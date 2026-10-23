МЧС: Водитель погиб и четверо детей пострадали в ДТП в Башкирии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Авария произошла на 1432-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Чишминском районе, сообщает ГУ МЧС по Республике Башкортостан в Max. «К сожалению, травмы получили дети 13, 11, 7 лет и новорожденный младенец. Все пострадавшие экстренно госпитализированы в больницу. 32-летний водитель автомобиля погиб на месте», – говорится в публикации.

По предварительным данным, водитель Mazda не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил о семи пострадавших в ДТП с участием трех автомобилей в Уфе.

В прошлом месяце при столкновении легкового автомобиля и школьного автобуса в республике погибли два человека.

Ранее прокуратура сообщила о гибели двух человек в результате ДТП в Кармаскалинском районе Башкирии.