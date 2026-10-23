СК: Уголовное дело возбуждено после гибели человека на пожаре в Иваново

Tекст: Алексей Дегтярёв

Дело открыто по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу один сотрудник экстренных служб погиб при обрушении крыши во время ликвидации возгорания на производстве в Иваново.

Региональная прокуратура сообщила об обрушении одной из конструкций здания при пожаре на производстве матрасов.