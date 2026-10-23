Беглов назвал сроки открытия станции метро «Театральная» в Петербурге

Беглов: Станцию метро «Театральная» в Петербурге откроют к 2030 году

Tекст: Алексей Дегтярёв

Губернатор обсудил вопросы строительства новых станций и линий петербургского метро на рабочей встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, передает РИА «Новости».

«Сейчас решен вопрос со строительством вестибюля станции «Театральная» – он будет расположен на площади Темирканова... Открытие станции планируется к 2030 году», – сказал Беглов.

Станция «Театральная» располагается на Лахтинско-Правобережной линии на глубине 53 метров. В настоящий момент строительство ее подземной части завершено, однако поезда проезжают станцию без остановки.

В прошлом месяце президент России Владимир Путин и губернатор Петербурга Александр Беглов обсудили социально-экономическую ситуацию в городе.

В апреле глава региона назвал продление метро до аэропорта Пулково проектом федерального значения.

В прошлом году Беглов сообщил о планах начать строительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали и нового терминала.