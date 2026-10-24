Генсек ОДКБ анонсировал создание аналитической платформы для разных стран

ОДКБ создаст аналитическую площадку для экспертов разных стран

Tекст: Денис Тельманов

«Приоритеты Российской Федерации в этом году – это активизация и усиление информационно-аналитической работы… Должна быть аналитическая площадка ОДКБ плюс, которая объединит как можно больше стран, потому что экспертная составляющая, информация экспертов разных стран помогает нам всем выработать правильные решения», – сказал Масадыков, передает ТАСС.

В апреле этого года ОДКБ провела конференцию на площадке МГИМО, где присутствовали представители стран СНГ и ШОС.

По словам Масадыкова, ОДКБ готова делиться своим опытом, несмотря на наличие закрытой информации.

«А вот то, что мы можем сделать аналитически, – это очень важно, это нам нужно делать», – заключил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков и генсек ООН Антониу Гутерреш обсудили на полях Генассамблеи в Нью-Йорке развитие отношений между организациями.

В августе Минск сообщил о надежном управлении ситуацией на рубежах с европейскими государствами.

В июне участники Организации Договора о коллективной безопасности заявили об активном освоении современных методов ведения боевых действий.