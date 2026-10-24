Постпред Полянский назвал ОБСЕ передовым окопом России в Европе

Tекст: Денис Тельманов

Если бы Москва вышла из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), это обрадовало бы ее противников, для которых присутствие российской делегации остается как кость в горле. «ОБСЕ в этом смысле является своего рода передовым окопом, сдавать который нам, на мой взгляд, нельзя ни в коем случае», – заявил Полянский, передает ТАСС со ссылкой на News.ru.

Дипломат отметил, что западным странам приходится выслушивать представителей Москвы и мириться с тем, что их выступления активно цитируются в средствах массовой информации и блогосфере.

По словам постпреда, ОБСЕ остается одним из немногих доступных каналов для донесения позиции Москвы в условиях, когда большинство остальных перекрыто.

Обычные европейцы оказались в информационной блокаде, однако из Вены голос России продолжает звучать, заключил Полянский.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу австрийский телеканал OE24 сообщил об обязанности четырех российских дипломатов покинуть страну по требованию властей Австрии.

В четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о приверженности Москвы дипломатии в вопросе урегулирования на Украине.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский рассказал о целенаправленной охоте украинских властей на российских журналистов.