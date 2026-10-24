Проведение «Интервидения» в Саудовской Аравии отложили до следующего года

ТАСС: Проведение музыкального конкурса «Интервидение» перенесли на 2027 год

Tекст: Денис Тельманов

Организовать мероприятие в этом году не представляется возможным, поэтому проведение конкурса предложено перенести на 2027 год, передает ТАСС.

Еще летом поступала информация, что организация музыкального состязания находится под вопросом и точных гарантий его проведения нет.

При этом власти Саудовской Аравии до сих пор не делали публичных заявлений о сроках и составе участников конкурса.

Что Эр-Рияд примет «Интервидение», было объявлено на финале конкурса в 2025 году в Москве. Тогда в мероприятии приняли участие представители более 20 стран, включая все государства БРИКС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил о гарантированном проведении конкурса в 2026 году.

Летом Министерство иностранных дел подтвердило планы по организации международного мероприятия на Ближнем Востоке.

Весной Швыдкой заявил об отсутствии у Эр-Рияда причин для отмены музыкального события.