Французская учительница обвинила полицию в избиении участников протестов

Полицейские в Париже избили подростков на школьной демонстрации

Tекст: Денис Тельманов

Сотрудники спецподразделения по охране общественного порядка CRS применили силу к юношам 17 и 18 лет, передает РИА «Новости». Молодые люди пришли на демонстрацию в Париже и мирно сидели на траве.

«Они сидят на траве. Никакой агрессии нет: они просто сидят, обсуждают что-то, смеются. И вдруг сотрудники CRS начинают подходить, грубо хватать их под руки, бить по ногам и буквально выталкивать, хотя они, по сути, ничего не сделали», – рассказала Александра.

Женщина подчеркнула отсутствие нарушений общественного порядка со стороны подростков на согласованной акции. Юноши получили синяки на ногах в результате действий правоохранителей.

Кроме того, в полицейском участке подвергся унижениям задержанный 16-летний друг одного из сыновей преподавательницы. По словам собеседницы агентства, юношу продержали в отделении всю ночь, вырвали клок волос, отобрали ценные вещи и пытались заставить сознаться в несовершенных правонарушениях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава МВД страны Лоран Нуньес сообщил о превышении числа задержанных в ходе беспорядков во Франции отметки в 2 тыс. человек.

Первый заместитель мэра Парижа Ламия Эль-Аараж заявила о нехватке полицейских для обеспечения безопасности. В субботу участники демонстраций начали грабить магазины по всей стране.