Французский боец ММА погиб при теракте под Парижем

В результате теракта в пригороде Парижа погиб 26-летний французский боец ММА

Tекст: Денис Тельманов

Смерть спортсмена наступила в результате стрельбы, которую злоумышленник открыл из окна автомобиля, передает ТАСС со ссылкой на заявление клуба бойца Atch Academy.

«С огромной скорбью и глубоким потрясением сообщаем, Atch Academy узнал о кончине Пенго, погибшего сегодня в Траппе во время теракта, потрясшего нашу страну», – говорится в сообщении клуба.

Ранее премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сообщил, что нападавший расстреливал прохожих в нескольких кварталах столичного региона. Полиция оперативно задержала подозреваемого, которым оказался 39-летний местный житель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Франции Эмманюэль Макрон назвал стрельбу в пригороде Парижа первым в истории республики терактом на почве расизма.

В пятницу правоохранительные органы Франции квалифицировали преступление как террористическое. Неизвестный открыл огонь из автомобиля по прохожим в городе Трапп к юго-западу от столицы.