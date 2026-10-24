Дочь и зять Орбана начали распродавать имущество перед переездом в Лондон

VSquare: Дочь и зять Виктора Орбана распродают активы ради переезда в Лондон

Tекст: Денис Тельманов

Дочь и зять бывшего главы правительства Венгрии Виктора Орбана стараются оставить в стране как можно меньше имущества и планируют переехать на постоянное жительство в Лондон, передает ТАСС со ссылкой на центральноевропейское издание VSquare.

Бизнес-империя зятя Орбана Иштвана Тиборца процветала благодаря крупным государственным заказам, однако после смены власти эти возможности иссякли.

Кроме того, правоохранительные органы задержали по подозрению в экономических преступлениях делового партнера Тиборца Даниэля Йеллинека.

По данным источников издания, бизнесмен готов пойти на сделку со следствием и раскрыть компрометирующую информацию о представителях элиты времен правления Орбана.

Партия «Тиса» нынешнего премьер-министра Петера Мадьяра одержала победу на выборах под лозунгами борьбы с коррупцией, после чего новое правительство начало операцию «Чистилище».

За последние недели под стражу были взяты бывший председатель Национального банка Венгрии Дьёрдь Матолчи, экс-глава Минкультуры Балаж Ханко и бывший министр национального развития Миклош Шестак.

Следствие полагает, что каждый из них нанес ущерб государству на десятки миллионов евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обвинил бывшего главу правительства Виктора Орбана в подготовке государственного переворота.

Летом Орбан заявил о праве Венгрии сопротивляться действиям нового премьера.

В июне Мадьяр призвал установить причастность предшественника к инциденту с перевозившими золото украинцами.