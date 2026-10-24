Севастополь и Крым остались без света из-за атаки ВСУ

Севастополь и Крым временно остались без света из-за атаки ВСУ

Tекст: Денис Тельманов

«В результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя наш город временно остался без электроснабжения. На объектах введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения», – сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает ТАСС.

Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что авария на энергосетях произошла за пределами полуострова. На время ремонтных работ все объекты жизнеобеспечения региона были переведены на резервные источники питания.

Позднее Крючков сообщил о восстановлении подачи электроэнергии. По мере набора мощности будут подключены все населенные пункты Крыма.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские системы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку украинских войск на Севастополь.

На прошлой неделе глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке украинских войск на энергетическую инфраструктуру региона, из-за чего 23 муниципалитета остались без электроснабжения.

В сентябре в результате удара украинских военных в Стаханове получили ранения два сотрудника энергетических предприятий.