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    23 октября 2026, 20:09 • Новости дня

    Защита Лерчек решила запросить разрешение суда на лечение рака в Китае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Обвиняемая по делу о выводе средств за рубеж блогер Лерчек (Валерия Чекалина) планирует обратиться в суд за разрешением на выезд в Китай для лечения онкологического заболевания.

    Защита блогера Лерчек, страдающей раком желудка в четвертой стадии, готовится подать ходатайство для выезда за границу, передает РИА «Новости». Загранпаспорт девушки сейчас находится в Федеральной службе исполнения наказаний.

    «Валерия рассматривает вопрос экстренного лечения в Китае. Но основная проблема в том, что в свое время прокуратура настаивала на изменении ей меры пресечения в связи с наличием у нее загранпаспорта, и этот паспорт был изъят ФСИН, которая не возвращает его без разрешения суда, так как приговор формально не вступил в силу», – заявил адвокат блогера Константин Третьяков.

    По словам юриста, защита незамедлительно обратится в инстанцию за разрешением сразу после получения официального приглашения от китайской клиники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Московский городской суд назначил дату рассмотрения апелляционных жалоб на приговор блогеру по делу о выводе средств за рубеж.

    Ранее Лерчек сообщила о прогрессировании рака желудка четвертой стадии и возобновлении курса химиотерапии.

    23 октября 2026, 16:22 • Новости дня
    Суд отказал певице Апиной в компенсации за песню в сериале «Слово пацана»

    Суд отклонил иск певицы Апиной на 1 млн рублей к создателям сериала «Слово пацана»

    Суд отказал певице Апиной в компенсации за песню в сериале «Слово пацана»
    @ Светлана Шевченко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Никулинский суд Москвы отказал певице Алене Апиной во взыскании 1 млн рублей за использование композиции «Не забывай» в популярном сериале «Слово пацана».

    Иск был подан к правообладателю видеосервиса Wink ООО «Рестрим Медиа», передает РИА «Новости». Исполнительница заявила о нарушении своих исключительных прав на исполнение данного музыкального произведения.

    Артистка требовала запретить создание технических условий для распространения трека в составе аудиовизуального произведения, а также взыскать с ответчика 1 млн рублей компенсации и 25 тыс. рублей судебных расходов.

    «Суд в удовлетворении исковых требований отказал», – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Московский городской суд признал законным решение о продлении срока содержания под стражей генерального директора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова по делу о мошенничестве с авторскими правами.

    В понедельник продюсер Андрей Разин заявил о признании турецким судом его авторских прав на композиции группы «Ласковый май».

    В мае Арбитражный суд Москвы отклонил иск об оспаривании лицензионного договора о передаче прав на использование песен коллектива в сериале «Слово пацана».

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    23 октября 2026, 15:20 • Новости дня
    Анонсированы гастроли американского рэпера Flo Rida в России

    Тур по России американского рэпера Flo Rida запланировали на 2027 год

    Анонсированы гастроли американского рэпера Flo Rida в России
    @ Victoria Ford/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В 2027 году американский хип-хоп-исполнитель Flo Rida приедет в Россию с эксклюзивной концертной программой, которая начнется с масштабного выступления в Москве.

    «Легенда нулевых вернется в Россию в 2027 году и прокатится с эксклюзивным шоу по городам нашей страны», – сообщили РИА «Новости» в концертном агентстве Say Agency.

    Отмечается, что первый стадионный концерт исполнителя состоится 28 августа 2027 года на площадке «ВТБ Арена» в Москве. Остальные города проведения выступлений организаторы пообещали объявить позднее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Латвии отменили выступления нескольких западных поп-звезд из-за их связи с российской концертной индустрией.

    В прошлом месяце музыкальный продюсер Павел Рудченко выразил уверенность в проведении московского концерта американского рэпера Канье Уэста в 2027 году.

    Летом нидерландский музыкант Ян Стадхаудерс столкнулся с отменой выступлений в Европе после поездки на московский фестиваль.

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    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    23 октября 2026, 20:44 • Новости дня
    Путин поручил расширить применение технологий регенерации тканей при ранениях
    Путин поручил расширить применение технологий регенерации тканей при ранениях
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поручил расширить применение отечественных технологий ускоренной регенерации тканей при лечении ранений.

    Доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 1 декабря, говорится в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля. Ответственными за выполнение назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

    Правительству совместно с Агентством стратегических инициатив предложено рассмотреть вопросы поддержки проектов по ускоренной регенерации тканей, в том числе при лечении ранений, полученных участниками спецоперации. В частности, речь идет о технологии ООО «Шэнэскин», которая будет применяться при участии Минобороны и фонда «Защитники Отечества».

    Кроме того, предполагается поддержка таких компаний, как АО «Нейрореволюция», ООО «БиометрикЛабс», «Вольтс Групп», «ИНЖИНИРИНГ+», «Медицинские скрининг системы», «РобоПро», «Сверх» и «ЭСФИ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Владимир Путин поддержал идею использовать творчество для реабилитации участников специальной военной операции.

    Глава государства заявил об активном развитии программ социальной адаптации тяжелораненых участников спецоперации.


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    23 октября 2026, 09:55 • Новости дня
    В челябинской клинике прошли обыски после смерти пациента от укола

    В челябинской клинике прошли обыски после смерти пациента из-за укола в шею

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В частной клинике Челябинска прошли обыски по делу о причинении смерти по неосторожности пациенту, которому врач сделал укол в шею.

    Следственные действия проведены после того, как 17 октября 56-летнему мужчине ввели лекарственный препарат в область шеи. Состояние пациента ухудшилось, реанимационные мероприятия не помогли, и он скончался, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление СК.

    В среду ведомство возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Ульяновске двухлетняя девочка скончалась во время ожидания приема педиатра в частной медицинской клинике.

    Также в суд было направлено уголовное дело в отношении московского врача о гибели женщины от передозировки анестетиком во время процедуры по удалению жира в частной клинике.

    Помимо того, Росздравнадзор потребовал привлечь к ответственности медицинский центр в Новороссийске из-за смерти восьмилетнего пациента.

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    23 октября 2026, 08:04 • Новости дня
    Ученые Сеченовского университета создали российский одноразовый троакар

    В России разработали первый отечественный одноразовый троакар

    Tекст: Мария Иванова

    Медицинское изделие для малоинвазивных лапароскопических операций будет полностью состоять из отечественных материалов, а его регистрация ожидается в 2027 году.

    Специалисты Центра инжиниринговых разработок Первого МГМУ совместно с хирургами Клиники колопроктологии разработали макетный образец одноразового троакара (хирургический инструмент, который позволяет проникать в полости тела через покровные ткани), передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.

    «В Сеченовском университете разрабатывают первый российский одноразовый троакар для малоинвазивных операций – до сих пор такие инструменты закупали только за рубежом, а российские производители выпускали лишь многоразовые металлические троакары, уступающие по качеству одноразовым пластиковым», – заявили в университете.

    Инструмент, через который хирурги вводят эндоскопическую камеру и системы для промывания, будет выпускаться в самых распространенных диаметрах – 5 и 12 миллиметров.

    В настоящее время уже подготовлена конструкторская документация для изготовления опытно-промышленной партии. Завершить испытания медицинского изделия и подготовить его к регистрации планируется в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе главный внештатный пластический хирург Минздрава Наталья Мантурова заявила о появлении первого отечественного грудного импланта в больницах в 2028 году.

    В начале месяца госкорпорация «Ростех» подготовила к регистрации инновационный роботизированный комплекс для 3D-биопечати.

    В прошлом месяце компания Smart Engines разработала первый портативный рентгеновский томограф свободного позиционирования.

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    23 октября 2026, 04:27 • Новости дня
    Роспотребнадзор отчитался о снижении заболеваемости корью

    Роспотребнадзор: Заболеваемость корью в России снизилась почти вдвое благодаря вакцинации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заболеваемость корью в России сократилась практически вдвое по сравнению с показателями 1995–2000-х годов благодаря массовой вакцинации населения, сообщили в Роспотребнадзоре.

    «Снижение заболеваемости: массовая вакцинация помогла сократить количество случаев кори в России, заболеваемость корью снизилась в сотни раз по сравнению с «довакцинальным» периодом и практически в два раза по сравнению с показателями 1995-2000-х годов», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вакцинация является одним из наиболее эффективных способов предотвращения кори, которая может приводить к серьезным осложнениям, включая пневмонию и энцефалит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду управление Роспотребнадзора по Москве сообщило о проведении экстренной вакцинации против кори в МГУ имени Ломоносова после выявления заболевания у одного из студентов.

    В начале месяца пресс-служба Роспотребнадзора рассказала о готовности России предоставить США помощь в борьбе со вспышками инфекций, в том числе кори.

    В марте в Хабаровске зафиксировали 54 случая кори.

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    23 октября 2026, 17:05 • Новости дня
    Минздрав утвердил стандарт помощи при внебольничной пневмонии

    Минздрав утвердил стандарт медпомощи взрослым при внебольничной пневмонии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство здравоохранения утвердило новый стандарт оказания медицинской помощи взрослым пациентам с внебольничной пневмонией, предполагающий в среднем 12-дневный курс лечения.

    Согласно документу, диагностика пневмонии включает первичный прием пульмонолога и терапевта. Лечение предусматривает суточное наблюдение анестезиологом-реаниматологом, а также ежедневные осмотры пульмонологом и терапевтом в отделении стационара, передает РИА «Новости».

    В стандарт включен перечень лабораторных исследований, среди которых анализ плевральной жидкости, различные виды анализов крови, в том числе коагулограмма и определение уровня прокальцитонина.

    Инструментальная диагностика предполагает проведение видеотрахеобронхоскопии, УЗИ плевральной полости и легких, а также КТ органов грудной клетки.

    Пациентам также может быть назначена искусственная вентиляция легких (включая неинвазивную), экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) и оксигенотерапия. В стандарте прописаны лечебная диета и перечень из 37 отечественных препаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минздрав России подготовил проект стандарта медпомощи взрослым с вирусными пневмониями.

    В июне петербургские хирурги провели операцию на легких с применением VR-технологий.

    В мае программу профилактических медицинских осмотров запланировали дополнить лучевой диагностикой для раннего выявления злокачественных новообразований грудной клетки.

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    23 октября 2026, 20:49 • Новости дня
    Путин поручил расширить применение ИИ при рентгене и томографии
    Путин поручил расширить применение ИИ при рентгене и томографии
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин распорядился подготовить доклад о возможностях расширения использования технологий искусственного интеллекта при проведении рентгена и компьютерной томографии.

    Путин поручил правительству и Агентству стратегических инициатив (АСИ) рассмотреть поддержку масштабирования технологий искусственного интеллекта в регионах, сообщается на сайте Кремля.

    Инициатива направлена на внедрение медицинских проектов компании «Медицинские скрининг системы», которые предназначены для анализа результатов рентгенологических исследований и томографии.

    Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря текущего года. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков сообщил о регистрации в стране 60 медицинских изделий с технологиями искусственного интеллекта.

    В начале месяца Владимир Путин призвал мировое сообщество к своевременной разработке правил применения искусственного интеллекта.

    Также Путин поручил правительству организовать централизованный сбор данных для обучения отечественных моделей.

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    23 октября 2026, 17:27 • Новости дня
    Роскомнадзор отозвал иск к футболисту Смолову

    Роскомнадзор отозвал иск на 300 тыс. рублей к футболисту Смолову

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Роскомнадзор направил в Арбитражный суд Москвы ходатайство об отказе от иска к бывшему футболисту сборной России Федору Смолову на сумму 300 тыс. рублей.

    Ведомство просило взыскать со спортсмена долг по обязательным отчислениям за онлайн-рекламу для зачисления в федеральный бюджет. Ранее суд принял иск к рассмотрению в упрощенном порядке без проведения заседаний, отмечает РИА «Новости».

    С 1 апреля 2025 года распространители рекламы в интернете обязаны отчислять государству 3% от квартального дохода. Эти средства направляются на поддержку создателей отечественного программного обеспечения и баз данных.

    До этого Роскомнадзор подал аналогичные иски к Екатерине Гордон, Елизавете Туктамышевой, Валентину Петухову и другим известным блогерам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе суд в Петербурге взыскал с певицы и блогера Александры Беляковой более 45 тыс. рублей в пользу Роскомнадзора.

    Ранее суд удовлетворил заявление ведомства о взыскании с рэп-исполнителя Федора Игнатьева около 20 тыс. рублей задолженности по отчислениям за интернет-рекламу.

    Тогда же суд постановил взыскать более 11 тыс. рублей с блогера Анны Семак.

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    23 октября 2026, 19:20 • Новости дня
    В Белоруссии предложили проверить клип Крида на реабилитацию нацизма

    Генпрокуратура Белоруссии предложила проверить клип Крида из-за нацизма

    В Белоруссии предложили проверить клип Крида на реабилитацию нацизма
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Генеральная прокуратура Белоруссии предложила Следственному комитету республики проверить музыкальный клип певца Егора Крида на предмет разжигания социальной вражды и реабилитации нацизма.

    «Генеральная прокуратура предложила Следственному комитету исследовать изложенные обстоятельства на наличие признаков разжигания социальной вражды или розни, реабилитации нацизма, отрицания геноцида белорусского народа, а также других преступлений», – цитирует заявление ведомства ТАСС.

    В ходе мониторинга интернета сотрудники ведомства выявили клип, в котором артист появился в одежде со стилизованным изображением главного героя фильма «Иди и смотри». Персонажу дорисовали татуировку, пирсинг и надпись «Маркировка дистанции».

    В прокуратуре отметили, что демонстрация ролика спровоцировала широкий общественный резонанс и негативную реакцию в социальных сетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг певец Егор Крид вызвал возмущение зрителей музыкальным клипом с изображением героя фильма о зверствах нацистов в Белоруссии.

    Артист принес извинения за появление в лонгсливе с кадром из военной драмы.

    Певец заблюрил изображение главного героя картины после сообщений о возможной проверке.

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    23 октября 2026, 12:26 • Новости дня
    Волочкова и директор Долиной опровергли рекламу мошеннического магазина

    Волочкова и Долина отвергли обвинения в рекламе обманувшего россиян магазина

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова и директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявили об отсутствии отношения к рекламе интернет-магазина «АйфонБерри», обманувшего покупателей на миллионы рублей.

    Анастасия Волочкова и директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин опровергли участие артисток в рекламной кампании интернет-магазина «АйфонБерри», передает РИА «Новости».

    «Я ничего не рекламировала, не имею к этому отношения», – заявила Волочкова.

    Сергей Пудовкин пояснил, что видеоролики с участием Ларисы Долиной были сгенерированы нейросетью. В связи с незаконным использованием имени артистки ее представители подали иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

    Директор выразил уверенность, что правоохранительные органы разберутся в ситуации, а виновные в хищении денежных средств понесут наказание.

    Ранее СМИ сообщили, что интернет-магазин электроники «АйфонБерри» получил от 200 покупателей около 10 млн рублей, однако не предоставил им заказанную технику. Канал отмечал, что площадку якобы рекламировали российские знаменитости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лефортовский суд Москвы отложил рассмотрение иска Ларисы Долиной к Артуру Каменецкому из-за невозможности установить местонахождение осужденного.

    В прошлом месяце артистка заявила о неспособности квартирных аферистов выплатить взысканные судом 114 млн рублей.

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    23 октября 2026, 11:59 • Новости дня
    Названа причина недомогания российских альпинистов на Эвересте

    Shot: Недомогание российских альпинистов на Эвересте вызвал кашель Кхумбу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Причиной недомогания четырех российских альпинистов на Эвересте стал кашель Кхумбу, развивающийся на большой высоте, пишут СМИ.

    «Неизвестной болезнью, которая скосила всю группу, оказался кашель Кхумбу – болезнь, часто поражающая именно альпинистов. Она проявляется на большой высоте из-за экстремально низкой влажности воздуха, минусовых температур и тяжелых физических нагрузок», – передает РИА «Новости» сообщение Telegram-канала Shot.

    Отмечается, что без своевременного лечения кашель Кхумбу может привести к перелому ребер, отеку легких и разрывам дыхательных путей. Альпинисты пытаются спуститься из-за ухудшения состояния здоровья.

    Кашель Кхумбу назван в честь долины, ведущей к Эвересту. Заболевание возникает из-за сухого и разреженного воздуха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг четверо альпинистов из России подхватили неизвестный вирус во время восхождения на Эверест.

    В субботу академик РАН Лев Зеленый заявил о перспективе превращения Луны в космический аналог Эвереста.

    Ранее на высоте более 5 тыс. метров снежная масса накрыла палаточный городок альпинистов на Эвересте.

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    23 октября 2026, 18:04 • Новости дня
    Суд удовлетворил иск Роскомнадзора к блогеру Эдварду Атеве на 19 тыс. рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Арбитражный суд Нижегородской области по иску Роскомнадзора взыскал с видеоблогера и певца Эдуарда Папаскуа, известного под псевдонимом Эдвард Атева, задолженность по отчислениям за рекламу в интернете.

    Суд удовлетворил заявление ведомства о выдаче судебного приказа, взыскав с ответчика более 19 тыс. рублей долга по обязательным отчислениям в бюджет за рекламу в Сети, передает РИА «Новости».

    С 1 апреля 2025 года распространители рекламы в интернете обязаны перечислять в федеральный бюджет 3% от квартального дохода от онлайн-рекламы. Собранные средства направляются на господдержку разработчиков отечественного программного обеспечения, включенного в специальный реестр.

    Контроль за своевременностью уплаты отчислений возложен на Роскомнадзор. Ранее ведомство уже подавало аналогичные иски к блогеру Валентину Петухову, телеведущей Екатерине Гордон, фигуристке Елизавете Туктамышевой и другим известным лицам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца суд вынес решение о взыскании с певицы и блогера Александры Беляковой более 45 тыс. рублей в пользу Роскомнадзора.

    Арбитражный суд Москвы обязал юмористку Екатерину Варнаву выплатить почти 50 тыс. рублей долга по иску службы.

    В прошлом месяце суд взыскал с создателя популярного канала о гаджетах Wylsacom Валентина Петухова более 1,2 млн рублей в счет обязательных отчислений за рекламу.

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    23 октября 2026, 11:08 • Новости дня
    Роспотребнадзор: Штамм COVID-19 «Стратус» известен с 2025 года

    Tекст: Вера Басилая

    Вариант коронавирусной инфекции XFG, получивший неофициальное название «Стратус», находится под наблюдением органов здравоохранения и не является принципиально новым, сообщил Роспотребнадзор.

    Штамм SARS-CoV-2 XFG не является принципиально новым и находится под наблюдением международных и национальных органов здравоохранения, сообщает Роспотребнадзор.

    «Он известен специалистам с января 2025 года», – подчеркнули в ведомстве. Таким образом Роспотребнадзор прокомментировал появившуюся в интернете информацию о массовом заболевании российских туристов штаммом «Стратус» в Казахстане.

    Специалисты ведомства добавили, что продолжают оперативный мониторинг эпидемиологической ситуации по распространению инфекции как в России, так и за ее пределами. Гражданам рекомендовали не заниматься самодиагностикой по публикациям в СМИ, а при появлении симптомов респираторной инфекции незамедлительно обращаться к врачу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце врач Ольга Шуппо заявила об ожидаемом пике заболеваемости коронавирусом в середине осени.

    В апреле главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов сообщил об отсутствии связи между перенесенным штаммом Stratus и развитием аллергии.

    В феврале пресс-служба Роспотребнадзора назвала вариант XFG абсолютным лидером по распространенности среди новых случаев COVID-19 в России.

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    23 октября 2026, 21:53 • Новости дня
    Киркоров представил клип с участием обладательницы титула «Мисс БРИКС»

    Киркоров представил клип с участием «Мисс БРИКС» Алексеевой

    Киркоров представил клип с участием обладательницы титула «Мисс БРИКС»
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Народный артист России Филипп Киркоров презентовал клип на песню «Луиза», главную роль в котором сыграла обладательница титула «Мисс БРИКС» Валентина Алексеева.

    Певец предложил Валентине Алексеевой участие в проекте после ее победы в конкурсе «Мисс БРИКС». Ролик был снят в Каппадокии, передает РИА «Новости».

    «В эпоху искусственного интеллекта, когда все рисуется, дорисовывается, придумывается и ничего не надо художественно создавать, мы сделали этот ролик натурально, он создан в натуральном виде, то есть все естественное: природа, настоящие шары, настоящая фактура, горы, пещера настоящая, причем она играет еще историческую ценность», – заявил Киркоров.

    Во время съемок не обошлось без курьезов. Алексеева случайно оказалась в бассейне в эксклюзивном шелковом парео Dolce & Gabbana, которое принадлежало Киркорову.

    Презентация клипа прошла в атмосфере турецкой вечеринки. На ней присутствовали представители музыкальной индустрии: Игорь Крутой, Николай Басков, Гарик Мартиросян и другие. Киркоров назвал свою новую работу шедевром и не исключил, что история получит продолжение, возможно, в виде трилогии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца первая обладательница титула «Мисс БРИКС» Валентина Алексеева заявила, что информация о ее закрытом бракосочетании за 60 млн долларов не соответствует действительности.

    В прошлом месяце певец Филипп Киркоров стал совладельцем новой компании «Королевство сладостей», получив долю в 25% в бизнесе по производству кондитерских изделий.

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