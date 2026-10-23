Бесплатное посещение музеев по удостоверению учителя предложили ввести в России

Tекст: Вера Басилая

Согласно проекту постановления Минпросвещения, предлагается учитывать удостоверение учителя при предоставлении права на бесплатное посещение музеев, передает РИА «Новости».

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал появление в России единого удостоверения учителя. Согласно новому документу, именно этот документ будет давать право на бесплатный вход в музеи.

Кроме того, ранее президент Владимир Путин подписал указ, направленный на поддержку педагогов, повышение престижа их профессии и создание более комфортных условий для работы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство просвещения предложило утвердить в России единый образец удостоверения учителя, которое будет выпускаться в виде пластиковой карточки или бордовой книжечки.

До этого Госдума предложила правительству ввести льготные условия ипотечного кредитования для педагогов.