года, пишет Deutsche Welle.

    Для официальной регистрации рекорда беспилотнику потребуется совершить второй полет. Экспериментальный исследовательский отдел N3XT разработал модель Apex Recordhunter специально для помощи в перехвате высокоскоростных ударных беспилотников.

    Базирующаяся под Мюнхеном технологическая и оборонная компания Quantum Systems стала крупным поставщиком разведывательных дронов и аппаратов-перехватчиков для Вооруженных сил Украины. Фирма также наладила производство беспилотников непосредственно на украинской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца немецкая оборонная компания Quantum Systems выразила намерение передать Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков SPYS до конца 2026 года. В марте военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил о скором получении украинскими военными новых беспилотников Sparta от немецкого производителя. В прошлом году компания Quantum Systems увеличила выпуск своих дронов на секретных объектах на Украине.

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    23 октября 2026, 16:16 • Новости дня
    Лихачев оценил шансы Европы догнать Россию по числу ледоколов

    Лихачев: Европа в ближайшие десятилетия не догонит Россию по числу ледоколов

    Лихачев оценил шансы Европы догнать Россию по числу ледоколов
    @ Илья Аверьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ближайшие десятилетия страны Европы не смогут создать ледокольную группировку, сопоставимую с российской, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

    «Только сегодня у России есть такая ледокольная группировка, которая позволяет это (грузоперевозки по Северному морскому пути) делать безопасно. И вряд ли она появится, в той же Европе, в европейских странах в ближайшие десятилетия», – приводит РИА «Новости» слова Лихачева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Европейский союз намерился увеличить численность ледоколов в рамках новой арктической стратегии.

    В прошлом месяце Лихачев сообщил о планах спустить на воду новый российский атомный ледокол «Ленинград» в ноябре 2026 года.

    В июне стало известно, что атомоход «Лидер» справят весной 2028 года.

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    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    23 октября 2026, 15:52 • Новости дня
    Китай начал защищать бронетехнику от дронов «мангалами»

    Китай начал оснащать бронетехнику «мангалами» для защиты от дронов

    Китай начал защищать бронетехнику от дронов «мангалами»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сухопутные войска Китая начали оснащать боевые машины пехоты дополнительными металлическими навесами для защиты от беспилотников.

    Новые защитные конструкции на китайских БМП ZBL-08, получившие в российских войсках название «мангалы», были замечены на кадрах с китайско-пакистанских учений «Каракорум-2026», переданных Центральным телевидением Китая, сообщает ТАСС.

    Бронемашины оснащены металлическими навесами вокруг башни и по бортам. По легенде маневров, прошедших в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, оборудованные «мангалами» БМП доставили пехоту на передовую для зачистки обнаруженного с дронов условного лагеря террористов.

    Учения сухопутных войск Китая и Пакистана стартовали 14 октября. В программу маневров входят совместные антитеррористические операции в горах, использование БПЛА и снайперская стрельба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца министерство обороны КНР анонсировало совместные антитеррористические учения с Пакистаном.

    В сентябре российское оборонное ведомство провело конференцию по испытаниям новых систем защиты бронетехники от дронов.

    В мае портал The War Zone сообщил о появлении сетчатых конструкций на патрульном катере ВМФ России.

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    23 октября 2026, 15:38 • Новости дня
    Российские дроны «Герань» поразили два локомотива под Харьковом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Операторы беспилотников «Герань» нанесли удары по двум железнодорожным локомотивам в районе Харькова, сообщило Министерство обороны.

    «Войска беспилотных систем Минобороны России продолжают наносить удары по объектам в тылу противника ударными беспилотными летательными аппаратами. Так, накануне нанесен удар с применением БПЛА «Герань» по двум локомотивам в районе города Харькова», – заявили РИА «Новости» в военном ведомстве.

    В министерстве добавили, что средства объективного контроля подтвердили успешное поражение заявленных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны сообщило об уничтожении украинского вертолета Ми-24 на месте базирования с помощью беспилотников «Герань».

    Ранее расчеты БПЛА «Герань-4» нанесли удары по сухогрузам в порту Черноморск и акватории Бугского лимана.

    В начале месяца российские дроны поразили логистический центр и подстанции электросетей на Украине.

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    24 октября 2026, 00:18 • Новости дня
    Макрон назвал теракт под Парижем переломным моментом для Франции

    Макрон назвал стрельбу под Парижем первым расистским терактом

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что стрельба в пригороде Парижа стала первым в истории республики терактом на почве расизма.

    «Это переломный момент, потому что впервые мы сталкиваемся с запланированным террористическим актом, направленным на убийство наших соотечественников, наших детей из-за их цвета кожи или вероисповедания», – приводит слова Макрона France Presse.

    Ранее премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сообщил об одном погибшем и четырех раненых в результате стрельбы в коммуне Трапп под Парижем. Нападавший расстреливал людей из окна машины, полиция оперативно задержала 39-летнего местного жителя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правоохранительные органы Франции квалифицировали стрельбу в пригороде Парижа как террористическое преступление. В тот же день в городе Трапп неизвестный открыл огонь из автомобиля. В прошлом месяце на северо-востоке Франции поместили под стражу подростка по подозрению в планировании теракта в местной школе.

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    23 октября 2026, 19:07 • Новости дня
    Песков раскрыл формат переговоров по Украине в ОАЭ

    Песков: Переговоры по Украине в Абу-Даби пройдут в трехстороннем формате

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Встреча по урегулированию украинского кризиса, которая должна пройти в ОАЭ в первой половине ноября, состоится в трехстороннем формате, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Ничего исключать нельзя априори, но эти переговоры в Абу-Даби <...> будут в трехстороннем формате», – цитирует представителя Кремля РИА «Новости».

    Песков отметил, что невозможно обсуждать архитектуру безопасности в Европе без участия европейцев, однако переговоры начнутся в трехстороннем формате.

    Он также подчеркнул, что комплексное урегулирование кризиса немыслимо без решения вопросов безопасности Москвы и Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Песков заявил, что отношение Москвы к участию стран Европы в миротворческом процессе зависит от их позиции.

    В четверг президент Чехии Петр Павел указал на необходимость более активного участия европейских государств в урегулировании украинского конфликта.

    В тот же день представитель Кремля назвал Абу-Даби возможной площадкой для переговоров России, США и Украины.

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    23 октября 2026, 16:19 • Новости дня
    Операторы центра «Рубикон» уничтожили станцию «Малахит» и ЗРК NASAMS

    Дроны «Герань» поразили норвежские ЗРК NASAMS и станцию «Малахит»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Операторы беспилотников центра «Рубикон» нанесли удары по норвежским зенитным ракетным комплексам NASAMS и радиолокационной станции П-18 «Малахит» украинских войск, сообщило Министерство обороны России.

    Удары беспилотных аппаратов «Герань» пришлись по мобильным зенитным ракетным комплексам NASAMS норвежского производства, которые располагались в районе населенных пунктов Широкое и Башмачка, сообщает Минобороны.

    Также российские военные успешно уничтожили украинскую радиолокационную станцию П-18 «Малахит». Она была поражена вблизи населенного пункта Котляровка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об ударах операторов беспилотников «Герань» по двум железнодорожным локомотивам в районе Харькова.

    В воскресенье операторы центра «Рубикон» уничтожили емкости с горюче-смазочными материалами украинских войск на территории Харьковской области.

    В субботу расчеты беспилотников «Молния-2» уничтожили опорные пункты ВСУ в Харьковской области.


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    23 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    Вернувшиеся из украинского плена военные созвонились с родными

    Минобороны: Вернувшиеся из украинского плена бойцы созвонились с семьями

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, связались по телефону с родными и близкими, чтобы сообщить о своем возвращении.

    Министерство обороны опубликовало видеоролик, на котором вернувшиеся из украинского плена российские военные созваниваются со своими семьями, передает РИА «Новости».

    Один из бойцов рассказал матери, что обмен состоялся и он находится в Белоруссии на границе. «Мамуля, все хорошо, я тебя тоже люблю очень. Все закончилось… Я еду домой», – сказал военнослужащий.

    На опубликованных кадрах запечатлено, как еще два освобожденных бойца со слезами на глазах сообщают матерям о скором возвращении. Женщины также плачут в трубку и говорят, что очень ждут их дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об обмене военнопленными между Россией и Украиной по формуле 270 на 270.

    Летом в Россию из плена вернулись 103 военнослужащих.

    В июне освобожденный российский боец заявил о готовности ждать нового приказа после встречи с семьей.

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    23 октября 2026, 20:11 • Новости дня
    Мобилизационные планы для предприятий запланировали ввести на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о введении мобилизационных планов для предприятий, позволяющих получить стопроцентную бронь от призыва в обмен на регулярную отправку части работников в вооруженные силы.

    «Готовим механизм стопроцентного бронирования при выполнении мобилизационного обязательства. Предприятие сможет полностью бронировать работников, если регулярно будет добровольно привлекать часть из них на военную службу», – приводит ТАСС слова Корецкого.

    Глава украинского правительства добавил, что за мобилизованным работником должны сохраняться рабочее место и заработная плата. Проработать соответствующий механизм поручено министерству обороны и министерству экономики в срок до 1 декабря.

    Кроме того, Корецкий анонсировал финальные изменения в системе бронирования сотрудников. Власти планируют пересмотреть квоты и критерии, по которым предприятия получают статус критически важных для предоставления отсрочки персоналу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Корецкий объявил об отмене стопроцентного бронирования от мобилизации для работников энергетической отрасли и оборонно-промышленного комплекса.

    В понедельник глава кабинета министров сообщил о превышении числа людей с бронью от призыва над количеством служащих в вооруженных силах.

    Кроме того, Корецкий рассказал о планах парламента рассмотреть законопроект об усилении ответственности за дезертирство.

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    23 октября 2026, 17:33 • Новости дня
    Стрельбу из авто под Парижем признали терактом

    Глава МВД Франции Нуньес: Стрельба из авто под Парижем признана терактом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы Франции квалифицировали стрельбу с погибшим и пятью ранеными в пригороде Парижа как террористическое преступление, сообщил глава МВД страны Лоран Нуньес.

    Власти Франции квалифицируют стрельбу в пригороде Парижа как теракт, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Нуньеса. «Прокурор квалифицировал произошедшее как террористическое преступление. Его мотивы еще предстоит установить, однако прокурор сообщил журналистам, что мотив мог быть расовым. Расследование продолжается, но речь определенно идет о террористическом преступлении», – заявил глава МВД Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в департаменте Ивелин в пригороде Парижа мужчина открыл стрельбу из автомобиля. Погиб один человек, пятеро получили серьезные ранения. Среди пострадавших оказалась 12-летняя девочка. В тот же день мужчину задержали.

    Ранее на северо-востоке Франции поместили под стражу 16-летнего юношу за подготовку теракта в местной старшей школе.

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    23 октября 2026, 18:39 • Новости дня
    Украинку арестовали за убийство трехлетней дочери в Италии

    Corriere della Sera: Украинка убила трехлетнюю дочь на севере Италии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Итальянские карабинеры арестовали гражданку Украины по подозрению в убийстве трехлетней дочери в городе Тортоне, пишут местные СМИ.

    Карабинеры арестовали мать трехлетней девочки, которую нашли мертвой в доме в городе Тортоне на севере Италии, передает РИА «Новости». В ведомстве пояснили, что патруль прибыл в жилой дом ночью и констатировал смерть ребенка. Находившаяся там мать была допрошена прокурором и взята под стражу. Правоохранители отказались уточнять национальность женщины, сославшись на распоряжение прокуратуры.

    По данным газеты Corriere della Sera, арестованная является гражданкой Украины. Она убила дочь ударом большого кухонного ножа.

    Издание отмечает, что инцидент произошел в социальном жилье на фоне конфликта между украинкой и отцом девочки, итальянцем. Женщина обладала единоличной опекой над ребенком, однако после недавнего суда начался процесс восстановления отношений дочери с отцом. Семья находилась под наблюдением социальных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в итальянской провинции Ливорно украинцы избили местную жительницу из-за упоминания о матери-россиянке.

    В польском Вроцлаве 18-летний гражданин Украины напал с ножом на местную жительницу.

    В прошлом году в Ивано-Франковской области женщина убила трехлетнюю дочь во время ритуала изгнания духов.

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    23 октября 2026, 14:34 • Новости дня
    Германия задумала закупить тысячи крылатых ракет на 1 млрд евро

    Bloomberg: Германия решила закупить тысячи ракет Anthem на 1 млрд евро

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны Германии ведет переговоры с американо-израильской компанией Covenant о закупке тысяч крылатых ракет наземного базирования Anthem на сумму более 1 млрд евро.

    Дальность ракет Anthem превышает 2000 км, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

    Кроме того, Берлин рассматривает возможность приобретения крылатых ракет Ruta у голландской Destinus SA и разрабатываемых ракет HS1 у немецко-британского стартапа Hypersonica.

    Планы Германии по закупке ракет BGM-109 Tomahawk и пусковых комплексов Typhon у американской Raytheon могут быть сдвинуты на срок до пяти лет.

    В конце августа Covenant сообщила о планах с 2027 года производить ракеты средней дальности вблизи Лейпцига. Дальность ракет составит более 1500 км, планируется выпускать около тысячи единиц в год, передает Reuters. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что наращивание военных бюджетов НАТО провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений, пишет РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца командующий сухопутными войсками ФРГ Кристиан Фройдинг сообщил о планах закупить недорогие крылатые ракеты с дальностью полета около 1500 км.

    В августе Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем стоимостью почти 12 млрд евро с первыми поставками в 2027 году.

    Летом Лондон и Берлин намерились к 2034 году завершить конструирование новейшей крылатой ракеты с радиусом действия более 2000 км.

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    23 октября 2026, 15:11 • Новости дня
    «Севмаш» обновил инфраструктуру для постройки атомных подводных лодок

    На «Севмаше» смонтировали новые судовозные пути для атомных подлодок

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На заводе «Севмаш» завершился монтаж новых путей, предназначенных для перевода секций строящихся атомных подводных лодок на стапель.

    На предприятии ОСК «Севмаш» в Архангельской области обновляются судовые пути для АПЛ. Старые пути были полностью демонтированы, а на их месте смонтирована новая сложная инженерная система, включающая забетонированное основание и специальные усиленные рельсы. По этой конструкции перемещаются транспортные тележки с блоками будущих кораблей, сообщает «Севмаш» в Max.

    Обновление транспортно-передаточного комплекса потребовалось для перевода укрупненных секций подлодок из корпусно-сварочного производства на стапель. Протяженность реконструированного участка составила 132 метра и включила шесть железнодорожных ниток.

    В связи с внедрением современных технологий строительства нагрузка на комплекс возросла почти в 1,5 раза. Ожидается, что после завершения модернизации грузоподъемность путей увеличится в 1,7 раза, повысится надежность системы, а риск задержек в графике постройки судов будет исключен.

    Проект реконструкции разработали специалисты отдела главного архитектора завода. Масштабные работы были выполнены силами ремонтно-строительного цеха предприятия без привлечения сторонних организаций, что произошло на верфи впервые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле на заводе «Севмаш» спустили на воду шестую атомную подводную лодку проекта «Ясень-М» «Ульяновск».

    В июне на верфи в Северодвинске состоялась закладка многоцелевой атомной подводной лодки «Мурманск».

    Ранее генеральный директор предприятия Михаил Будниченко сообщил о готовности строить авианосцы водоизмещением около 100 тыс. тонн.

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    23 октября 2026, 16:27 • Новости дня
    Армия Израиля сообщила о гибели двух солдат в результате теракта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Двое военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли в результате теракта на Западном берегу реки Иордан, сообщили израильские военные.

    Инцидент произошел в районе перекрестка «Иегуда» близ Хеврона. Старший сержант Рон Йонатан Ройтман и сержант Юваль Шай Свилем погибли в результате стрельбы, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.

    Ранее сообщалось о ликвидации двоих нападавших и пятерых раненых, двое из которых находятся в критическом состоянии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после теракта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился подготовить ЦАХАЛ к блокаде Западного берега реки Иордан и заявил о готовности провести крупнейшую со времен Шестидневной войны операцию.

    В тот же день министр финансов Бецалель Смотрич анонсировал проведение подобной операции.

    Ранее Армия обороны Израиля атаковала позиции группы вооруженных лиц в окрестностях крупного населенного пункта на Западном берегу.

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    23 октября 2026, 17:38 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника на подлете к Москве

    Собянин: Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотных летательных аппаратов средствами противовоздушной обороны.

    Четыре беспилотника были сбиты средствами ПВО Министерства обороны на подлете к столице. Сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил Собянин в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Собянин заявил об успешном отражении атаки трех направлявшихся в сторону Москвы беспилотников.

    Позже российские системы противовоздушной обороны уничтожили еще три украинских аппарата около столицы.

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