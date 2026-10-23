Минпросвещения подготовило проект единого удостоверения для российских учителей

Tекст: Валерия Городецкая

Согласно описанию, документ будет изготавливаться в двух вариантах: в виде пластиковой карты или книжечки бордового цвета размером 90 на 65 миллиметров, сообщает РИА «Новости». Все реквизиты заполняются на русском языке в соответствии с едиными стандартами.

На оборотной стороне пластиковой карты разместят уникальный номер, фамилию, имя, отчество, а также должность и место работы владельца. Кроме того, документ защитят голографическим элементом и украсят полосами в цветах государственного флага России.

Основанием для выдачи удостоверения станет вступление в силу трудового договора. Работодатель обязан направить необходимые данные в региональную информационную систему в сфере образования не позднее одного рабочего дня после начала работы педагога.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о планах ввести удостоверение учителя.

В начале прошлого месяца глава ведомства утвердил новые стандарты проверки знаний учеников.

Летом президент Владимир Путин поручил правительству установить единый образец подтверждающего статус учителя документа.