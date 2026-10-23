Путин поручил включить сельские дома культуры в программу соцгазификации

Tекст: Тимур Шайдуллин

Кабмин должен до 1 марта 2027 года обеспечить внесение в нормативные акты изменений, предусматривающих включение сельских домов культуры в программу социальной газификации, сообщается на сайте президента России.

Кроме того, правительству поручено предусмотреть выделение дополнительно 1,2 млрд рублей в 2026 году из резервного фонда бюджетам регионов.

Эти средства будут направлены на предоставление гражданам субсидий для приобретения газового оборудования и проведения необходимых работ по подключению к газораспределительным сетям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правительство выделило дополнительные средства на социальную газификацию в регионах для льготных категорий граждан.

Ранее президент Владимир Путин одобрил предложения о расширении программы. Глава государства назвал социальную газификацию одной из важнейших инициатив для страны.