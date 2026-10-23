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    23 октября 2026, 22:20 • Новости дня

    Минобрнауки предложило изменить правила приема на платные места в вузы

    Минобрнауки предложило новые правила приема на платные места в университеты

    Минобрнауки предложило изменить правила приема на платные места в вузы
    @ Aleksander Grishin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство науки и высшего образования разработало проект приказа об изменении правил распределения платных мест в российских вузах с приоритетом для профильных учебных заведений.

    Согласно инициативе Минобрнауки, платные места будут устанавливаться в первую очередь профильным университетам, которые обладают собственной научной школой, лабораторной базой и партнерами-работодателями, передает РИА «Новости».

    При расчете предельного числа платных мест начнет учитываться доля учебного заведения в общем приеме студентов в конкретном регионе. Показатели комплексной оценки обновлены с акцентом на средний балл ЕГЭ и статистику трудоустройства выпускников.

    В министерстве пояснили, что новый подход позволит перераспределить места с массовых направлений, таких как экономика и юриспруденция, на дефицитные технические и прикладные специальности.

    «Дальнейшая настройка механизма будет проводиться Минобрнауки России на основе комплексного анализа данных приемных кампаний, в том числе перечень регулируемых направлений будет пересматриваться с учетом качества приема», – заявил глава ведомства Валерий Фальков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство образования и науки отказалось изменять минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы на следующий учебный год.

    На прошлой неделе в Федеральном институте педагогических измерений сообщили об увеличении числа заданий в ЕГЭ по истории и профильной математике в 2027 году.

    В начале месяца Минобрнауки предложило начислять дополнительные баллы сдавшим ЕГЭ «сверх необходимого» абитуриентам.

    22 октября 2026, 18:10 • Новости дня
    Ученые: Птицы боятся женщин больше, чем мужчин
    Ученые: Птицы боятся женщин больше, чем мужчин
    @ Zuma/ТАСС

    Городские птицы подпускают мужчин ближе, чем женщин, выяснила международная группа исследователей. Закономерность обнаружили у 37 видов в пяти европейских странах, однако объяснить ее причины ученые пока не смогли.

    Во время экспериментов мужчины и женщины сопоставимого роста и в похожей одежде приближались к птицам в городских парках и других зеленых зонах. Ученые фиксировали расстояние, на котором пернатые взлетали. В среднем мужчины могли подойти примерно на метр ближе, чем женщины.

    Всего ученые проанализировали 2701 эпизод. Результаты работы опубликованы в журнале People and Nature, сообщает ScienceDaily. Исследование охватило Чехию, Францию, Германию, Польшу и Испанию.

    Различие наблюдалось у всех изученных видов, включая больших синиц, домовых воробьев и черных дроздов. Оно проявлялось как у осторожных сорок, так и у голубей, обычно позволяющих людям приближаться на небольшое расстояние.

    По мнению авторов, результаты указывают на способность городских птиц различать мужчин и женщин. Но какие именно признаки они замечают и почему раньше улетают при приближении женщин, остается неизвестным. Профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниел Блумстайн отметил, что анализ подтвердил устойчивость закономерности в разных городах и у разных видов, но убедительного объяснения ей пока нет.

    Среди возможных причин исследователи называют особенности походки, телосложения и химические сигналы, в том числе запахи. Пока это лишь гипотезы, которые предстоит проверить в отдельных экспериментах.

    Янина Бенедетти из Чешского университета естественных наук в Праге обратила внимание на значение открытия для исследований поведения животных. В таких работах нередко предполагается, что личность наблюдателя не влияет на результат. Однако в данном случае реакция птиц зависела от того, кто к ним подходил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году исследования выявили критическое уменьшение численности журавля-красавки, особенно в Калмыкии. Ученые предупредили, что более 500 видов птиц находятся под угрозой вымирания в течение ближайших ста лет из-за изменения климата. Профессиональные орнитологи назвали виды хищных птиц, пригодные для перехвата вражеских дронов, и указали на сложности реализации такой инициативы.

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    23 октября 2026, 18:26 • Новости дня
    Американские ученые разработали систему передачи запахов через интернет

    Science Advances: Систему передачи запахов через интернет разработали в США

    Американские ученые разработали систему передачи запахов через интернет
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ученые из американского Университета штата Огайо создали систему Scentronic для распознавания запахов и их передачи через интернет на удаленное устройство.

    Система с помощью искусственного интеллекта распознала пять запахов: кофе, пива, красного вина, апельсина и торта. Во время испытаний 14 добровольцев правильно определили порядка 73% ароматов, пишет РИА «Новости» со ссылкой на журнал Science Advances.

    Технология включает электронный нос с шестью датчиками и устройство для воспроизведения запахов, которое может быть выполнено в виде браслета или ожерелья. Датчики улавливают вещества в воздухе, после чего информация передается по сети, а удаленное устройство распыляет нужный аромат, регулируя его интенсивность.

    По мнению исследователей, разработка поможет улучшить взаимодействие между людьми на расстоянии, а также найдет применение в медицине для проверки обоняния и в виртуальной реальности. Пока система использует заранее подготовленные ароматические вещества, а не воспроизводит точный химический состав запахов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заняла восьмое место в мире по объему научных исследований и разработок. Ранее президент Российской академии наук Геннадий Красников заявил об импульсе для развития технологий благодаря спецоперации на Украине.

    До этого Федеральное медико-биологическое агентство получило патент на «электронный нос» для диагностики респираторных заболеваний.

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    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    22 октября 2026, 14:31 • Новости дня
    Словом 2026 года Ямпольская назвала «родной»

    Ямпольская назвала «родной» главным словом 2026 года

    Словом 2026 года Ямпольская назвала «родной»
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главным словом 2026 года можно назвать слово «родной», заявила советник президента России Елена Ямпольская.

    «Первое слово, которое мне приходит в голову, и которое стало наиболее актуальным для меня и для моих коллег. Я думаю, по итогам работы в нынешнем году, это, наверное, слово «родной»», – приводит ТАСС слова Ямпольской.

    Советник президента отметила, что при работе над учебниками по русской словесности акцент делается на теплоту, душевность и любовь к родному языку. По ее словам, создатели учебников стараются, чтобы каждый ребенок ощущал русский язык как «неотъемлемо родной».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее советник президента России Елена Ямпольская заявила о недопустимости закрепления орфоэпических ошибок из разговорной речи как норм русского языка.

    Советник президента исключила усложнение единого государственного экзамена в 2027 году.

    До этого Елена Ямпольская сообщила о разработке в России «Словаря школьника».

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    22 октября 2026, 06:27 • Новости дня
    Установка ветряков и солнечных батарей нанесла вред экологии

    Тверской ученый Корнеев констатировал вред возобновляемых источников энергии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Доцент Тверского государственного технического университета Константин Корнеев заявил, что ветровые и солнечные электростанции изменяют микроклимат и вредят местной фауне.

    Солнечные батареи и ветряки приводят к эрозии почвы и изменениям суточных температур при кажущемся отсутствии вреда для природы, передает ТАСС.

    «Зеленая» энергетика при кажущемся отсутствии вреда для природы тоже имеет свои подводные камни. Что солнечные батареи, что ветряки – все они изменяют микроклиматические условия в зоне их установки», – сказал Корнеев.

    Срок службы лопастей ветряков и солнечных панелей ограничен, что создает острую проблему их утилизации. Ученый отметил слабое развитие переработки подобных отходов.

    Снижение экологического следа требует компромисса между разными типами генерации. Накопители энергии позволяют сглаживать пики потребления, однако их массовое внедрение осложняется высокой стоимостью аккумуляторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее США пригрозили покинуть Международное энергетическое агентство из-за акцента на зеленую энергетику. Тем временем Дональд Трамп заявил о коллапсе энергетики Евросоюза из-за возобновляемых источников энергии. Также американский политик взялся разрушать зеленую повестку в пользу России.

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    21 октября 2026, 16:26 • Новости дня
    Российские ученые нашли новый подход к контролю переработки ядерного топлива

    Способ улучшить контроль переработки ядерного топлива нашли в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Коллектив российских исследователей обнаружил новый подход к контролю состояния урана в процессе переработки ядерного топлива, выявив причину искажения результатов анализа при интенсивном лазерном воздействии.

    Специалисты установили причину искажения результатов анализа соединений урана по их свечению при лазерном воздействии, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Сеченовского университета.

    «Исследователи показали, что возбужденные комплексы уранила начинают взаимодействовать друг с другом, из-за чего люминесценция затухает быстрее», – заявили в университете. Там пояснили, что этот эффект необходимо учитывать при точном контроле урана в растворах.

    Для подобных исследований применяется лазерная спектроскопия с временным разрешением. Раствор облучают коротким импульсом, а затем измеряют спектр и время затухания характерного свечения. Поскольку разные химические формы урана имеют разное время жизни возбужденного состояния, метод позволяет определить вид вещества в растворе, что крайне важно для переработки ядерного топлива и обращения с радиоактивными отходами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Росатом сообщил о проектировании завода по переработке ядерного топлива для атомных станций будущего.

    В апреле российские ученые научились получать платиноиды из ядерных отходов.

    В прошлом году специалисты разработали промышленную технологию нитридного ядерного топлива.

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    21 октября 2026, 01:54 • Новости дня
    Минпросвещения установило три возможные оценки за поведение школьников

    Tекст: Антон Антонов

    Минпросвещения России направило школам порядок оценивания поведения учеников.

    В новом учебном году в школах России стартовала апробация системы оценивания поведения учеников со второго по восьмой классы, для участия в ней в каждом регионе отобрали не менее десяти общеобразовательных организаций, передает РИА «Новости».

    Согласно документу, отметка за поведение выставляется классным руководителем по итогам четверти или триместра, а также по итогам года. При этом педагог обязан учитывать комментарии других учителей и дополнительные сведения от учителей-дефектологов, логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и администрации школы.

    Письмо Минпросвещения устанавливает три возможные оценки за поведение: «образцовое поведение», «допустимое поведение» и «недопустимое поведение». Эти формулировки должны использоваться в документации школы и при информировании родителей.

    Модель оценки поведения обучающихся включает четыре основных критерия. К ним относятся дисциплинированность, соблюдение норм межличностного взаимодействия с другими учениками и взрослыми, а также правомерное поведение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Минпросвещения объяснило цель введения оценок за поведение в школах и подчеркнуло воспитательный характер нововведения, которое должно помочь формировать у детей социально одобряемые модели поведения.

    В августе министерство заявило, что допуск к экзаменам не будет зависеть от оценки за поведение, чтобы не ограничивать образовательные права учеников.

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    21 октября 2026, 17:33 • Новости дня
    Ученые РАН дали совет по наблюдению за звездопадом этой ночью

    РАН: Наблюдать за звездопадом Ориониды лучше невооруженным глазом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Наблюдать за метеорным потоком Ориониды лучше всего невооруженным взглядом, а в условиях городской засветки ожидание ярких звезд может составить до получаса, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии РАН.

    Звездопад, причиной которого станет максимум активности метеорного потока Ориониды, можно будет наблюдать на протяжении всей ночи, передает РИА «Новости» со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии РАН.

    «Характерное время ожидания на хорошем темном небе составляет несколько минут, но при сильном световом загрязнении можно прождать и минут 20–30, хотя тут многое зависит от удачи», – отметили ученые. Они добавили, что для проверки качества неба достаточно найти Большую Медведицу: если она видна, то можно будет разглядеть и падающую звезду.

    Астрономы пояснили, что метеоры станут заметны примерно с 23:00 по местному времени на востоке, ориентиром может служить звезда Бетельгейзе. К середине ночи радиант потока сместится к юго-востоку, а ближе к рассвету окажется на юге.

    Специалисты также напомнили, что в небе будут видны сгорающие в атмосфере Земли фрагменты кометы Галлея. Ядро этой кометы в последний раз проходило мимо планеты в начале 1986 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу астрономы спрогнозировали пик метеорного потока Эпсилон-Геминиды.

    В начале месяца стало известно о звездопаде Южные Тауриды с огненными шарами.

    Летом астроном сообщил о возможности россиян увидеть метеорный поток Персеиды.

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    22 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    Археологи впервые нашли музыкальный инструмент при раскопках Трои

    Археологи нашли костяную флейту во время раскопок в Трое

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе раскопок древней Трои в Турции археологи впервые обнаружили музыкальный инструмент, сообщил турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.

    «Археологи впервые за 160 лет раскопок обнаружили музыкальный инструмент – костяную флейту архаичного периода, которой примерно 2,8 тыс. лет. Это прямое свидетельство наличия музыкальной культуры в Трое», – передает слова министра РИА «Новости».

    Кроме того, Эрсой добавил, что археологи обнаружили голову идола из раннего бронзового периода возрастом более 4,5 тыс. лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце у побережья турецкой Антальи подводные археологи подняли со дна Средиземного моря тысячи керамических изделий.

    В июле глубоко под землей на юге Мексики было найдено нетронутое святилище доколумбовой эпохи со 179 уникальными ритуальными артефактами.

    В мае историки подготовили цифровую модель редкой игральной кости XII–XIII веков из Ростова Великого.

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    21 октября 2026, 21:56 • Новости дня
    Учебники по духовно-нравственной культуре России вошли в федеральный перечень

    Минпросвещения внесло учебники по духовной культуре в федеральный перечень

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство просвещения внесло в федеральный перечень три учебника по предмету «Духовно-нравственная культура России» для учащихся 5-7-х классов, в разработке которых принимал участие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

    Над созданием пособий работал авторский коллектив, в который вошли ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и другие профильные специалисты, пишет РИА «Новости». Выпуском материалов занимался издательский центр «Академия».

    В рамках образовательного курса школьникам расскажут об утвержденном на федеральном уровне пантеоне героев, а также о жизни государственных и общественных деятелей, внесших значительный вклад в развитие страны. Пятиклассники приступят к изучению дисциплины со второго полугодия 2026/27 учебного года, а ученики шестых и седьмых классов – с 1 сентября 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в среду в Министерстве просвещения назвали подходящие для школьников китайские книги.

    На прошлой неделе Министерство науки и высшего образования предложило давать льготы за олимпиады ученикам старших классов.

    Ранее новый стандарт образования закрепил единое оснащение учебных кабинетов в школах.

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    22 октября 2026, 13:59 • Новости дня
    Сибирские физики создали СВЧ-фотопушку для изучения атомов

    В Новосибирске разработали компактную СВЧ-фотопушку для биомедицины

    Tекст: Мария Иванова

    Специалисты Института ядерной физики Сибирского отделения РАН разработали СВЧ-фотопушку для создания компактного комплекса по исследованию объектов на атомарном уровне.

    Новое устройство предназначено для генерации пучков электронов предельно малых размеров. Оно станет основой лабораторного стенда для изучения структуры объектов на атомарном уровне в режиме реального времени в интересах биомедицины и фармацевтики, передает РИА «Новости».

    «СВЧ-фотопушка – это весьма продвинутый источник электронного пучка высокого качества… Такие приборы востребованы в системах инжекции лазеров на свободных электронах или источников синхротронного излучения. Они применяются в электронных микроскопах и для исследования атомной структуры методами сверхбыстрой электронной дифракции», – сообщил заместитель директора института по научной работе академик Евгений Левичев.

    В научном учреждении отметили, что сейчас подобные исследования проводятся на крупных станциях Новосибирского лазера на свободных электронах и планируются на новом синхротроне СКИФ. Однако установки на основе фотопушек обладают важным преимуществом: они не занимают сотни квадратных метров и помещаются в обычной комнате. Физики уже собрали систему синхронизации лазерного и СВЧ-излучения и готовятся к новым измерениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заведующий лабораторией химии комплексных соединений Института неорганической химии Сибирского отделения РАН Артем Гущин представил новые препараты для уменьшения побочных эффектов от химиотерапии.

    В воскресенье директор Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров сообщил о планах провести первый научный эксперимент на мегаустановке СКИФ до конца года.

    Летом Россия получила научную установку мирового уровня для исследований на атомном и молекулярном уровне.

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    21 октября 2026, 19:45 • Новости дня
    В Минпросвещения назвали подходящие для школьников китайские книги

    В школьную программу предложили включить китайский роман «Путешествие на Запад»

    Tекст: Ольга Иванова

    Эксперт Минпросвещения, преподаватель китайского языка гимназии № 1 Оренбурга Надежда Иноземцева предложила включить в школьную программу отрывки из романа «Путешествие на Запад», а также стихотворения Ли Бо и Ван Вэя.

    По ее мнению, в российскую школьную программу целесообразно включать как классические, так и современные китайские произведения, сообщает РИА «Новости». «Включение произведений китайской литературы в школьную программу наиболее целесообразно осуществлять через сочетание классических и современных текстов, соответствующих возрастным особенностям обучающихся», – сказала Иноземцева.

    По ее словам, для учеников 5-9-х классов отлично подойдут адаптированные отрывки из романа У Чэнъэня «Путешествие на Запад». Эксперт пояснила, что эта книга знакомит с основами восточной философии и морали через увлекательный приключенческий сюжет. Кроме того, школьникам рекомендуется читать стихотворения Ли Бо и Ван Вэя, а также тексты о создании мира.

    Старшеклассникам будет полезно изучить классическую поэзию в качественных переводах, а также романы «Сон в красном тереме» Цао Сюэциня и «Троецарствие» Ло Гуаньчжуна. Расширение литературного списка окажет положительный эффект на эстетическое развитие детей и поможет им понять культуру соседней страны, добавила Иноземцева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова предложила расширить список китайской литературы в школьной программе.

    В субботу Минпросвещения собралось включить фиджитал-спорт в расписание школ.

    На прошлой неделе ведомство пересмотрело школьные программы по ключевым предметам.

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    22 октября 2026, 15:43 • Новости дня
    Ямпольская перечислила китайские произведения для учебников литературы

    Ямпольская: В учебники по литературе войдет «Маленькое путешествие» Лу Синя

    Ямпольская перечислила китайские произведения для учебников литературы
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В единые учебники по литературе для 7-х классов войдет рассказ «Маленькое путешествие» китайского писателя Лу Синя, сообщила советник президента, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Елена Ямпольская.

    «В свою очередь, подробная биография Лу Синя, основателя китайской литературы, и его рассказ «Маленькое путешествие» рассматриваются в седьмом классе», – цитирует Ямпольскую РИА «Новости».

    По ее словам, в учебниках для 10–11-х классов рассказ Лу Синя будет представлен наряду с произведениями Томаса Манна и Эрнеста Хемингуэя. Также в программе для основной школы появятся произведения Омара Хайяма и Пабло Неруды.

    Ямпольская отметила, что в начальной школе уже изучают зарубежные легенды и сказки, в том числе китайские. Она подчеркнула важность знакомства детей с богатым литературным наследием Китая, Индии и Древней Персии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минпросвещения сообщило о планах включить новеллу Лу Синя в программу для седьмого класса.

    В среду китаист, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов назвал газете ВЗГЛЯД книги, которые откроют российским школьникам Китай.

    В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова предложила расширить списки изучаемых в школах России и Китая произведений.

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    22 октября 2026, 19:49 • Новости дня
    «Единая Россия» раскритиковала запрет на возвращение в вуз для отчисленных

    Tекст: Вера Басилая

    В «Единой России» назвали избыточным предложение на пять лет запрещать отчисленным за нарушение дисциплины студентам возвращаться в тот же вуз, призвав к индивидуальному подходу.

    Депутаты «Единой России» выступают против универсального пятилетнего запрета на повторное поступление в вуз для студентов, которых отчислили за нарушение дисциплины, следует из сообщения «Единой России» в Max.

    По словам председателя комитета Госдумы по молодежной политике Владислава Головина, такое длительное ограничение может закрыть путь к высшему образованию для тех, кто готов исправить допущенные ошибки. Он подчеркнул, что универсальный запрет без учета конкретной ситуации создаст лишние барьеры для молодых людей.

    «Мы выступаем за взвешенный подход к таким изменениям. Сначала необходимо детально обсудить инициативу с Минобрнауки, руководством вузов и преподавателями, студенческим сообществом, оценить возможные последствия и не торопиться с введением жестких ограничений», – заявил Головин.

    Ранее в партии «Единая Россия» выступили против резкого изменения условий поступления в высшие учебные заведения.

    Член Высшего совета «Единой России» Владислав Головин сообщил о планах партии расширять возможности для профессионального развития молодых специалистов.

    До этого «Единая Россия» заложила в новую народную программу меры поддержки студенческих семей.

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    22 октября 2026, 08:11 • Новости дня
    Российские физики по-новому описали процессы в сверхпроводниках

    В МФТИ и РАН нашли новый способ проектирования квантовых компьютеров

    Tекст: Мария Иванова

    Российские ученые вывели уравнение, которое учитывает внутренние процессы при движении вихрей в сверхпроводниках и позволяет точнее создавать квантовые устройства.

    Физики сумели по-новому описать процессы в сверхпроводящих материалах, что позволит точнее проектировать квантовые компьютеры и различные датчики, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Московского физико-технического института (МФТИ).

    Сверхпроводящие цепи лежат в основе систем связи, чувствительных детекторов и квантовых процессоров. Они функционируют при сверхнизких температурах, а их свойства регулируются магнитным полем и сверхтоком. Магнитный поток проникает в материал в виде вихрей Абрикосова, вокруг которых циркулирует сверхпроводящий ток.

    Долгое время специалисты не учитывали внутренние процессы при описании движения таких вихрей. Теперь ученые из МФТИ, Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Духова и Института физики микроструктур РАН вывели уравнение, которое описывает движение вихрей с учетом запаздывания зарядового дисбаланса.

    В институте пояснили, что это открытие поможет точнее проектировать кубиты для квантовых компьютеров, а также детекторы фотонов для астрономических телескопов и систем связи. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Physical Review.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом ученые МФТИ создали сверхбыстрый способ очистки воздуха от выхлопных газов.

    В апреле специалисты вуза разработали точную модель для добычи нефти.

    В прошлом году российские исследователи завершили испытания первого в стране квантового компьютера.

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    23 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    В Эстонии признали незаконным запрет на прием россиян в университет

    Канцлер права в Эстонии счел некорректным отказ вуза принимать граждан России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Таллинский технический университет нарушает принцип равного обращения, не допуская граждан России и Белоруссии к поступлению из-за отсутствия законного основания для пребывания в стране, заявил канцлер права в Эстонии.

    По оценке канцлера права Эстонии, Таллинский технический университет нарушает принцип равного обращения, когда не допускает граждан России и Белоруссии к поступлению в университет. В качестве причины вуз назвал отсутствие законных оснований для пребывания в Эстонии в течение всего номинального срока обучения по программе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию ERR.

    К омбудсмену обратился молодой человек с российским гражданством, которому вуз отказал в приеме из-за отсутствия действующего вида на жительство.

    По мнению советника канцлера права Олари Коппеля, введенное ограничение противоречит принципу равного обращения. Он отметил, что, согласно конституции Эстонии, каждый имеет право на образование. Исключение действует только для россиян и белорусов, добавил Коппель.

    По данным телерадиокомпании, россиянин живет в Эстонии четвертый год и оспаривает в суде отказ в выдаче ему срочного ВНЖ. Университет ожидает судебного решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце комиссия по сельской жизни парламента Эстонии направила на первое чтение законопроект, запрещающий покупку недвижимости в республике гражданами России и Белоруссии.

    Летом Таллин выступил за ограничение выдачи туристических виз россиянам. А в июне в Таллине задержали предпринимательницу с российским и финским гражданством, которую американские власти подозревают в незаконном экспорте электроники.

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