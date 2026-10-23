МВД предложило ввести контроль над семью новыми психоактивными веществами

МВД предложило ввести контроль над семью сильнодействующими веществами

Tекст: Вера Басилая

Проект МВД направлен на предотвращение распространения этих веществ, установление контроля над ними и обеспечение неотвратимости наказания за преступления, связанные с их незаконным оборотом, передает РИА «Новости».

В список веществ, над которыми предлагается установить контроль, вошли синтетические опиоиды, серосодержащие соединения с седативным эффектом, а также этомидат – средство для внутривенного наркоза, которое в некоторых странах Азии используется как наполнитель для электронных сигарет, и анаболик (селективный модулятор андрогенных рецепторов).

Также с учетом предложений ФСБ планируется ввести контроль за плодами арековой пальмы Areca Catechu (бетельного ореха), содержащими психоактивный алкалоид ареколин. В пояснительной записке отмечается, что на этот плод растительного происхождения, который продается на легальных и пронаркотических маркетплейсах, существует высокий спрос среди молодежи.

Указанные вещества не зарегистрированы в Государственном реестре лекарственных средств и не применяются в медицинских целях на территории России. Проектом также предусмотрено внесение соответствующих изменений в определение крупного размера сильнодействующих веществ для статьи 234 УК РФ.

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