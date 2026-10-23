Лантратова поблагодарила Меланию Трамп за гуманитарную миссию в Алешках

Омбудсмен Лантратова поблагодарила Меланию Трамп за миссию в Алешках

Tекст: Вера Басилая

«При посредничестве первой леди США Мелании Трамп была достигнута договоренность об организации гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области», – сообщила Лантратова в Max.

Она уточнила, что от российской стороны переговоры вела она сама, а от украинской – омбудсмен Дмитрий Лубинец. Уполномоченный также поблагодарила всех участников переговорной группы за конструктивное взаимодействие.

Напомним, Белый дом сообщил о достижении договоренности между Россией и Украиной о локальном перемирии в городе при посредничестве Мелании Трамп.

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова обсудила ситуацию в Алешках с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил о прекращении огня на Херсонском направлении и введении режима тишины с 27 октября ради проведения гуманитарной операции в Алешках.