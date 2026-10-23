Германия закупила дополнительный газ на 245 млн евро из-за пустых хранилищ

Reuters: ФРГ потратит почти 245 млн евро на закупки газа из-за риска дефицита

Tекст: Денис Тельманов

Германия обеспечивает дополнительные поставки газа на зиму на фоне существенно более низкого уровня заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ), пишет Reuters со ссылкой на данные оператора немецкого газового рынка Trading Hub Europe (THE).

На специальные тендеры для обеспечения поставок на февраль и март 2027 года потратили около 107 млн евро. Еще 137 млн евро направили на стандартные ежегодные тендеры THE.

Соглашения должны стимулировать компании дольше хранить газ и закачивать дополнительные объемы при необходимости. На 21 октября ПХГ в Германии были заполнены на 61,1%, тогда как годом ранее – на 75,4%.

Ассоциация операторов подземных хранилищ газа (INES) предупредила о риске полного опустошения хранилищ к февралю 2027 года в случае холодной зимы. Эксперты ожидают, что к 1 ноября уровень заполненности составит максимум 77%, чего может не хватить потребителям при сильных морозах, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу стоимость ноябрьских фьючерсов на природный газ в Европе поднялась выше 1070 долларов за тысячу кубических метров.

В четверг глава компании «Газпром экспорт» Дмитрий Хандога заявил о повышенной нагрузке на европейские подземные хранилища.

В начале месяца расчеты на основе данных европейской платформы Gas Infrastructure Europe показали достаточность запасов газа в европейских хранилищах примерно на 60–70 дней зимнего потребления.