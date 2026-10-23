Звание «Мать-героиня» присвоено воспитавшей 11 детей жительнице Брянской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Высокого звания «Мать-героиня» удостоена Светлана Васильевна… 8 октября вместе с мужем Виталием Леонидовичем они отметили 32 года супружеской жизни», – сообщил Ковальчук в своем канале в «Максе».

Супруги воспитывают 11 детей, у двоих из которых уже есть свои многодетные семьи, добавил глава области.

Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте правовых актов. Звание присвоено за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. В 2014 году Бараниченко получила Почетный знак Брянской области «Материнская слава».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» двум многодетным матерям из Воронежской области и Башкирии.

В августе глава государства подписал указ о присвоении этого звания девяти женщинам из восьми субъектов страны. Летом звания «Мать-героиня» удостоилась жительница Ростовской области.