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    «Филин» дал старт новому классу российских крылатых ракет
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    Путин поручил внести специальности в сфере обороны в атлас новых профессий
    Путин поручил расширить применение технологий регенерации тканей при ранениях
    Путин поручил расширить применение ИИ при рентгене и томографии
    Путин посмертно наградил погибших членов избиркомов орденами Мужества
    Молдавия решила выслать российского дипломата из-за падения беспилотника
    23 октября 2026, 20:00 • Новости дня

    Уголовное дело возбуждено после гибели человека на пожаре в Иваново

    СК: Уголовное дело возбуждено после гибели человека на пожаре в Иваново

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели человека в результате пожара в производственном здании в Иваново, сообщили в следственном управлении регионального СК.

    Дело открыто по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу один сотрудник экстренных служб погиб при обрушении крыши во время ликвидации возгорания на производстве в Иваново.

    Региональная прокуратура сообщила об обрушении одной из конструкций здания при пожаре на производстве матрасов.

    23 октября 2026, 16:16 • Новости дня
    Лихачев оценил шансы Европы догнать Россию по числу ледоколов

    Лихачев: Европа в ближайшие десятилетия не догонит Россию по числу ледоколов

    Лихачев оценил шансы Европы догнать Россию по числу ледоколов
    @ Илья Аверьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ближайшие десятилетия страны Европы не смогут создать ледокольную группировку, сопоставимую с российской, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

    «Только сегодня у России есть такая ледокольная группировка, которая позволяет это (грузоперевозки по Северному морскому пути) делать безопасно. И вряд ли она появится, в той же Европе, в европейских странах в ближайшие десятилетия», – приводит РИА «Новости» слова Лихачева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Европейский союз намерился увеличить численность ледоколов в рамках новой арктической стратегии.

    В прошлом месяце Лихачев сообщил о планах спустить на воду новый российский атомный ледокол «Ленинград» в ноябре 2026 года.

    В июне стало известно, что атомоход «Лидер» справят весной 2028 года.

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    23 октября 2026, 19:11 • Новости дня
    ВС России объявили режим тишины для гуманитарной операции в районе Алешек

    Герасимов: Режим тишины вводится с 27 октября для гуманитарной миссии в Алешках

    ВС России объявили режим тишины для гуманитарной операции в районе Алешек
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил о прекращении огня на Херсонском направлении и введении режима тишины с 27 октября ради проведения гуманитарной операции в Алешках.

    По его словам, российская армия прекратит огонь на херсонском направлении для проведения гуманитарной операции в районе Алешек в Херсонской области, сообщает Минобороны в Max.

    «В связи с проведением гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области Вооруженными силами Российской Федерации прекращается огонь на херсонском направлении и вводится «режим тишины» с 04 часов утра мск 27 октября 2026 года», – заявил Герасимов.

    Он также сообщил об организации инженерной разведки для обеспечения безопасности людей и доставки социально важных грузов. Военные обеспечат безопасное движение гуманитарной колонны в город.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о длительности гуманитарной миссии в херсонских Алешках как минимум в несколько дней.

    В среду помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о передаче признательности Мелании Трамп за посредничество в урегулировании ситуации.

    На прошлой неделе президент Владимир Путин и Папа Римский Лев XIV договорились взаимодействовать для содействия безопасности жителей.

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    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    23 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Набиуллина: Льготная ипотека должна быть ограничена
    Набиуллина: Льготная ипотека должна быть ограничена
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости сделать льготную ипотеку более адресной.

    Набиуллина призвала ограничить льготную ипотеку. Она считает, что существующая сейчас система требует изменений, пишет URA.RU. «Льготная ипотека все-таки должна быть ограничена», – сказала глава ЦБ в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

    По ее словам, если текущая система сохранится, рыночная ипотека может стать недоступной для большинства граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Набиуллина сообщила о снижении стоимости жилищных кредитов вне льготных программ благодаря переходу к адресной господдержке.

    В марте она заявила, что льготная ипотека в стране почти вытеснила рыночную.

    Ранее Набиуллина объяснила, что значительный объем льготных кредитов приведет к повышению ключевой ставки во избежание разгона инфляции.

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    23 октября 2026, 19:27 • Новости дня
    Отец семерых детей вернулся из украинского плена

    Лантратова: Отец семерых детей вернулся из украинского плена

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Многодетный отец семерых детей вернулся из плена в ходе обмена между Россией и Украиной, сейчас мужчина находится на территории Белоруссии и скоро выедет в Россию, сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

    Лантратова сообщила о возвращении из украинского плена российского военнослужащего, которого дома ждут семеро детей. Многодетный отец в ближайшее время вернется домой к семье, пишет РИА «Новости».

    «Ольга, это все благодаря вашей воле, благодаря вашей вере», – сказала Лантратова во время телефонного разговора с супругой военнослужащего.

    Омбудсмен подчеркнула, что до обмена общалась с женой бойца практически каждый день. По ее словам, сейчас мужчина находится на территории Белоруссии и скоро выедет в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об обмене военнопленными между Россией и Украиной по формуле 270 на 270.

    В тот же день Яна Лантратова провела встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом для обсуждения ситуации в городе Алешки Херсонской области.

    Омбудсмен заявила о возвращении из плена военнослужащих из Донецкой и Луганской народных республик.

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    23 октября 2026, 15:54 • Новости дня
    Набиуллина заявила о переходе экономики России к сбалансированному росту

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская экономика после периода перегрева начнет постепенно переходить к сбалансированным темпам роста, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

    «Мы считаем, что мы постепенно должны перейти к сбалансированным темпам роста. Это будет постепенно. После перегрева, естественно, темпы роста снижаются под влиянием прежде всего и жесткой денежно-кредитной политики, но постепенно будет происходить переход к сбалансированным темпам роста», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава Банка России отметила снижение склонности россиян к сбережению на фоне растущего интереса к альтернативным источникам накоплений.

    Председатель Центробанка сообщила о продолжении восстановления инвестиций в отечественную экономику.

    Набиуллина спрогнозировала возвращение темпов роста цен в стране к целевому показателю в 4% в течение первого полугодия 2027 года.

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    23 октября 2026, 20:54 • Новости дня
    Путин поручил масштабировать производство систем охлаждения для ЦОДов

    Путин поручил Кабмину расширить выпуск систем охлаждения для дата-центров

    Путин поручил масштабировать производство систем охлаждения для ЦОДов
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин дал указание правительству изучить возможность масштабирования производства систем иммерсионного охлаждения для отечественных центров обработки данных.

    Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Согласно тексту документа, к реализации поставленной задачи правительство должно привлечь Сбербанк, компанию «Яндекс» и ряд других заинтересованных организаций.

    Кабинету министров предстоит подготовить и представить соответствующий доклад главе государства в срок до 1 декабря 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин утвердил список поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    Летом представители российской IT-отрасли заявили о необходимости дальнейшего развития независимой цифровой инфраструктуры.

    Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин указал на необходимость перехода всех российских компаний на отечественные IT-решения.

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    23 октября 2026, 16:30 • Новости дня
    Путин посмертно наградил погибших членов избиркомов орденами Мужества

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества членов избирательных комиссий, которые погибли в приграничных регионах при исполнении профессионального долга.

    Соответствующий указ главы государства размещен на сайте официального опубликования правовых актов, сообщает РИА «Новости». В документе отмечается, что награды присуждены за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.

    Орденов удостоены секретарь участковой избирательной комиссии участка №398 в Запорожской области Юлия Гелевич и член участковой комиссии участка №220 в Херсонской области Ольга Демьяненко.

    Кроме того, президент посмертно удостоил орденов Мужества секретаря избиркома участка №353 в Белгородской области Елену Калтыкову, председателя избиркома участка №47 в Херсонской области Елену Литвиненко, председателя комиссии участка №595 в Запорожской области Викторию Максимову, председателя избиркома участка №228 в ЛНР Наталью Синицыну, а также членов избирательных комиссий в Белгородской области Сергея Смородинова и Елену Фоменко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Центральная избирательная комиссия России сообщила о повреждении здания территориальной избирательной комиссии в Запорожской области в результате артиллерийского обстрела.

    Ранее Владимир Путин посмертно удостоил ордена Мужества помощника машиниста Ивана Шведова, погибшего во время удара украинских войск по Джанкою.

    Также глава государства посмертно наградил орденом Мужества председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области Елену Астанину.

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    23 октября 2026, 18:54 • Новости дня
    Молдавия решила выслать российского дипломата из-за падения беспилотника

    МИД Молдавии: Сотрудника посольства России объявят персоной нон грата

    Молдавия решила выслать российского дипломата из-за падения беспилотника
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Молдавии приняло решение объявить одного из сотрудников российского посольства персоной нон грата в ответ на инцидент с падением беспилотника на территории республики.

    Один из сотрудников посольства России в Кишиневе будет выслан из страны из-за падения беспилотника со взрывчаткой на молдавской территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел республики.

    В молдавском внешнеполитическом ведомстве назвали произошедшее серьезным нарушением суверенитета и прямой угрозой безопасности граждан. Отмечается, что российский дипломат подлежит высылке именно в качестве ответной меры на эти события.

    Ранее пресс-служба министерства обороны Молдавии проинформировала о падении дрона со взрывчаткой в районе Теленешты. При этом молдавские власти не предоставили никаких доказательств принадлежности упавшего аппарата российской стороне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент Молдавии Майя Санду заявила о произошедших в четырех районах страны взрывах из-за падения ракет и беспилотников.

    Пресс-служба министерства иностранных дел Молдавии сообщила о вручении ноты протеста послу России в Кишиневе Олегу Озерову в связи с падением летательных аппаратов.

    В прошлом месяце Генеральный инспекторат полиции страны проинформировал о падении неизвестного беспилотника и возгораниях на сельскохозяйственных угодьях.

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    23 октября 2026, 17:59 • Новости дня
    В новый реестр Минюста включили 12 уехавших из России нарушителей закона
    В новый реестр Минюста включили 12 уехавших из России нарушителей закона
    @ IMAGO/James Zabel/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство юстиции России внесло первую группу из 12 человек в новый реестр уехавших из страны нарушителей закона, попавших под временные ограничения.

    На сайте Министерства юстиции начал работу реестр уехавших из страны россиян, в отношении которых введены временные ограничительные меры, передает РИА «Новости». В базу уже включена первая группа из 12 человек. Одиннадцать из них ранее были признаны иностранными агентами. Исключением стала Елена Котеночкина, которую добавили в перечень за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России.

    Ограничения для попавших в реестр включают арест имущества и запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. В список вносят за нарушение закона об иноагентах, дискредитацию армии, призывы к санкциям и нарушению территориальной целостности страны, а также за пропаганду нацистской символики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу на сайте Министерства юстиции заработал публичный реестр нарушивших закон граждан.

    В четверг заместитель министра юстиции Олег Свириденко сообщил о планах сделать список уклоняющихся от наказания россиян открытым.

    Заместитель министра юстиции также назвал условия для применения временных ограничительных мер к скрывающимся за рубежом гражданам.

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    23 октября 2026, 15:38 • Новости дня
    Российские дроны «Герань» поразили два локомотива под Харьковом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Операторы беспилотников «Герань» нанесли удары по двум железнодорожным локомотивам в районе Харькова, сообщило Министерство обороны.

    «Войска беспилотных систем Минобороны России продолжают наносить удары по объектам в тылу противника ударными беспилотными летательными аппаратами. Так, накануне нанесен удар с применением БПЛА «Герань» по двум локомотивам в районе города Харькова», – заявили РИА «Новости» в военном ведомстве.

    В министерстве добавили, что средства объективного контроля подтвердили успешное поражение заявленных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны сообщило об уничтожении украинского вертолета Ми-24 на месте базирования с помощью беспилотников «Герань».

    Ранее расчеты БПЛА «Герань-4» нанесли удары по сухогрузам в порту Черноморск и акватории Бугского лимана.

    В начале месяца российские дроны поразили логистический центр и подстанции электросетей на Украине.

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    23 октября 2026, 15:15 • Новости дня
    В РПЦ выступили против идеи легализации онлайн-казино

    В РПЦ назвали легализацию онлайн-казино угрозой традиционным ценностям

    В РПЦ выступили против идеи легализации онлайн-казино
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Легализация онлайн-казино противоречит традиционным ценностям и создает риски для нравственного здоровья общества, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

    По его словам, азарт и жажда легкой наживы не относятся к традиционным российским ценностям. «Казино, в том числе легальные, – это путь совершенно в противоположную традиционным ценностям российского общества сторону», – подчеркнул Кипшидзе в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что даже существующие легальные ставки на спорт являются рискованным занятием.

    Комментируя аргумент о пополнении бюджета, представитель РПЦ заявил, что для этого «надо честно работать, а не играть». Он добавил, что социальные пороки неистребимы, но государство пока не планирует легализовать проституцию или наркоманию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу замглавы Минфина Иван Чебесков сообщил, что ведомство рассматривает возможность легализации онлайн-казино. Он отметил, что потенциальные поступления в бюджет от этого могут составить около 100 млрд рублей в год.

    В июне Вахтанг Кипшидзе заявил, что распространение оккультного контента наносит обществу большой вред.

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    23 октября 2026, 17:11 • Новости дня
    Путин поручил представить предложения об учреждении архитектурной госпремии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поручил правительству и администрации президента подготовить предложения об учреждении Государственной премии в области архитектуры и градостроительной деятельности.

    Соответствующий перечень поручений по итогам встречи со специалистами в области пространственного развития размещен на сайте президента, передает РИА «Новости».

    Доклад по учреждению архитектурной госпремии необходимо представить до 1 декабря 2026 года. Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин и руководитель администрации президента Антон Вайно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин направил приветствие участникам открывшейся в Петербурге международной конференции по социальной архитектуре.

    В прошлом месяце президент поручил разработать не менее 200 мастер-планов для развития малых городов и сел.

    Летом во время поездки в Улан-Удэ глава государства поделился желанием видеть в российских городах современные здания.

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    23 октября 2026, 16:03 • Новости дня
    Пермский школьник получил шесть лет колонии за убийство учительницы

    Суд дал школьнику шесть лет колонии за убийство учительницы в Пермском крае

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Пермском крае суд приговорил к шести годам воспитательной колонии девятиклассника, который убил учительницу Олесю Багуту у входа в школу, сообщает СУ СК по региону.

    Суд признал подростка из пермской Добрянки виновным в убийстве педагога и назначил ему шесть лет лишения свободы, передает РИА «Новости». Трагедия произошла в начале апреля у входа в школу № 5. Девятиклассник напал на женщину на улице и нанес ей множественные удары ножом. Пострадавшую доставили в больницу, где она впоследствии скончалась.

    В администрации Добрянского округа уточнили, что инцидент случился на крыльце образовательного учреждения. В это время охрана находилась внутри здания и встречала учеников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле глава региона Дмитрий Махонин сообщил о смерти преподавателя после нападения ученика в одной из школ Добрянки.

    Директор Петербургского президентского физико-математического лицея № 239 Максим Пратусевич прокомментировал этот инцидент.

    В феврале региональное министерство образования и науки временно приостановило учебный процесс во всех школах Александровска из-за нападения подростка.

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    23 октября 2026, 17:19 • Новости дня
    Греф назвал отставку с поста министра величайшим моментом жизни

    Греф назвал уход с поста главы Минэкономразвития главным событием жизни

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Сбербанка Герман Греф признался, что не получал удовольствия от многолетней государственной службы, и назвал свой уход из Минэкономразвития самым великим моментом в жизни.

    Об этом руководитель кредитной организации рассказал на конференции Сберуниверситета, посвященной обучению и развитию, передает РИА «Новости».

    «Я много лет провел на государственной службе, честно сказать, не получал никакого удовольствия. Единственное, жил моментом, когда я уйду из государственной службы. И до сих пор самый великий момент моей жизни – когда президент меня отпустил. Я испытываю огромное чувство благодарности за это», – заявил Греф.

    Глава Сбербанка добавил, что люди очень часто мечтают о самореализации, но на практике занимаются самоутверждением.

    Руководитель занимал пост министра экономического развития России с 2000 по 2007 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Греф заявил о грядущих радикальных изменениях роли человека и государства в обществе из-за развития искусственного интеллекта.

    Ранее глава банка сообщил о планах направить на дивиденды половину рекордной прибыли текущего года.

    До этого Греф отметил рекордное падение ключевых индикаторов делового климата.

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    23 октября 2026, 17:24 • Новости дня
    Военнослужащие из ДНР и ЛНР впервые с начала СВО вернулись в ходе обмена

    Tекст: Валерия Городецкая

    Впервые с начала спецоперации на Украине из плена удалось вернуть военнослужащих из Донецкой и Луганской народных республик в рамках обмена по формуле «270 на 270», сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    «Впервые с 2022 года удалось добиться возвращения 31 военнослужащего из ДНР и 13 из ЛНР. Ещё шестеро бойцов – из Крыма. Украинская сторона отказывалась включать их в обменные списки, называя предателями за выбор в пользу России. После длительных переговоров удалось согласовать их освобождение», – заявила Лантратова. Ее слова приводятся на сайте уполномоченного по правам человека в России.

    Омбудсмен подчеркнула, что гуманитарная миссия прошла на территории Белоруссии при участии Министерства обороны России, профильных служб и украинской стороны. Лантратова добавила, что среди освобожденных военных есть раненые, которым предстоят лечение и реабилитация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об обмене военнопленными между Россией и Украиной по формуле «270 на 270».

    Летом белорусский телеканал «Первый информационный» рассказал о взаимном возвращении российских и украинских военнослужащих в Гомельской области.

    Весной самолет Ил-76МД с освобожденными российскими бойцами приземлился в Московской области.

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