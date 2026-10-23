Комитет Госдумы одобрил налог на сверхдоходы горно-металлургических компаний

Tекст: Тимур Шайдуллин

Документ предполагает установление с 1 января 2027 года налога на доходы компаний, которые обусловлены благоприятной рыночной ситуацией. Объектом обложения станут сверхдоходы от превышения средних мировых цен за 2026–2028 годы над аналогичными показателями 2025 года, пишет РИА «Новости».

Сбор будет взиматься при росте мировых цен не менее чем на 10%. Налог распространится на добычу железа, цветных металлов, комплексных руд, горно-химического сырья и полупродуктов с содержанием драгоценных металлов.

Базовая ставка налога составит 30%, а для золота она установлена на уровне 20%. Министерство финансов ожидает, что новые поступления в федеральный бюджет составят около 200 млрд рублей ежегодно в период с 2027 по 2029 год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца министр финансов Антон Силуанов сообщил о нахождении решения с предпринимателями по вопросу налогообложения сверхдоходов в горнодобывающей отрасли.

Весной правительственная комиссия одобрила введение налога на доходы физических лиц с операций с цифровой валютой.

В прошлом году Совет Федерации предложил обнулить налог на редкие металлы.