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    24 октября 2026, 04:33 • Новости дня

    Добыча нефти в Венесуэле достигла максимума за последние месяцы

    PDVSA: Добыча нефти в Венесуэле превысила 1,25 млн баррелей в сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-президент государственной нефтегазовой компании PDVSA Пинто Саласар заявил, что добыча нефти в Венесуэле достигла самого высокого показателя за последние месяцы и составила 1 млн 252 тыс. баррелей в сутки.

    Уровень нефтедобычи в Венесуэле составил 1 млн 252 тыс. баррелей в сутки, передает ТАСС.

    «Сегодня мы завершаем день с показателем в 1 млн 252 тыс. баррелей, что является самым высоким показателем за последние месяцы», – доложил Саласар уполномоченному президенту республики Делси Родригес.

    Вице-президент компании отметил, что этот национальный рекорд связан с ростом объема нефтедобычи в Западном регионе, который составил 382,5 тыс. баррелей в сутки. Он выделил совместное предприятие Petrozamora в штате Сулия, которое достигло рекордного показателя в 115 тыс. баррелей нефти в сутки и к концу года планирует довести его до 120 тыс.

    В ходе совещания была дана положительная оценка началу реализации 17 соглашений, заключенных в августе между PDVSA и американской компанией North American Blue Energy Partners. Эти договоренности направлены на восстановление добычи на стратегических нефтяных месторождениях Венесуэлы в бассейне озера Маракайбо и в нефтеносном поясе Ориноко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент США Дональд Трамп заявил об обеспеченности Соединенных Штатов венесуэльской нефтью на 500 лет.

    Власти латиноамериканской страны подписали новые соглашения с американской Chevron и итальянской Eni о расширении добычи углеводородов.

    Летом уполномоченный президента Венесуэлы Делси Родригес сообщила о заключении сделки с Вашингтоном на разработку 17 стратегических нефтяных месторождений.

    23 октября 2026, 10:57 • Новости дня
    Первый танкер с российским дизелем направился в Нью-Йорк

    Reuters: Первый танкер с 40 тыс. тонн российского дизеля направился в Нью-Йорк

    Первый танкер с российским дизелем направился в Нью-Йорк
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Первый танкер с 40 тыс. тонн российского дизельного топлива отправился в Нью-Йорк после достижения договоренностей между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, сообщает Reuters.

    Первый танкер с российским дизельным топливом направляется к американскому побережью, передает Reuters со ссылкой на данные системы отслеживания судов LSEG.

    На борту судна – 326,8 тыс. баррелей нефтепродуктов, водоизмещение танкера составляет 50 тыс. тонн, передает РИА «Новости».

    Судно Agioi Fanendes под флагом Мальты 22 октября загрузило топливо в балтийском порту Приморск. Прибытие танкера в Нью-Йорк ожидается 7 ноября.

    Поставка осуществляется в рамках соглашения, по которому Москва согласилась снять ограничения на экспорт дизельного топлива и возобновить его поставки на мировые рынки, включая американский. Договоренность направлена на снижение мировых цен.

    Вице-премьер Александр Новак сообщил о планах восстановить экспорт дизельного топлива до 3–3,5 млн тонн ежемесячно к концу года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о позитивном эффекте договоренности о поставках дизельного топлива на мировые рынки.

    В среду помощник президента Юрий Ушаков сообщил о начале практической реализации соглашения между Москвой и Вашингтоном.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал Владимиру Путину благодарность от американского лидера Дональда Трампа за решение об экспорте дизеля.

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    23 октября 2026, 15:27 • Новости дня
    Цена нефти марки Brent впервые с мая превысила 115 долларов за баррель

    Цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent превысила 115 долларов за баррель

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мировые цены на нефть в пятницу продемонстрировали рост на 2%, при этом котировки эталонной марки Brent пробили психологическую отметку в 115 долларов.

    Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent к 15:10 мск увеличилась на 1,71% по сравнению с предыдущим закрытием и достигла 115,1 доллара за баррель, передает РИА «Новости». Этот показатель превысил отметку в 115 долларов впервые с 4 мая.

    В то же время декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 2,14% и составили 101,56 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу стоимость фьючерсов на марку Brent превысила 114 долларов за баррель на фоне рисков на Ближнем Востоке.

    В четверг мировые цены на нефть ускорили темпы роста почти до 4%. Стоимость фьючерсов на марку Brent поднялась выше 112 долларов за баррель.

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    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    21 октября 2026, 10:06 • Новости дня
    В Казахстане пресекли контрабанду нефтепродуктов на 100 млн долларов

    Казахстан объявил в розыск организатора контрабанды топлива на 100 млн долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Комитет национальной безопасности Казахстана пресек деятельность преступной группы, которая за четыре года незаконно вывезла за границу нефтепродукты на общую сумму более 100 млн долларов.

    Преступная группа с 2019 по 2023 год незаконно экспортировала более 160 тыс. тонн нефтепродуктов, цитирует сообщение комитета РИА «Новости».

    «Организатор преступной схемы находится в международном розыске», – указали там.

    По данным следствия, организатором схемы выступил предприниматель из Мангистауской области. Он заключал договоры на приобретение сырой нефти, которая перерабатывалась на мини-НПЗ Standart Petroleum и Mangystau Oil Refining с оформлением фиктивных паспортов качества. Затем продукция под видом печного топлива вывозилась танкером за рубеж через Актауский морской порт.

    В 2026 году активы фигурантов уголовного дела были конфискованы. В доход государства взыскали незаконно полученные доходы и неуплаченные налоги на сумму свыше 24 млн долларов. Ранее пятеро участников организованной группы, включая руководителей мини-НПЗ, получили по восемь лет лишения свободы.

    В прошлом году казахстанские правоохранители ликвидировали контрабандный канал с участием силовиков.

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    22 октября 2026, 21:12 • Новости дня
    Цена нефти Brent впервые с начала мая превысила 113 долларов за баррель

    Декабрьские фьючерсы на нефть Brent подорожали до 113,24 доллара за баррель

    Tекст: Ольга Иванова

    Мировые цены на нефть ускорили темпы роста почти до 4%, при этом стоимость фьючерсов на марку Brent обновила максимум с начала мая.

    По состоянию на 20:51 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent подскочила на 4,06% по сравнению с предыдущим закрытием и достигла 113,24 доллара за баррель, передает РИА «Новости». Этот показатель превысил отметку в 113 долларов впервые с 5 мая.

    В то же время декабрьские фьючерсы на техасскую светлую нефть марки WTI подорожали на 2,97%, их цена составила 100,04 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг стоимость фьючерсов на марку Brent впервые с 18 мая поднялась выше 112 долларов за баррель.

    Во вторник мировые цены на нефть продемонстрировали рост на фоне опасений участников рынка по поводу перебоев в поставках с Ближнего Востока.

    В субботу вице-премьер Александр Новак заявил о возможности дальнейшего увеличения стоимости сырья на мировых рынках при сохранении нестабильной ситуации в Ормузском проливе.

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    22 октября 2026, 04:52 • Новости дня
    Стоимость барреля нефти Brent превысила 110 долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent превысила 110 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

    Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent увеличилась на 1,1% по сравнению с закрытием торгов и составила 110,02 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    В то же время цена декабрьских фьючерсов на марку WTI выросла на 0,91%, достигнув отметки в 98,03 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду мировые цены на нефть на фоне рисков в Ормузском проливе продолжили рост.

    Во вторник котировки также росли из-за ситуации на Ближнем Востоке.

    NBC заявил о сокращении военного присутствия США на Ближнем Востоке.

    Представитель американского внешнеполитического ведомства Томми Пиготт подтвердил, что Госдеп США распорядился вывезти из Саудовской Аравии сотрудников правительства США, не выполняющих срочных задач, а также их семьи.

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    21 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Путин заявил о падении на 5-6% мировых цен на дизель после соглашения с США

    Путин: Мировые цены на дизель упали на 5-6% после соглашения России и США

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом заявил, что мировые цены на дизельное топливо снизились на 5-6% после достижения договоренности между двумя странами.

    «Что касается дизеля, после объявления с обеих сторон, что будут поставки в Соединенные Штаты, на мировых рынках цены сразу на 5-6% упали на дизель», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В начале октября Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп выразил недовольство позицией Владимира Зеленского, который не желает прекращать удары по российским НПЗ и идти на мирные соглашения. Американский лидер отметил, что Украине необходим новый руководитель для переговоров с Москвой.

    Ранее Министерство энергетики США объяснило сделку по дизельному топливу попыткой остановить конфликт.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече в Петербурге передал Владимиру Путину благодарность от американского лидера Дональда Трампа за решение об экспорте российского дизельного топлива.

    Вице-премьер Александр Новак назвал дату отправки в США первого танкера с 40 тыс. тонн дизеля.


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    21 октября 2026, 10:54 • Новости дня
    Мировые цены на нефть продолжили рост на фоне рисков в Ормузском проливе

    WSJ: Нефть Brent подорожала до 110 долларов из-за рисков для судоходства

    Tекст: Игорь Иножарский

    Мировые цены на нефть в среду выросли, восстановившись после потерь предыдущей сессии из-за сохраняющихся угроз судоходству в Ормузском проливе.

    Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 1,3% и составила 110,19 долларов за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 1,2% – до 98,97 долларов за баррель, пишет The Wall Street Journal.

    Отмечается, что трейдеры сопоставили возобновившиеся угрозы судоходству через Ормузский пролив и атаки на Саудовскую Аравию с восстановлением экспорта нефти с Ближнего Востока. По данным аналитической компании Kpler, на прошлой неделе объемы поставок через пролив и альтернативные экспортные маршруты превысили довоенный средний показатель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник мировые цены на нефть выросли на фоне рисков на Ближнем Востоке. В понедельник цена нефти марки Brent превысила 110 долларов. В субботу вице-премьер России Александр Новак предрек дальнейший рост цен на нефть из-за перекрытия Ормузского пролива.

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    22 октября 2026, 06:18 • Новости дня
    Нефтепродукты на Сахалине загрязнили восемь километров береговой линии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Выброс нефтепродуктов в Томаринском районе Сахалинской области загрязнил более восьми километров береговой линии, сообщил глава региона Валерий Лимаренко.

    «По результатам осмотра территории специалисты установили, что загрязнение затронуло более 8 км береговой линии. Работы по очистке побережья продолжаются, задействованы необходимые силы и средства», – цитирует Лимаренко ТАСС.

    Он добавил, что 23 октября специалисты Росприроднадзора обследуют территорию и возьмут пробы нефтепродуктов. Это позволит установить причины инцидента и определить виновников загрязнения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на Сахалине очистили три километра загрязненного нефтепродуктами побережья. Летом нефтепродукты выбросило к берегу нескольких сел региона. В прошлом году разлив произошел при перекачке из танкера на Сахалине.

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    23 октября 2026, 18:40 • Новости дня
    Пляж в Шардже в ОАЭ закрыли из-за разлива нефти с морского танкера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти эмирата Шарджа в ОАЭ приняли решение временно закрыть пляж Аль-Хамрия в связи с приближением нефтяного пятна, образовавшегося в результате утечки.

    «Пляж Аль-Хамрия в Шардже временно закрыт в качестве меры предосторожности из-за приближения нефтяного пятна, вызванного утечкой с одного из морских танкеров», – говорится в сообщении правительства эмирата, которое приводит РИА «Новости» со ссылкой на местное управление телерадиовещания.

    Специализированные группы и профильные ведомства принимают необходимые меры для обеспечения безопасности побережья и предотвращения загрязнений. Ранее появлялись сообщения о запахе бензина в различных частях страны.

    Власти призвали рыбаков и отдыхающих на море строго соблюдать указания компетентных органов для обеспечения общественной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу власти Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили разлив нефти с танкера у побережья эмирата Умм-эль-Кайвайн.

    В марте ряд операций по погрузке нефти в порту Фуджейры приостановили из-за пожара после атаки беспилотников.

    В прошлом году власти страны закрыли несколько пляжей после очередного разлива нефти.

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    21 октября 2026, 10:47 • Новости дня
    Венгерская MOL подписала соглашение о выкупе российской доли в сербской NIS

    Венгерская MOL подписала договор о выкупе доли России в сербской NIS

    Tекст: Вера Басилая

    Венгерский концерн MOL подписал соглашение о выкупе российской доли в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), заявил исполняющий обязанности вице-премьера и министра финансов Сербии Синиша Мали.

    Мали заявил, что венгерский концерн MOL заключил договор о приобретении российской доли в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), передает ТАСС.

    «На государственном уровне мы также заключили акционерное соглашение с венгерской стороной. Осталось лишь получить необходимые одобрения от соответствующих антимонопольных органов», – заявил Мали.

    Белград также подписал с венгерскими партнерами письменное соглашение, согласно которому доля Сербии в предприятии увеличится с 30% до 35%. Мали выразил надежду на очень быстрое завершение формальных процедур по закрытию сделки.

    По условиям договора, правительство Сербии приобретет дополнительные 5% акций компании. При этом нефтеперерабатывающий завод продолжит работу минимум 10 лет, сохраняя объемы производства на уровне от 3,5 до 4 млн тонн нефтепродуктов ежегодно.

    Компания NIS является одним из крупнейших энергетических предприятий Юго-Восточной Европы. Она обеспечивает работой около 14 тыс. человек, а ее ежегодные налоговые отчисления составляют до 9% бюджета Сербии. В активе компании более 400 автозаправочных станций и нефтеперерабатывающий завод в Панчево.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Минфин США продлил операционную лицензию российско-сербской нефтяной компании.

    Ранее Белград согласовал с венгерской компанией MOL условия покупки контрольного пакета акций этой организации.

    Российские власти провели закрытые коммерческие консультации по вопросу передачи контроля над данным активом.

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    22 октября 2026, 10:55 • Новости дня
    Стоимость нефти марки Brent превысила 112 долларов за баррель впервые с мая

    Мировые цены на нефть марок Brent и WTI выросли в ходе торгов почти на 3%

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на сырье продемонстрировали рост в пределах 3%, при этом стоимость фьючерсов на марку Brent впервые с 18 мая поднялась выше 112 долларов за баррель.

    По состоянию на 10:45 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 2,94% и достигла 112,02 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что этот показатель превысил отметку 112 долларов впервые с 18 мая.

    Одновременно с этим декабрьские фьючерсы на американскую нефть марки WTI подорожали на 2,69% и составили 99,76 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг стоимость барреля нефти Brent превысила 110 долларов.

    Во вторник мировые цены на сырье выросли на фоне рисков на Ближнем Востоке.

    В понедельник котировки марки Brent также преодолели отметку 110 долларов.

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    23 октября 2026, 19:03 • Новости дня
    Цена нефти Brent превысила 117 долларов впервые с марта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Стоимость фьючерсов на нефть эталонной марки Brent впервые с 19 марта превысила отметку в 117 долларов за баррель.

    Мировые цены на нефть в пятницу ускорили рост до 3%. По состоянию на 18:39 мск цена декабрьских фьючерсов на марку Brent поднималась на 3,38% относительно предыдущего закрытия – до 117 долларов за баррель, отмечает РИА «Новости», исследовав данные торгов.

    Ранее в ходе торгов показатель впервые с 19 марта превысил отметку в 117 долларов. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI в то же время дорожали на 3,53% – до 102,98 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу котировки эталонной марки Brent пробили отметку в 115 долларов. В четверг стоимость фьючерсов на марку Brent обновила максимум с начала мая, превысив 113 долларов за баррель.

    В понедельник стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре впервые с 20 мая поднялась выше 110 долларов за баррель.

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    23 октября 2026, 22:31 • Новости дня
    Новак: Первые три танкера с дизельным топливом из России отправились в США

    Tекст: Вера Басилая

    Первые три танкера с российским дизельным топливом уже находятся в пути к восточному побережью Атлантического океана, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «В соответствии с ранее озвученными договоренностями по насыщению мирового дизельного рынка Россия обеспечит дополнительные поставки дизельного топлива на мировые рынки и в США... Первые 3 танкера с топливом уже находятся в пути в сторону восточного побережья Атлантического океана, при значительной поддержке РФПИ», – цитирует Новака РИА «Новости».

    По его словам, основные объемы могут быть поставлены из ресурсов компании «Роснефть».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставки российского дизельного топлива в рамках договоренностей с США начались и будут продолжаться.

    В четверг глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что договоренность о поставках дизельного топлива из России в США продолжит оказывать позитивный эффект на мировые рынки.

    В среду вице-премьер Александр Новак заявил об осуществлении поставок дизеля из портов на Балтике. В тот же день Новак сообщил о выходе первого танкера с 40 тыс. тонн российского дизеля 22 октября.

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    23 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    Германия начала высвобождение дополнительной нефти из резервов

    DPA: Германия начала высвобождение дополнительной нефти из резервов

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии приступили к высвобождению дополнительных объемов нефти и нефтепродуктов из стратегических резервов, сообщило министерство экономики и энергетики ФРГ.

    Соответствующее постановление вступило в силу в четверг, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA. Высвобождение нефти происходит в рамках договоренностей стран G7 и предписания Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому Берлин должен направить на рынок 19,5 млн баррелей.

    Федеральный союз по обеспечению запасов нефти (EBV) в пятницу объявил тендер на продажу дизельного и печного топлива, а также сырой нефти из резервов. К октябрю правительство Германии уже высвободило 6 млн баррелей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник федеральное статистическое ведомство Destatis сообщило о подорожании нефтепродуктов в Германии более чем на 50% из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    На прошлой неделе министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе заявила о планах страны высвободить до 15 млн баррелей нефти.

    В начале месяца страны G7 договорились выпустить на рынок 100 млн баррелей топлива из стратегических резервов.

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    23 октября 2026, 06:04 • Новости дня
    У побережья ОАЭ произошел разлив нефти

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили разлив нефти с танкера у побережья эмирата Умм-эль-Кайвайн, сообщили в министерстве по вопросам изменения климата и охраны окружающей среды ОАЭ.

    Все пляжи и прибрежные зоны в Умм-эль-Кайвайне закрыты, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Специалисты оценивают ситуацию и определяют меры для обеспечения безопасности и защиты морской среды. Точное количество разлившейся нефти пока неизвестно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду нефтеналивной танкер AL DASMA подвергся атаке в Ормузском проливе с последующим пожаром на судне. Во вторник Корпус стражей исламской революции сообщил о подрыве на морской мине в южной части Ормузского пролива супертанкера с грузом более 2 млн баррелей нефти. КСИР заявил об уничтожении американского беспилотника MQ-9 и возгорании двух нефтяных танкеров из-за подрыва на минах в Ормузском проливе.

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