Китай увеличил экспорт мандаринов в Россию в шесть раз

Поставки китайских мандаринов в Россию выросли в 6 раз за сентябрь

Tекст: Денис Тельманов

Поставки мандаринов и их гибридов из КНР в РФ за сентябрь выросли в 6,1 раза до максимума с апреля, передает РИА «Новости». В годовом выражении поставки увеличились на 8%.

Экспорт грейпфрутов и помело в сентябре составил 3,1 млн долларов, увеличившись в 2,2 раза за месяц, но сократившись на 19% за год.

Поставки лимонов выросли в 2,3 раза за месяц и в 2,8 раза за год, достигнув 1,4 млн долларов. Экспорт апельсинов увеличился на 22% в годовом выражении и в 3,6 раза в месячном, составив 230,8 тыс. долларов.

За три квартала 2026 года экспорт мандаринов из Китая в Россию составил чуть более 57 млн долларов, грейпфрутов и помело – 17,8 млн, лимонов – 17,6 млн, апельсинов – 10,1 млн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник объем экспорта китайского картофеля на российский рынок снизился почти в два раза.

В сентябре взаимная торговля России и Китая достигла отметки в 185 млрд долларов.

В августе экс-посол России в КНР Андрей Денисов сообщил об оптимистичных перспективах торгово-экономического взаимодействия Москвы и Пекина.