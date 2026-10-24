Добыча нефти в Венесуэле достигла максимума за последние месяцы

PDVSA: Добыча нефти в Венесуэле превысила 1,25 млн баррелей в сутки

Tекст: Денис Тельманов

Уровень нефтедобычи в Венесуэле составил 1 млн 252 тыс. баррелей в сутки, передает ТАСС.

«Сегодня мы завершаем день с показателем в 1 млн 252 тыс. баррелей, что является самым высоким показателем за последние месяцы», – доложил Саласар уполномоченному президенту республики Делси Родригес.

Вице-президент компании отметил, что этот национальный рекорд связан с ростом объема нефтедобычи в Западном регионе, который составил 382,5 тыс. баррелей в сутки. Он выделил совместное предприятие Petrozamora в штате Сулия, которое достигло рекордного показателя в 115 тыс. баррелей нефти в сутки и к концу года планирует довести его до 120 тыс.

В ходе совещания была дана положительная оценка началу реализации 17 соглашений, заключенных в августе между PDVSA и американской компанией North American Blue Energy Partners. Эти договоренности направлены на восстановление добычи на стратегических нефтяных месторождениях Венесуэлы в бассейне озера Маракайбо и в нефтеносном поясе Ориноко.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент США Дональд Трамп заявил об обеспеченности Соединенных Штатов венесуэльской нефтью на 500 лет.

Власти латиноамериканской страны подписали новые соглашения с американской Chevron и итальянской Eni о расширении добычи углеводородов.

Летом уполномоченный президента Венесуэлы Делси Родригес сообщила о заключении сделки с Вашингтоном на разработку 17 стратегических нефтяных месторождений.