В Шереметьево сообщили о стабильной ситуации на фоне корректировки рейсов

Аэропорт Шереметьево сообщил о стабильной ситуации в терминалах

Tекст: Денис Тельманов

Службы авиагавани и авиакомпании работают в усиленном режиме для равномерного распределения потоков и комфортного обслуживания пассажиров, рейсы выполняются по скорректированному графику, передает ТАСС.

В аэропорту уточнили, что совместно с перевозчиками принимаются меры для восстановления штатного расписания.

«Ситуация в терминалах остается стабильной. Принимаются меры для предотвращения скопления пассажиров, в том числе в чистых зонах, и обеспечения комфортных условий ожидания рейсов», – сообщили в Шереметьево.

Пассажирам задержанных рейсов оказывается помощь в соответствии с федеральными правилами, приоритетное внимание уделяется маломобильным гражданам и семьям с детьми.

Пассажирам рекомендуется уточнять статус рейса на ресурсах авиакомпаний и на онлайн-табло аэропорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск самолетов во Внуково, Домодедово и Жуковском.

Петербургский аэропорт Пулково принял 25 направлявшихся в Москву рейсов. В аэропорту Шереметьево объявили воздушную тревогу.