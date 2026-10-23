Минпросвещения рассказало о порядке выдачи удостоверений учителям

Минпросвещения: Удостоверение учителя будут оформлять без заявления и бесплатно

Tекст: Вера Басилая

Проект правительственного постановления предусматривает выпуск электронных и физических документов с уникальным номером, передает ТАСС. В Минпросвещения пояснили, что электронная версия появится на портале государственных услуг. С согласия владельца она также будет доступна в сервисе обмена информацией, где статус педагога можно будет проверить с помощью специального QR-кода.

Физическое удостоверение будет оформляться исключительно по желанию учителя. Документ выполнят по единому образцу в виде пластиковой карточки или книжки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство просвещения выступило с инициативой разрешить педагогам бесплатно посещать музеи по удостоверению учителя.

Минпросвещения также предложило утвердить единый образец документа в виде карточки или книжечки.

В прошлом месяце министр просвещения Сергей Кравцов рассказал о планах ввести удостоверения и разработать положение о статусе педагогов.