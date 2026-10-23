Путин поручил привлечь ветеранов СВО для кадрового обеспечения экономики

Tекст: Вера Басилая

Путин поручил кабинету министров создать условия для покрытия потребности отечественной экономики в кадрах по востребованным профессиям, в том числе за счет участников боевых действий, сообщается на сайте Кремля.

Соответствующий пункт содержится в перечне поручений по итогам выставки технологических компаний конкурса «Знай наших» и пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени», которые состоялись в конце августа 2026 года.

При разработке мер правительство должно учитывать актуализацию атласа новых профессий. Первый доклад о выполнении задачи необходимо представить до 1 февраля 2027 года, а в дальнейшем отчетность станет ежегодной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Владимир Путин предложил задействовать навыки ветеранов спецоперации в российской экономике.

Президент поддержал идею включения военных компетенций в атлас новых профессий.

Также Путин поручил кабинету министров рассчитать кадровую потребность для достижения национальных целей.