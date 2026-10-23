Сняты ограничения на работу трех аэропортов Москвы

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу

Tекст: Денис Тельманов

«Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во всех четырех аэропортах Московского авиаузла были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Службы московских аэропортов работали в усиленном режиме.

В аэропорту Шереметьево из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов проводилась эвакуация пассажиров, был закрыт вход в стерильную зону.

Во вторник столичный аэропорт Внуково также вводил временные ограничения на использование воздушного пространства.