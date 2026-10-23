Кабмин отдал структуре «Лукойла» участок недр Надежда на Балтике

Структура компании «Лукойл» получила право пользования участком недр Надежда, расположенным на Балтике. Соответствующее распоряжение отдало правительство, передает РИА «Новости».
Согласно тексту документа, участок передается обществу с ограниченной ответственностью «Лукойл-Калининградморнефть». Территория предоставляется недропользователю без проведения профильных аукционов.
Участок федерального значения планируется использовать для геологического изучения внутренних морских вод и территориального моря страны. Главной целью работ станет поиск и последующая оценка месторождений углеводородного сырья.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае кабинет министров включил участок Надежда в Балтийском море в список предоставляемых без торгов объектов.