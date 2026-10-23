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    23 октября 2026, 21:09 • Новости дня

    Жительница Крыма стала матерью в 15-й раз

    Жительница города Саки в Крыму родила 15-го ребенка

    Tекст: Вера Басилая

    Жительница крымского города Саки Ольга Иванова в 15-й раз стала матерью, родив 11-го сына, сообщило Министерство здравоохранения Крыма.

    Новорожденного мальчика назвали Архипом, передает РИА «Новости». «23 октября в родильном отделении Сакской районной больницы состоялась торжественная выписка жительницы города Саки Ольги Ивановой – она стала мамой в 15-й раз», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    Для крымчанки это были 14-е роды, поскольку в семье есть двойня. Ребенок родился 19 октября, его вес составил 3430 граммов, рост – 53 сантиметра.

    Всего в семье теперь воспитываются 11 мальчиков и четыре девочки. Все дети родились в Сакской районной больнице. У многодетных родителей также подрастают двое внуков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе врачи столичного роддома при ГКБ имени Вересаева впервые приняли роды у ставшей матерью в 15-й раз пациентки.

    В прошлом году врачи родильного дома больницы № 14 Екатеринбурга приняли роды у родившей 13-го ребенка женщины.

    Врачи севастопольского роддома приняли 14-е роды у жительницы Херсонской области.

    21 октября 2026, 18:09 • Новости дня
    Полиция Италии опознала 11-летнего участника погромов в Милане

    Corriere della Sera: Полиция опознала 11-летнего участника беспорядков в Милане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Итальянские карабинеры установили личность 11-летнего мальчика, ставшего самым молодым участником недавних беспорядков в Милане.

    Юный гражданин Италии был опознан правоохранителями в одной из школ на юге Милана, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Corriere della Sera. Видеозаписи с участием ребенка, одетого в темную одежду с закрытым лицом, получили широкое распространение в социальных сетях. На кадрах видно, как мальчик выходит из магазина с украденными вещами, а также находится рядом с горящей мусорной корзиной.

    Поскольку участнику беспорядков еще не исполнилось 14 лет, он не подлежит уголовной ответственности. Тем не менее полиция может направить информацию о нем в прокуратуру по делам несовершеннолетних и социальные службы.

    Массовые акции протеста прошли в ряде городов Италии 17 и 18 октября, наиболее крупные из них – в Милане. В ходе столкновений были задержаны более 300 человек, пострадали свыше 110 полицейских.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Италии решили ужесточить меры против участников погромов в Милане.

    В понедельник правительство направило в город сотни военных из-за массовых беспорядков.

    В тот же день полиция задержала более 270 участников протестов.

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    21 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Украина создала фейковый сайт о якобы спрятанных в России детях

    Львова-Белова: Украина создала фейковый сайт о якобы спрятанных в России детях

    Tекст: Ольга Иванова

    Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о создании украинской стороной поддельного сайта со списками якобы спрятанных в России десятков тысяч детей.

    По ее словам, украинские власти создали ресурс с информацией о якобы спрятанных в России десятках тысяч детей, однако в этих перечнях числятся либо уже найденные, либо никогда не терявшиеся несовершеннолетние, передает РИА «Новости».

    «Главный – о якобы спрятанных в России десятках тысяч детей. В качестве завесы украинской стороной был создан сайт, создающий ощущение наличия проверенной базы. В этом списке есть дети, которые уже давно нашлись или вовсе не терялись, есть те, кто еще до начала СВО достиг совершеннолетия. Но страшилка работает», – сказала Львова-Белова во время выступления на «Венских дискуссиях» ОБСЕ.

    Она добавила, что в распространяемых Украиной списках нет реальных данных о близких людей, ведущих розыск. По ее словам, недостоверность сведений очевидна для всех, кто хочет разобраться в ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Львова-Белова сообщила о состоянии детей после атаки на Ростовскую область.

    Летом омбудсмен рассказала об отсрочке возвращения детей на Украину из-за атак беспилотников.

    В прошлом году она заявила о воссоединении троих детей с семьями на украинской территории.

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    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    21 октября 2026, 18:20 • Новости дня
    Житель Кузбасса получил 15 лет колонии за домогательства к детям у школы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Кемеровский областной суд приговорил 52-летнего местного жителя к 15 годам колонии строгого режима за совершение действий сексуального характера в отношении четверых малолетних детей возле школы.

    Мужчина признан виновным в том, что заманил несовершеннолетних на безлюдный участок школьной территории и совершил действия сексуального характера, сообщает объединенный пресс-центр судов Кузбасса.

    «Кемеровский областной суд назначил наказание 52-летнему жителю города Кемерова за совершение действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших», – заявили в пресс-центре.

    По данным суда, инцидент произошел 19 мая 2025 года. Осужденного также лишили права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием или обучением детей, сроком на восемь лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе педофил-рецидивист в Архангельске также получил 15 лет особого режима.

    Ранее блогера Поднебесного приговорили к трем годам колонии по делу о педофилии.

    До этого в Общественной палате призвали к превентивным мерам против педофилов после убийства мальчика в Петербурге.

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    21 октября 2026, 12:02 • Новости дня
    Шесть человек получили до 19 лет колонии за попытку захвата власти в Крыму

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Южный окружной военный суд приговорил шестерых человек к срокам от 15 до 19 лет лишения свободы за попытку насильственного захвата власти в Крыму и участие в террористической ячейке, сообщили в инстанции.

    «Установлено, что Асанов и Ниметулаев на территории Бахчисарайского района Республики Крым организовали деятельность ячейки запрещенной террористической организации «Партия исламского освобождения», куда вошли остальные подсудимые. В соответствии с приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы», – сообщил представитель суда ТАСС.

    По версии следствия, фигуранты вербовали новых участников и проводили конспиративные собрания. Они обсуждали методы изменения политической системы России для ее включения во «Всемирный исламский Халифат» (запрещена в России и признана террористической).

    Первые четыре года наказания осужденные проведут в тюрьме. Приговор пока не вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле украинский командир заочно получил пожизненный срок за атаки на Крым. В прошлом году совершивших теракт на Крымском мосту приговорили к пожизненному заключению. Крымчанина осудили за планы вступить в террористическую организацию.

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    21 октября 2026, 16:28 • Новости дня
    Отражена воздушная атака ВСУ на Севастополь

    Развожаев: В Севастополе над морем сбили дрон ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские системы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку украинских войск на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Силы ПВО отразили воздушную атаку ВСУ на Севастополь, был сбит один беспилотник над территорией моря. «Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали один вражеский беспилотник над морем», – сообщил Развожаев в Max.

    По его словам, никто не пострадал, повреждений городской инфраструктуры не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе системы ПВО сбили три украинских беспилотника над Севастополем.

    Ранее силы ПВО отразили атаку шести беспилотников на Севастополь.

    До этого у города из-за атаки дрона загорелся лес.

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    22 октября 2026, 13:43 • Новости дня
    Федерация падела захотела включить вид спорта в программу российских школ

    Федерация падела предложила сделать дисциплину школьным уроком физкультуры

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный директор Федерации падела России Алексей Сорокин сообщил о подготовке документов для включения этого вида спорта в школьную программу.

    Организация обсуждает с профильными ведомствами появление новой дисциплины в образовательных учреждениях. Об этом Сорокин рассказал в Красноярске на полях форума «Россия – спортивная держава», передает ТАСС.

    «Федерация падела России ведет диалог с министерством просвещения о включении падела в школьную программу в формате четвертого или дополнительного урока физкультуры», – сказал Сорокин.

    Он отметил, что все необходимые документы уже подготовлены, теперь ожидается их согласование. По словам главы федерации, на данный момент преждевременно говорить об окончательном решении, так как предстоит решить инфраструктурные вопросы и обеспечить наличие доступных кортов.

    Руководитель организации подчеркнул, что работа со школами стала для них важным направлением развития, поскольку интерес детей к паделу может перерасти в устойчивую привычку к физической активности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу первый замглавы Минпросвещения Александр Бугаев сообщил о планах ведомства добавить в школьную программу дополнительный образовательный модуль по фиджитал-спорту.

    До того президент Владимир Путин назвал вовлечение школьников в спортивные секции одним из приоритетов государственных программ.

    Министр просвещения Сергей Кравцов выступил за обновление программы по физкультуре.

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    22 октября 2026, 19:32 • Новости дня
    В результате атаки ВСУ на Курскую область пострадали двое детей

    Хинштейн: Двое детей и девушка получили ранения при атаке ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки Вооруженных сил Украины в поселке Хомутовка Курской области получили ранения два маленьких ребенка и 26-летняя девушка, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    «Количество пострадавших накануне при атаке на Хомутовку выросло до четырех… У 26-летней девушки травмы головы, ушиб ноги, у шестимесячной девочки касательное осколочное ранение правой голени, у годовалой девочки – акубаротравма и ушиб мягких тканей головы», – написал Хинштейн в Max.

    Глава региона отметил, что травмы пострадавших легкие, они получают необходимую помощь и будут наблюдаться у врачей амбулаторно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду губернатор региона Александр Хинштейн сообщил о ранении 82-летней женщины в результате атаки украинского беспилотника на Хомутовку.

    В тот же день Хинштейн заявил о ранении женщины при ударе украинского беспилотника по железнодорожному локомотиву во Льгове.

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    21 октября 2026, 15:36 • Новости дня
    В ДТП с автобусом в Астрахани пострадали двое детей

    Двое детей и пятеро взрослых пострадали в ДТП с автобусом в Астрахани

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в Астрахани пострадали двое детей и пятеро взрослых, сообщили в УМВД по региону.

    «В ДТП пострадали оба водителя, а также пять пассажиров автобуса – три женщины и две девочки 2013 и 2018 годов рождения», – сообщил РИА «Новости» представитель ведомства.

    Отмечается, что легковой автомобиль выехал на встречную полосу около торгового центра «Три кота», где произошло столкновение. Все пострадавшие госпитализированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в ДТП с автобусом в Астрахани пострадали семь человек.

    Во вторник в ДТП с автобусом и грузовиком в Свердловской области пострадали три человека.

    На прошлой неделе в ДТП с автобусом в Свердловской области пострадали восемь человек.

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    22 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    Кабмин решил увеличить максимальный срок больничного по уходу за ребенком

    Мишустин: Срок больничного для ухода за ребенком увеличат на 30 дней

    Кабмин решил увеличить максимальный срок больничного по уходу за ребенком
    @ Dr. Wilfried Bahnmuller/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России увеличит на 30 дней в год максимальный срок оплачиваемого больничного по уходу за заболевшим ребенком.

    По поручению президента подготовлен соответствующий законопроект, сообщается в канале кабмина в Max. «Бывают случаи, когда требуется, конечно, больше времени для того, чтобы он мог полностью восстановиться, но и даже максимального периода может не хватить, родителям необходимо выходить на работу, потому что выплату по временной нетрудоспособности они уже не получают. Чтобы поддержать их, увеличим на 30 дней в год каждый из периодов», – заявил Мишустин.

    Сейчас в зависимости от заболевания и возраста ребенка родителям или другим родственникам предоставляется от 45 до 120 оплачиваемых дней больничного в год. По словам премьер-министра, финансовая помощь будет продлена на аналогичный срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о заложенных в проект трехлетнего бюджета 2 трлн рублей на улучшение жилищных условий семей с детьми.

    На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о сохранении мер поддержки семьи в проекте бюджета.

    Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова пообещала развить и региональные меры поддержки семей.

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    21 октября 2026, 15:22 • Новости дня
    В школах Азербайджана ограничили доступ к TikTok

    Минобразования Азербайджана: В школах страны ограничили доступ к TikTok

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель министра науки и образования Азербайджана Фирудин Гурбанов заявил, что в школах республики ограничили доступ к социальной сети TikTok.

    «В школах Азербайджана ограничили доступ к TikTok. Также введены ограничения на доступ к более чем 200 видам вредоносного контента», – заявил Гурбанов. Его слова передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Minval Politika.

    Замминистра уточнил, что заблокированные материалы содержали сцены преступлений, насилия, употребления наркотиков и другую подобную информацию.

    По словам Гурбанова, такие ограничения должны касаться не только образовательных учреждений, но и семей, где родителям необходимо следить за тем, чтобы дети избегали опасных платформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Британия оштрафовала TikTok за использование данных детей.

    Летом власти Бразилии наказали платформу за незаконный сбор информации о несовершеннолетних.

    В июле портал Euractiv сообщил о планах Евросоюза запретить соцсети для детей.

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    21 октября 2026, 09:32 • Новости дня
    Поток горной воды засыпал троллейбусный парк Ялты грунтом и камнями

    Поток горной воды засыпал камнями и грунтом троллейбусный парк Ялты

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сошедший после сильных дождей поток горной воды засыпал троллейбусный парк в Ялте грунтом и камнями, заявила глава пресс-службы крымского ГУ МЧС Дарья Диюнова.

    «Ночью в троллейбусном парке водой было нанесено большое количество грунта и камней», – сказала Диюнова в эфире радиостанции «Спутник в Крыму», передает РИА «Новости».

    По ее словам, на месте работают спасатели и инженерная техника. Береговая линия реки Дерекойка оперативно укреплена мешками с песком. В поселке Кореиз, где сложилась самая сложная ситуация, продолжается сбор грунта на улицах и расчистка русла. Всего спасатели возвели семь временных дамб и вывезли 810 кубометров земли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Ялте перекрыли Южнобережное шоссе из-за разлива реки. Из-за подтоплений власти объявили режим ЧС. В понедельник спасатели эвакуировали пять человек.

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    22 октября 2026, 21:20 • Новости дня
    Опасность атаки беспилотников объявили в Крыму

    МЧС: Беспилотная опасность объявлена в Крыму

    Tекст: Вера Басилая

    Крымское управление МЧС России предупредило жителей региона об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.

    МЧС в Max призвало жителей Крыма сохранять спокойствие и обратило особое внимание жителей центральных районов полуострова на потенциальную угрозу.

    В Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты проинформировали о фиксации группы беспилотников на расстоянии свыше 25 км от побережья. Аппараты направлялись со стороны моря к поселку Гурзуф, в связи с чем жителям напомнили о мерах личной безопасности.

    Ранее в Донецке в результате атаки украинского беспилотника получило серьезные повреждения здание министерства угля и энергетики ДНР.

    Напомним, дежурные средства противовоздушной обороны в течение дня перехватили и уничтожили 49 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России.

    Сообщалось, что средствами ПВО за минувшие сутки сбиты 1226 беспилотников самолетного типа.

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    22 октября 2026, 18:22 • Новости дня
    Группировку МЧС на месте паводков в Ялте увеличили до 300 человек

    МЧС: Группировку для ликвидации паводков в Ялте увеличили до 300 человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство по чрезвычайным ситуациям усилило до 300 специалистов и 50 единиц техники отряд спасателей, занимающийся устранением последствий сильных паводков в Большой Ялте.

    Межведомственный штаб продолжает работу на месте происшествия и координирует ликвидацию последствий стихии на юге Крыма, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

    «В Крыму увеличена группировка сил и средств для ликвидации последствий стихии. Триста человек и более 50 единиц техники задействованы в ликвидации последствий паводков в Большой Ялте», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    В Алупке вышедшая из берегов река Хара-Баир угрожала западным воротам Воронцовского дворца, однако спасатели успели возвести временную дамбу и отвести мощный поток воды. В целях безопасности сотрудники Госавтоинспекции перекрыли участок Севастопольского шоссе в районе населенного пункта.

    Наиболее сложная ситуация сложилась в поселке Кореиз, где сошедшая с гор вода затопила несколько улиц. В населенном пункте объявили природную чрезвычайную ситуацию местного уровня реагирования. При этом сами осадки в регионе прекратились еще в среду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сошедший после сильных дождей поток горной воды засыпал троллейбусный парк в Ялте грунтом и камнями.

    Во вторник сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение по Южнобережному шоссе в связи с разливом реки Гувы.

    В Главном управлении МЧС по Крыму сообщили о введении в городе режима чрезвычайной ситуации из-за сильных подтоплений.

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    22 октября 2026, 14:57 • Новости дня
    Река вышла из берегов из-за дождей на южном берегу Крыма

    Tекст: Ольга Иванова

    В Алупке на южном берегу Крыма река Хара-Баир вышла из берегов из-за сильных дождей, вода затапливает дома и придомовые территории, сообщило республиканское управление МЧС.

    Река вышла из берегов в районе Севастопольского шоссе. Произошло подтопление части улиц, вода заходит в дома, сообщает МЧС в «Макс».

    Для жителей пострадавших домов развернут пункт временного размещения.

    «Чтобы отвести основной поток и защитить жилые кварталы, силы МЧС России совместно с представителями местной администрации экстренно сооружают временную дамбу», – заявили спасатели.

    Сотрудники МЧС укрепляют береговую линию мешками с песком и прочищают ливневки. Работы ведутся на пяти участках, группировка спасателей наращивается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сошедший после сильных дождей поток горной воды засыпал троллейбусный парк в Ялте грунтом и камнями.

    Во вторник в южной части полуострова проводилась эвакуация жителей.

    В этот же день в Ялте ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за сильных подтоплений.

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    22 октября 2026, 12:03 • Новости дня
    Суд дал 18 лет тюрьмы третьему фигуранту дела о покушении на Сергея Аксенова

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Южный окружной военный суд приговорил Владимира Ананьева к 18 годам лишения свободы за участие в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова.

    Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор Владимиру Ананьеву по делу о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Злоумышленнику назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, передает ТАСС.

    Первые четыре года он отбудет в тюрьме.

    Уголовные дела в отношении Ананьева, а также Владимира Боднаря и Оксаны Шевченко поступили в суд в феврале 2025 года. Ранее Боднарь и Шевченко получили 13 и 10 лет лишения свободы соответственно. В ходе прений сторон государственное обвинение запрашивало для Ананьева 22 года заключения.

    В феврале 2025 года в Южный окружной военный суд направили три уголовных дела, касающиеся покушения на Аксенова.

    В апреле того же года подозреваемая в покушении дала признательные показания.

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