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    23 октября 2026, 20:44 • Новости дня

    Путин поручил расширить применение технологий регенерации тканей при ранениях

    Путин поручил расширить применение технологий регенерации тканей при ранениях
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поручил расширить применение отечественных технологий ускоренной регенерации тканей при лечении ранений.

    Доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 1 декабря, говорится в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля. Ответственными за выполнение назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

    Правительству совместно с Агентством стратегических инициатив предложено рассмотреть вопросы поддержки проектов по ускоренной регенерации тканей, в том числе при лечении ранений, полученных участниками спецоперации. В частности, речь идет о технологии ООО «Шэнэскин», которая будет применяться при участии Минобороны и фонда «Защитники Отечества».

    Кроме того, предполагается поддержка таких компаний, как АО «Нейрореволюция», ООО «БиометрикЛабс», «Вольтс Групп», «ИНЖИНИРИНГ+», «Медицинские скрининг системы», «РобоПро», «Сверх» и «ЭСФИ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Владимир Путин поддержал идею использовать творчество для реабилитации участников специальной военной операции.

    Глава государства заявил об активном развитии программ социальной адаптации тяжелораненых участников спецоперации.


    23 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    Эксперт: Путин справедливо отказал Киеву в праве говорить о территориальных потерях

    Политолог Скачко: Путин отказал Киеву в праве говорить о территориальных потерях

    Эксперт: Путин справедливо отказал Киеву в праве говорить о территориальных потерях
    @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Заявления Владимира Зеленского о готовности уступить России территории ради мирного соглашения несостоятельны. Исторические земли России никогда не являлись украинскими. Большая их часть была передана Киеву только в советский период, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее президент Владимир Путин отверг заявления Банковой о якобы территориальных потерях Украины.

    «Попытки Владимира Зеленского торговать российской землей в рамках трека по урегулированию конфликта не имеют ни политического, ни исторического обоснования. У Киева нет права говорить о якобы территориальных потерях Украины», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    Российский президент Владимир Путин совершенно справедливо указывает, что речь идет не об украинских территориях, а о землях исторической России. «Поэтому ни о каких уступках со стороны Киева разговора быть не может», – заметил собеседник.

    «Слова Зеленского о якобы великом предшественнике современной Украины вообще не выдерживают никакой критики. Исторически было государство Русь со множеством городов – Киевом, Великим Новгородом, Черниговом, Суздалью, Ростовом», – продолжил политолог.

    «Если бы не воля руководства СССР, отдельной Украины вообще не существовало бы – ни экономически, ни политически, ни культурно», – напомнил Скачко. «При советской власти в состав Украинской ССР вошли в числе прочего российский Крым, молдавская Южная Бессарабия, румынские Черновцы, венгерское Закарпатье, польская Галичина», – перечислил собеседник.

    «Так что привычка пользоваться чужими территориями, ресурсами, технологиями, инфраструктурой сформировалась у украинских властей даже раньше, чем Украина получила независимость. Киев не первое десятилетие формирует государственную идеологию за российский счет», – заметил политолог.

    По его словам, риторикой о территориальных уступках и историческими отсылками Киев старается запутать переговорщиков, затормозить процесс урегулирования конфликта и выиграть время. «Банковой нужно сохранить состояние войны. Тогда как приоритет Москвы – долгосрочный мир, обеспечивающий национальную безопасность России», – добавил эксперт.

    Ранее Владимир Путин ответил на заявление Владимира Зеленского о готовности уступить часть земель ради мирного соглашения, передают «Вести». «У меня, во-первых, отношение к этому делу такое, что это не их территории, это территории исторической России», – заявил российский президент.

    «Люди, проживающие на этих территориях, проголосовали, А – первое, за независимость государственную, Б – в качестве второго шага проголосовали, хочу это подчеркнуть, за воссоединение с Российской Федерацией. Так что говорить о каких-то территориальных потерях, мне кажется, неуместно», – добавил российский лидер.

    Ранее Зеленский заявлял о согласии на мирное соглашение с Россией даже при потере около 25% украинской территории. Кроме того, он утверждал, что созданная в XX веке Украина якобы старше России. «Украина – это наследник Киевской Руси, большой страны, очень известной на европейском континенте с развитой цивилизацией, со своей культурой, традициями. России еще и близко не было. Россия появилась после того, как появилась Украина», – приводит его слова РИА «Новости».

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    23 октября 2026, 05:27 • Новости дня
    Лидеры Европы выбрали пять кандидатов для переговоров с Путиным

    Telegraph: ЕС на переговоры с Путиным хочет отправить Стубба и Мелони

    Лидеры Европы выбрали пять кандидатов для переговоров с Путиным
    @ Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские лидеры рассматривают пять кандидатов на роль представителя для возможных мирных переговоров с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию украинского конфликта, пишут британские СМИ.

    В числе возможных переговорщиков называются премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Чехии Петр Павел, а также премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Telegraph.

    Отмечается, что председатель Европейского совета Антониу Кошта отказался от исполнения роли потенциального посредника на прошедшей недавно встрече в Брюсселе.

    В последние недели в Европе усилилось стремление найти представителей для участия в мирном процессе из-за опасений, что президент США Дональд Трамп больше не отстаивает интересы европейского континента. По данным издания, европейским лидерам необходимо прийти к консенсусу о необходимости переговоров с Москвой и выработать единую позицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг европейские дипломаты выразили опасения об исключении Брюсселя из мирного урегулирования на Украине на фоне диалога Москвы и Вашингтона. Президент Чехии Петр Павел указал на необходимость более активного участия государств Европы в переговорном процессе. Президент России Владимир Путин сообщил о готовности Москвы возобновить трехсторонние контакты для обсуждения вопросов безопасности.

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    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    23 октября 2026, 20:54 • Новости дня
    Путин поручил масштабировать производство систем охлаждения для ЦОДов

    Путин поручил Кабмину расширить выпуск систем охлаждения для дата-центров

    Путин поручил масштабировать производство систем охлаждения для ЦОДов
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин дал указание правительству изучить возможность масштабирования производства систем иммерсионного охлаждения для отечественных центров обработки данных.

    Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Согласно тексту документа, к реализации поставленной задачи правительство должно привлечь Сбербанк, компанию «Яндекс» и ряд других заинтересованных организаций.

    Кабинету министров предстоит подготовить и представить соответствующий доклад главе государства в срок до 1 декабря 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин утвердил список поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    Летом представители российской IT-отрасли заявили о необходимости дальнейшего развития независимой цифровой инфраструктуры.

    Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин указал на необходимость перехода всех российских компаний на отечественные IT-решения.

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    23 октября 2026, 16:30 • Новости дня
    Путин посмертно наградил погибших членов избиркомов орденами Мужества

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества членов избирательных комиссий, которые погибли в приграничных регионах при исполнении профессионального долга.

    Соответствующий указ главы государства размещен на сайте официального опубликования правовых актов, сообщает РИА «Новости». В документе отмечается, что награды присуждены за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.

    Орденов удостоены секретарь участковой избирательной комиссии участка №398 в Запорожской области Юлия Гелевич и член участковой комиссии участка №220 в Херсонской области Ольга Демьяненко.

    Кроме того, президент посмертно удостоил орденов Мужества секретаря избиркома участка №353 в Белгородской области Елену Калтыкову, председателя избиркома участка №47 в Херсонской области Елену Литвиненко, председателя комиссии участка №595 в Запорожской области Викторию Максимову, председателя избиркома участка №228 в ЛНР Наталью Синицыну, а также членов избирательных комиссий в Белгородской области Сергея Смородинова и Елену Фоменко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Центральная избирательная комиссия России сообщила о повреждении здания территориальной избирательной комиссии в Запорожской области в результате артиллерийского обстрела.

    Ранее Владимир Путин посмертно удостоил ордена Мужества помощника машиниста Ивана Шведова, погибшего во время удара украинских войск по Джанкою.

    Также глава государства посмертно наградил орденом Мужества председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области Елену Астанину.

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    23 октября 2026, 13:26 • Новости дня
    Кремль: Встреча лидеров России, Китая и США чрезвычайно важна
    Кремль: Встреча лидеров России, Китая и США чрезвычайно важна
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости,Molly Riley/White House/Keystone PA,Ju Peng/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Возможная трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС имеет чрезвычайную важность, однако на ней никто не будет решать судьбу мира, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что Владимир Путин и Дональд Трамп, а также председатель КНР Си Цзиньпин не станут вершить судьбы мира на возможной встрече на саммите АТЭС в Шэньчжэне, передает РИА «Новости».

    «Понятно, что встреча приковывает к себе внимание всего мира. Понятно, что это чрезвычайно важная встреча, когда встречаются лидеры таких стран, как Россия, Китай и США», – сказал Песков.

    По его словам, отношения должны строиться на взаимовыгодной основе, как это происходит в рамках БРИКС и с государствами Глобального Юга. При этом умалять важность возможного контакта на высшем уровне никто не собирается.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что саммит АТЭС пройдет 18-19 ноября в Шэньчжэне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко сообщил о нацеленности Москвы на проведение трехсторонней встречи руководителей России, США и Китая.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг аналогию потенциальных переговоров с Ялтинской конференцией.

    В понедельник представитель Кремля рассказал об отсутствии предметных договоренностей по проведению такого саммита.

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    23 октября 2026, 17:11 • Новости дня
    Путин поручил представить предложения об учреждении архитектурной госпремии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поручил правительству и администрации президента подготовить предложения об учреждении Государственной премии в области архитектуры и градостроительной деятельности.

    Соответствующий перечень поручений по итогам встречи со специалистами в области пространственного развития размещен на сайте президента, передает РИА «Новости».

    Доклад по учреждению архитектурной госпремии необходимо представить до 1 декабря 2026 года. Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин и руководитель администрации президента Антон Вайно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин направил приветствие участникам открывшейся в Петербурге международной конференции по социальной архитектуре.

    В прошлом месяце президент поручил разработать не менее 200 мастер-планов для развития малых городов и сел.

    Летом во время поездки в Улан-Удэ глава государства поделился желанием видеть в российских городах современные здания.

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    22 октября 2026, 22:30 • Новости дня
    Путин: Россия предлагала Украине помощь в переговорах с Донбассом в 2014 году

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин заявил, что еще в 2014 году Москва предлагала Украине помощь в переговорах с Донбассом, однако киевские власти выбрали путь вооруженного конфликта.

    «В 2014 году уже об этом говорили: «Давайте мы вам поможем договориться с юго-востоком тогдашней Украины». Нет! Пушки, самолеты против мирного населения. Войну развязали практически», – цитируют Путина «Вести».

    Российский лидер напомнил о последующем заключении Минских соглашений. «Мы же всегда стремились к тому, чтобы они смогли договориться с той частью Украины, которая не согласна с госпереворотом. Нет! Отказались от этого», – заявил президент.

    Президент Владимир Путин заявил, что Москва готова возобновить трехсторонние контакты по Украине для достижения окончательного мирного соглашения.

    Путин назвал новые регионы историческими землями России.

    Также Путин заявил, что выбор военного пути для решения украинского конфликта был сделан киевскими властями.

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    22 октября 2026, 22:40 • Новости дня
    Путин поблагодарил создателей исторического фильма «Рождение империи»

    Путин выразил благодарность создателям и актерам фильма «Рождение империи»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность создателям и артистам исторической драмы «Рождение империи» и выразил надежду, что картину увидят как можно больше зрителей.

    «Хочу поблагодарить артистов и творческую группу, режиссерскую – всех, кто работал над картиной, – за эту работу и выразить надежду на то, что [фильм] посмотрят как можно больше зрителей», – заявил глава государства в интервью журналисту программы «Вести» Павлу Зарубину, выразив уверенность, что зрители получат удовольствие от просмотра.

    Историческая драма «Рождение империи» режиссера Андрея Кравчука рассказывает об эпохе Петра I и событиях Северной войны, включая противостояние со Швецией за выход к Балтийскому морю и Полтавскую битву.

    Главную роль в картине исполнил Александр Горбатов, также в фильме снялись Милош Бикович, Юлия Пересильд, Алексей Гуськов, Виктор Добронравов, Сергей Шакуров и Александр Яценко, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин выразил благодарность участвовавшим в освобождении Алексеево-Дружковки военнослужащим.

    В марте глава государства отметил важную роль поддержки со стороны режиссера Станислава Говорухина.

    В прошлом году Владимир Путин назвал подвиги участников спецоперации на Украине заслуживающими отражения в кино и литературе.

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    22 октября 2026, 22:24 • Новости дня
    Путин возложил на Киев ответственность за военное решение конфликта

    Путин: Решение украинского конфликта военным путем было выбором киевских властей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что выбор военного пути для решения украинского конфликта был сделан киевскими властями.

    Россия всегда выступала за мирное разрешение ситуации, отметил глава государства в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    «Перед началом наших действий по защите людей в Донбассе – мы же тоже им сказали: «Ну, давайте без всяких эксцессов, давайте договоримся». «Нет, будем воевать», – [ответили нам]. Ну, пожалуйста», – прокомментировал президент позицию киевских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин заявил о готовности Москвы к возобновлению трехсторонних контактов для обсуждения безопасности России и Украины после заключения окончательных мирных соглашений.

    Президент Чехии Петр Павел указал на необходимость более активного участия европейских государств в мирном переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта.

    В среду помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре.

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    23 октября 2026, 13:12 • Новости дня
    Глава заксобрания Запорожской области заявил о крахе мифа о победе ВСУ

    В Запорожской области назвали масштабное дезертирство приговором для ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава законодательного собрания Запорожской области Виктор Емельяненко заявил, что миф о победе Вооруженных сил Украины на поле боя окончательно развеян, а массовое бегство солдат свидетельствует о глубоком кризисе в украинской армии.

    Масштабное дезертирство в рядах Вооруженных сил Украины говорит о системном разрушении мотивации, дисциплины и доверия к киевским властям. Об этом заявил глава законодательного собрания Запорожской области Виктор Емельяненко, комментируя слова президента Владимира Путина о полумиллионе покинувших службу украинских военных.

    «Миф о «победе на поле боя» развеян. Западные кураторы Киева наконец-то уперлись в стену реальности. Полмиллиона дезертиров в ВСУ – приговор стратегии, которую навязывают Украине. Продолжать гнать людей на убой, когда всем очевидно, что Россию не сломить, – это преступление против собственного народа», – подчеркнул Емельяненко.

    По его словам, сложившаяся ситуация подтверждает наличие глубокого кризиса не только внутри украинских войск, но и в самом государстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг посольство России в Британии заявило о стремлении бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга затянуть кризис на Украине.

    Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил американской стороне признательность за стремление найти выход из украинского кризиса.

    В среду помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил об обсуждении ситуации на Украине на переговорах президента Владимира Путина и специального посланника президента США Стива Уиткоффа.

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    23 октября 2026, 06:36 • Новости дня
    Москва нацелилась на организацию встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    МИД подтвердил стремление Москвы провести встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва нацелена на проведение трехсторонней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина.

    Организация подобных дипломатических контактов представляет собой сложную задачу с точки зрения логистики и формирования повестки дня, передает РИА «Новости».

    «Поэтому в настоящее время мы пока нацелены на то, чтобы она состоялась. Для этого нужно, чтобы сошлись звезды в правильном порядке», – сказал Руденко.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал о возможности проведения трехсторонних переговоров лидеров государств на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин сообщил о возможности провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на полях ноябрьского саммита.

    Во вторник заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил о заинтересованности Москвы, Вашингтона и Пекина в проведении трехсторонней встречи.

    В понедельник президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть перспективу совместных переговоров для обсуждения ядерного вооружения.

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    23 октября 2026, 09:55 • Новости дня
    В челябинской клинике прошли обыски после смерти пациента от укола

    В челябинской клинике прошли обыски после смерти пациента из-за укола в шею

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В частной клинике Челябинска прошли обыски по делу о причинении смерти по неосторожности пациенту, которому врач сделал укол в шею.

    Следственные действия проведены после того, как 17 октября 56-летнему мужчине ввели лекарственный препарат в область шеи. Состояние пациента ухудшилось, реанимационные мероприятия не помогли, и он скончался, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление СК.

    В среду ведомство возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Ульяновске двухлетняя девочка скончалась во время ожидания приема педиатра в частной медицинской клинике.

    Также в суд было направлено уголовное дело в отношении московского врача о гибели женщины от передозировки анестетиком во время процедуры по удалению жира в частной клинике.

    Помимо того, Росздравнадзор потребовал привлечь к ответственности медицинский центр в Новороссийске из-за смерти восьмилетнего пациента.

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    23 октября 2026, 16:10 • Новости дня
    Путин наградил орденом «За доблестный труд» отца Владимира Мединского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин подписал указ о награждении советника председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Ростислава Мединского орденом «За доблестный труд».

    Указ о награждении Ростислава Мединского, отца помощника президента Владимира Мединского, опубликован на официальном портале правовой информации.

    В документе отмечается, что советник председателя Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» удостоен награды «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент России Владимир Путин выразил благодарность 50 муниципалитетам за установку стел «Город трудовой доблести» совместно с Российским военно-историческим обществом.

    В августе глава государства направил благодарность коллективу РВИО.

    В конце 2024 года Путин подписал указ о награждении коллектива МГУ орденом «За доблестный труд».

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    23 октября 2026, 08:04 • Новости дня
    Ученые Сеченовского университета создали российский одноразовый троакар

    В России разработали первый отечественный одноразовый троакар

    Tекст: Мария Иванова

    Медицинское изделие для малоинвазивных лапароскопических операций будет полностью состоять из отечественных материалов, а его регистрация ожидается в 2027 году.

    Специалисты Центра инжиниринговых разработок Первого МГМУ совместно с хирургами Клиники колопроктологии разработали макетный образец одноразового троакара (хирургический инструмент, который позволяет проникать в полости тела через покровные ткани), передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.

    «В Сеченовском университете разрабатывают первый российский одноразовый троакар для малоинвазивных операций – до сих пор такие инструменты закупали только за рубежом, а российские производители выпускали лишь многоразовые металлические троакары, уступающие по качеству одноразовым пластиковым», – заявили в университете.

    Инструмент, через который хирурги вводят эндоскопическую камеру и системы для промывания, будет выпускаться в самых распространенных диаметрах – 5 и 12 миллиметров.

    В настоящее время уже подготовлена конструкторская документация для изготовления опытно-промышленной партии. Завершить испытания медицинского изделия и подготовить его к регистрации планируется в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе главный внештатный пластический хирург Минздрава Наталья Мантурова заявила о появлении первого отечественного грудного импланта в больницах в 2028 году.

    В начале месяца госкорпорация «Ростех» подготовила к регистрации инновационный роботизированный комплекс для 3D-биопечати.

    В прошлом месяце компания Smart Engines разработала первый портативный рентгеновский томограф свободного позиционирования.

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    23 октября 2026, 04:27 • Новости дня
    Роспотребнадзор отчитался о снижении заболеваемости корью

    Роспотребнадзор: Заболеваемость корью в России снизилась почти вдвое благодаря вакцинации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заболеваемость корью в России сократилась практически вдвое по сравнению с показателями 1995–2000-х годов благодаря массовой вакцинации населения, сообщили в Роспотребнадзоре.

    «Снижение заболеваемости: массовая вакцинация помогла сократить количество случаев кори в России, заболеваемость корью снизилась в сотни раз по сравнению с «довакцинальным» периодом и практически в два раза по сравнению с показателями 1995-2000-х годов», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вакцинация является одним из наиболее эффективных способов предотвращения кори, которая может приводить к серьезным осложнениям, включая пневмонию и энцефалит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду управление Роспотребнадзора по Москве сообщило о проведении экстренной вакцинации против кори в МГУ имени Ломоносова после выявления заболевания у одного из студентов.

    В начале месяца пресс-служба Роспотребнадзора рассказала о готовности России предоставить США помощь в борьбе со вспышками инфекций, в том числе кори.

    В марте в Хабаровске зафиксировали 54 случая кори.

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