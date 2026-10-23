Минобрнауки сохранило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы на 2027 год

Tекст: Алексей Дегтярёв

Минимальные баллы по всем предметам останутся на уровне прошлого учебного года, передает РИА «Новости» со ссылкой на проект приказа министерства.

Для поступления по русскому языку, литературе, биологии, географии, химии, истории, иностранному языку и профильной математике необходимо набрать минимум 40 баллов.

По физике порог составит 41 балл, по обществознанию – 45 баллов, по информатике – 46 баллов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Федеральном институте педагогических измерений сообщили об увеличении числа заданий в ЕГЭ по истории и профильной математике в 2027 году.

В начале месяца Минобрнауки предложило начислять дополнительные баллы сдавшим ЕГЭ «сверх необходимого» абитуриентам.

В прошлом месяце Минобрнауки опубликовало проект приказа о введении обязательного экзамена по физике для поступления на 37 направлений.