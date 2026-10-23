Киркоров представил клип с участием обладательницы титула «Мисс БРИКС»

Киркоров представил клип с участием «Мисс БРИКС» Алексеевой

Tекст: Вера Басилая

Певец предложил Валентине Алексеевой участие в проекте после ее победы в конкурсе «Мисс БРИКС». Ролик был снят в Каппадокии, передает РИА «Новости».

«В эпоху искусственного интеллекта, когда все рисуется, дорисовывается, придумывается и ничего не надо художественно создавать, мы сделали этот ролик натурально, он создан в натуральном виде, то есть все естественное: природа, настоящие шары, настоящая фактура, горы, пещера настоящая, причем она играет еще историческую ценность», – заявил Киркоров.

Во время съемок не обошлось без курьезов. Алексеева случайно оказалась в бассейне в эксклюзивном шелковом парео Dolce & Gabbana, которое принадлежало Киркорову.

Презентация клипа прошла в атмосфере турецкой вечеринки. На ней присутствовали представители музыкальной индустрии: Игорь Крутой, Николай Басков, Гарик Мартиросян и другие. Киркоров назвал свою новую работу шедевром и не исключил, что история получит продолжение, возможно, в виде трилогии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца первая обладательница титула «Мисс БРИКС» Валентина Алексеева заявила, что информация о ее закрытом бракосочетании за 60 млн долларов не соответствует действительности.

В прошлом месяце певец Филипп Киркоров стал совладельцем новой компании «Королевство сладостей», получив долю в 25% в бизнесе по производству кондитерских изделий.