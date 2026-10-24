Начальник караула погиб при тушении пожара на предприятии в Иванове

МЧС: В Иванове при тушении пожара на предприятии погиб начальник караула

Tекст: Денис Тельманов

При ликвидации возгорания на предприятии в городе Иванове произошло внезапное обрушение стены здания. В этот момент старший лейтенант внутренней службы проводил работы по тушению огня и не смог вовремя покинуть опасную зону.

Спасатель оказался под завалами строительных конструкций, откуда его оперативно извлекли сослуживцы, однако он получил несовместимые с жизнью травмы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В спасательном ведомстве уточнили, что погибший служил начальником караула 4-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ивановской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу при ликвидации крупного возгорания на производстве в Иваново в результате обрушения крыши погиб один сотрудник экстренных служб.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Пожарные ликвидировали открытое горение в производственном здании.