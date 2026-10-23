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    23 октября 2026, 19:36 • Новости дня

    Из-за шторма Austen в Брюсселе пострадали четыре человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Брюсселе четыре человека получили травмы в результате шторма Austen, сообщили городские пожарные.

    Три человека пострадали в центре Брюсселя из-за упавшего на террасу ресторана дерева. Еще один человек получил ушиб от упавшей ветки на проспекте Тервюрен в районе Волюве-Сен-Пьер, передает РИА «Новости».

    К 16:30 по местному времени пожарные совершили 33 выезда, из которых 19 были связаны с сорванными ветром предметами, а 14 – со сломанными ветвями и поваленными деревьями. Десятки вызовов остаются в работе.

    Последствия шторма наблюдаются и в других частях Бельгии. В Западной Фландрии зафиксировано три вызова из-за упавших деревьев, включая инцидент в Вумене, где автомобиль столкнулся с деревом на дороге. В Валлонии упавшее дерево перекрыло автотрассу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Бельгии спасателям пришлось снимать с деревьев пятерых иностранных военных парашютистов, которых снесло сильным ветром во время международных учений Falcon Leap.

    В августе первый крупный лесной пожар в текущем году охватил заповедный район на востоке Бельгии.

    23 октября 2026, 16:16 • Новости дня
    Лихачев оценил шансы Европы догнать Россию по числу ледоколов

    Лихачев: Европа в ближайшие десятилетия не догонит Россию по числу ледоколов

    Лихачев оценил шансы Европы догнать Россию по числу ледоколов
    @ Илья Аверьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ближайшие десятилетия страны Европы не смогут создать ледокольную группировку, сопоставимую с российской, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

    «Только сегодня у России есть такая ледокольная группировка, которая позволяет это (грузоперевозки по Северному морскому пути) делать безопасно. И вряд ли она появится, в той же Европе, в европейских странах в ближайшие десятилетия», – приводит РИА «Новости» слова Лихачева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Европейский союз намерился увеличить численность ледоколов в рамках новой арктической стратегии.

    В прошлом месяце Лихачев сообщил о планах спустить на воду новый российский атомный ледокол «Ленинград» в ноябре 2026 года.

    В июне стало известно, что атомоход «Лидер» справят весной 2028 года.

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    23 октября 2026, 05:27 • Новости дня
    Лидеры Европы выбрали пять кандидатов для переговоров с Путиным

    Telegraph: ЕС на переговоры с Путиным хочет отправить Стубба и Мелони

    Лидеры Европы выбрали пять кандидатов для переговоров с Путиным
    @ Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские лидеры рассматривают пять кандидатов на роль представителя для возможных мирных переговоров с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию украинского конфликта, пишут британские СМИ.

    В числе возможных переговорщиков называются премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Чехии Петр Павел, а также премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Telegraph.

    Отмечается, что председатель Европейского совета Антониу Кошта отказался от исполнения роли потенциального посредника на прошедшей недавно встрече в Брюсселе.

    В последние недели в Европе усилилось стремление найти представителей для участия в мирном процессе из-за опасений, что президент США Дональд Трамп больше не отстаивает интересы европейского континента. По данным издания, европейским лидерам необходимо прийти к консенсусу о необходимости переговоров с Москвой и выработать единую позицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг европейские дипломаты выразили опасения об исключении Брюсселя из мирного урегулирования на Украине на фоне диалога Москвы и Вашингтона. Президент Чехии Петр Павел указал на необходимость более активного участия государств Европы в переговорном процессе. Президент России Владимир Путин сообщил о готовности Москвы возобновить трехсторонние контакты для обсуждения вопросов безопасности.

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    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    23 октября 2026, 14:25 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Чехии

    В Чехии произошло землетрясение магнитудой 3,4

    Tекст: Мария Иванова

    В западной части Чехии произошло землетрясение магнитудой 3,4, эпицентр находился на глубине девяти километров.

    Подземные толчки ощутили жители района города Тахов Пльзеньского края, пишет ТАСС со ссылкой на агентство CTK. Они заявили об услышанном сильном грохоте и звуках, похожих на взрывы.

    Землетрясение произошло примерно в 00:30, очаг находился на глубине девяти километров.

    Отмечается, что сильные подземные толчки в районе Тахова были зафиксированы 15 октября 2022 года. Тогда магнитуда составила 2,2 балла, а эпицентр находился на глубине 10 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в итальянском Неаполе зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,7. В июле специалисты Чехии зарегистрировали заметные сейсмические колебания на западе страны.

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    23 октября 2026, 16:05 • Новости дня
    К спасению людей после землетрясения в Тибете привлекли более 5 тыс. человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В поисково-спасательной операции в пострадавших от подземных толчков районах Тибетского автономного района КНР принимают участие более 5 тыс. человек, сообщило Центральное телевидение Китая.

    Среди участников операции – спасатели, врачи, полицейские, сотрудники МЧС, экстренных служб и военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Они оборудуют временные палаточные лагеря для 12,5 тыс. эвакуированных жителей. В районы ЧП доставлена 231 т нефтепродуктов для обогрева, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Экстренные службы расчищают завалы на автодорогах, уже восстановлено движение по трассе G317. Для оценки разрушений используются разведывательные беспилотники НОАК.

    Землетрясение в уезде Бачен произошло в четверг. Погибли по меньшей мере 16 человек, 76 ранены, разрушено более 300 домов. По данным посольства России в КНР, россиян среди пострадавших нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости всеми силами проводить поисково-спасательные работы.

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    23 октября 2026, 19:07 • Новости дня
    Песков раскрыл формат переговоров по Украине в ОАЭ

    Песков: Переговоры по Украине в Абу-Даби пройдут в трехстороннем формате

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Встреча по урегулированию украинского кризиса, которая должна пройти в ОАЭ в первой половине ноября, состоится в трехстороннем формате, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Ничего исключать нельзя априори, но эти переговоры в Абу-Даби <...> будут в трехстороннем формате», – цитирует представителя Кремля РИА «Новости».

    Песков отметил, что невозможно обсуждать архитектуру безопасности в Европе без участия европейцев, однако переговоры начнутся в трехстороннем формате.

    Он также подчеркнул, что комплексное урегулирование кризиса немыслимо без решения вопросов безопасности Москвы и Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Песков заявил, что отношение Москвы к участию стран Европы в миротворческом процессе зависит от их позиции.

    В четверг президент Чехии Петр Павел указал на необходимость более активного участия европейских государств в урегулировании украинского конфликта.

    В тот же день представитель Кремля назвал Абу-Даби возможной площадкой для переговоров России, США и Украины.

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    23 октября 2026, 15:08 • Новости дня
    Шторм оставил без света более 18 тыс. домов на юго-западе Британии

    Independent: Шторм оставил без электричества 18 тыс. британских домов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из-за обрушившегося на Британию мощного шторма «Остин» более 18 тыс. домохозяйств в юго-западных регионах страны остались без электроснабжения.

    Шквальный ветер привел к массовым отключениям электричества на юго-западе Британии, обесточив более 18 тыс. жилых домов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Independent. Издание ссылается на данные оператора британской энергосистемы National Grid.

    Отмечается, что среди оставшихся без электроснабжения числятся свыше 6 тыс. домов, где проживают люди, которым может потребоваться особая помощь.

    Стихия обрушилась на Британию с сильными ветрами. По данным синоптиков, в некоторых районах страны порывы ветра достигали почти 50 метров в секунду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу повреждение энергетической инфраструктуры оставило без света свыше 900 населенных пунктов в Житомирской области Украины.

    В прошлом месяце ураганный ветер на северо-востоке США привел к отключению электричества у десятков тысяч американцев.

    Летом мощный шторм обесточил более 93 тыс. потребителей в Литве.

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    23 октября 2026, 15:16 • Новости дня
    Вандалы осквернили памятник советскому маршалу Коневу в Словакии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Неизвестные разбили памятную табличку и нанесли оскорбительную надпись на постамент памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Словакии, сообщил автор скульптуры Славомир Гибей.

    На постаменте памятника появилась надпись красной краской, а на саму скульптуру злоумышленники набросили разрезанный посередине флаг Венгрии, передает РИА «Новости». «Сегодня утром был поврежден памятник маршалу Коневу… Как его автор я решительно осуждаю этот акт вандализма», – заявил Гибей.

    Он добавил, что камеры наблюдения зафиксировали на месте происшествия автомобиль с венгерскими номерами. Автор монумента пообещал передать записи полиции и написать заявление. По его словам, если подтвердится вмешательство из-за рубежа, случившееся необходимо рассматривать как проявление неуважения к суверенитету Словакии и ее праву хранить память о своей истории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова осудила политику Варшавы по насаждению русофобии из-за осквернения советских мемориалов.

    Во вторник в молдавском городе Бельцы неизвестные сорвали барельеф с изображением советского воина с памятного знака.

    В начале месяца в словацком селе Кружлова на северо-востоке страны открыли памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.

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    23 октября 2026, 16:21 • Новости дня
    Лихачев заявил о готовности работать с европейскими компаниями на СМП

    Лихачев заявил о готовности к сотрудничеству с компаниями из Европы на СМП

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия открыта к взаимодействию с европейскими компаниями в сфере грузоперевозок по Северному морскому пути, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

    По его словам, Москва готова работать с партнерами из Европы, если те настроены на сотрудничество и развитие, а не на конфронтацию, передает РИА «Новости».

    Глава Росатома подчеркнул, что Россия продолжит повышать конкурентоспособность и привлекательность Северного морского пути как международного торгового маршрута.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Лихачев заявил о невозможности создания в Европе ледокольной группировки, сопоставимой с российской.

    Во вторник стало известно, что Евросоюз меняет подход к Арктике и переходит к стратегии «жесткой силы», предусматривающей закупки ледоколов.

    В августе гендиректор Росатома сообщил о запуске первого еженедельного контейнерного маршрута из Китая в Европу через Северный морской путь.

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    23 октября 2026, 15:44 • Новости дня
    Власти двух провинций Китая объявили третий уровень опасности из-за тайфуна

    CCTV: В китайских провинциях Чжэцзян и Фуцзянь ввели третий уровень опасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    В китайских провинциях Чжэцзян и Фуцзянь ввели третий уровень экстренного реагирования из-за тайфуна «Чампи», сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

    Министерство природных ресурсов Китая повысило уровень опасности в двух юго-восточных провинциях в связи со штормовыми нагонами, пишет РИА «Новости» со ссылкой на CCTV. С 22 по 23 октября в прибрежных районах от Шанхая до Фуцзяни зафиксированы штормовые нагоны высотой до 80 сантиметров, а в южной части Восточно-Китайского моря волны достигли девяти метров.

    Власти призвали суда и предприятия, работающие в море, принять меры предосторожности. Всего в Китае действует четырехуровневая система предупреждений, где третий обозначается желтым цветом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу тайфун «Чампи» унес жизнь одного человека на Тайване.

    В четверг власти Тайваня объявили о закрытии школ и офисов из-за приближения стихии.

    В августе мощный тайфун «Долфин» обрушился на провинцию Чжэцзян.

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    23 октября 2026, 17:23 • Новости дня
    Суд оставил экс-кандидата в президенты Румынии Джеорджеску в СИЗО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Апелляционная палата Бухареста отказала в переводе под домашний арест бывшего кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску и оставила его в следственном изоляторе.

    Инстанция отклонила ходатайство защиты об изменении меры пресечения политику на домашний арест, сообщает РИА «Новости». «Суд постановил отклонить как необоснованное ходатайство ответчика о замене меры превентивного ареста домашним арестом. Решение является окончательным», – говорится в решении суда.

    Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии (DIICOT) задержала Кэлина Джеорджеску 21 сентября по подозрению в создании преступной группы и мошенничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правоохранительные органы Румынии арестовали недвижимость Кэлина Джеорджеску в связи с уголовным делом.

    Ранее издание Politico заявило о якобы готовившемся перевороте с участием наемников под управлением соратника Кэлина Джеорджеску.

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    23 октября 2026, 15:10 • Новости дня
    Сотрудник посольства США в Осло получил полгода тюрьмы за налоговые махинации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Норвежский суд приговорил сотрудника американского посольства в Осло к шести месяцам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов на сумму около 83,5 тыс. долларов, сообщило центральное управление Норвегии по расследованию экономических и экологических преступлений.

    «Сотрудник посольства… приговорен окружным судом Осло к шести месяцам тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов на сумму 780 тыс. норвежских крон (около 83,5 тыс. долларов)», – передает РИА «Новости» сообщение управления.

    В ведомстве уточнили, что мужчина осужден за махинации с налогами. Приговор уже обжалован.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Объединенные Арабские Эмираты экстрадировали в Россию обвиняемых в уклонении от уплаты налогов на сумму более 240 млн рублей.

    Ранее финансовая полиция итальянской провинции Савона обвинила гражданку России в неуплате налогов на 11 млн евро.

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    23 октября 2026, 16:09 • Новости дня
    МИД заявил об угрозе мировому продовольствию из-за антироссийских санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные санкции, нарушения логистических цепочек и рост цен на сельскохозяйственные ресурсы стали главными угрозами для глобальной продовольственной безопасности, заявил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.

    Дипломат подчеркнул, что ограничения на транзит российского зерна через Эстонию и попытки распространить такие меры на весь Евросоюз демонстрируют лицемерие отдельных европейских стран, передает РИА «Новости». «Политические мотивы отдельных государств подрывают ту самую глобальную продбезопасность», – сказал Логвинов.

    По его словам, серьезной проблемой остаются заблокированные в европейских портах партии российских минеральных удобрений, а дополнительные риски для поставок создают украинские удары по портовой инфраструктуре и предприятиям. Он добавил, что растущая милитаризация Европы вызывает вопросы у экспертов в контексте распределения ресурсов.

    Дипломат также отметил, что в докладе учреждений ООН за текущий год о положении дел в области продовольственной безопасности уделено недостаточно внимания влиянию односторонних ограничительных мер на ситуацию в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов сообщил о невозможности трети населения мира покупать качественные продукты питания из-за торговых мер западных стран.

    В прошлом месяце глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по связям с Россией Олег Кобяков предупредил о глобальном дефиците удобрений на фоне сбоев в судоходстве через Ормузский пролив.

    В марте депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил об уязвимости Евросоюза из-за санкций против российских удобрений.

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    23 октября 2026, 18:39 • Новости дня
    Украинку арестовали за убийство трехлетней дочери в Италии

    Corriere della Sera: Украинка убила трехлетнюю дочь на севере Италии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Итальянские карабинеры арестовали гражданку Украины по подозрению в убийстве трехлетней дочери в городе Тортоне, пишут местные СМИ.

    Карабинеры арестовали мать трехлетней девочки, которую нашли мертвой в доме в городе Тортоне на севере Италии, передает РИА «Новости». В ведомстве пояснили, что патруль прибыл в жилой дом ночью и констатировал смерть ребенка. Находившаяся там мать была допрошена прокурором и взята под стражу. Правоохранители отказались уточнять национальность женщины, сославшись на распоряжение прокуратуры.

    По данным газеты Corriere della Sera, арестованная является гражданкой Украины. Она убила дочь ударом большого кухонного ножа.

    Издание отмечает, что инцидент произошел в социальном жилье на фоне конфликта между украинкой и отцом девочки, итальянцем. Женщина обладала единоличной опекой над ребенком, однако после недавнего суда начался процесс восстановления отношений дочери с отцом. Семья находилась под наблюдением социальных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в итальянской провинции Ливорно украинцы избили местную жительницу из-за упоминания о матери-россиянке.

    В польском Вроцлаве 18-летний гражданин Украины напал с ножом на местную жительницу.

    В прошлом году в Ивано-Франковской области женщина убила трехлетнюю дочь во время ритуала изгнания духов.

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    23 октября 2026, 13:41 • Новости дня
    Землетрясение в Тибете унесло жизни 16 человек

    Число пострадавших при землетрясении в Тибете выросло до 76 человек

    Tекст: Мария Иванова

    В Тибетском автономном районе Китая число пострадавших в результате землетрясения возросло до 76, погибли 16 человек.

    Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая. Ранее сообщалось о 65 пострадавших.

    В результате стихийного бедствия обрушились или получили повреждения более 330 домов. В район бедствия направлены более пяти тысяч человек для ликвидации последствий.

    Землетрясение магнитудой 7,0 было зафиксировано вечером 22 октября в уезде Бачен городского округа Нагчу. Эпицентр находился на глубине 10 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу китайское телевидение сообщило об увеличении количества пострадавших в результате землетрясения в Тибете до 65 человек. В тот же день председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости всеми силами проводить поисково-спасательные работы.

    В четверг в Тибетском автономном районе произошло землетрясение магнитудой 7,1.

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    23 октября 2026, 15:32 • Новости дня
    Уровень воды в реках Крыма начал снижаться после паводка

    МЧС: Уровень воды в реках Крыма начал снижаться после паводка

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Крыму после прохождения мощного циклона начала снижаться вода в реках, сообщила пресс-служба МЧС России.

    «Отмечается положительная динамика: уровень воды в реках начал снижаться», – приводит сообщение пресс-службы РИА «Новости». В Крыму ведутся работы по ликвидации последствий непогоды на восьми участках.

    Кроме того, спасатели расчищают русло реки Гува с использованием водолазного снаряжения: они цепляют специальными крюками и перемещают вниз по течению мусор и камни.

    Всего в ликвидации последствий задействовано 315 человек и 54 единицы техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Алупке из-за сильных дождей река Хара-Баир вышла из берегов.

    Во вторник в южной части Крымского полуострова из-за последствий сильных дождей началась эвакуация жителей.

    В Ялте из-за сильных подтоплений ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

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