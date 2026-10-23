При пожаре в жилом доме на Ставрополье погибли бабушка и трое внуков

МЧС: При пожаре в частном доме на Ставрополье погибли бабушка и трое внуков

Tекст: Вера Басилая

При тушении возгорания на территории частного домовладения были обнаружены тела одного взрослого и троих детей, передает ТАСС со ссылкой на спасательное ведомство. Площадь локализованного пожара составила 60 квадратных метров.

В доме проживали шесть человек: бабушка с сожителем, а также мать с тремя детьми 2021, 2022 и 2023 годов рождения. Предположительно, жертвами трагедии стали бабушка и все внуки.

Сожитель женщины выжил, а мать детей в это время находилась в гостях в хуторе Большевик, добавили в оперативных службах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в селе Спасском Ставропольского края произошел пожар в частном доме, унесший жизни нескольких человек.