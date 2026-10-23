МИД Ирана анонсировал визит президента Пезешкиана в Россию

МИД Ирана: Масуд Пезешкиан посетит Россию на следующей неделе

Tекст: Тимур Шайдуллин

«На следующей неделе диалог и консультации продолжатся с участием президентов двух стран в Москве», – приводит РИА «Новости» заявление Аракчи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Пезешкиан заявил о намерении посетить саммит Форума стран – экспортеров газа в Москве в конце октября и встретиться с президентом Владимиром Путиным.

В ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым он выразил признательность президенту России и народу страны за принципиальную позицию по событиям в Иране.

В свою очередь Лавров заявил о готовности Москвы содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США.



