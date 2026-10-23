При столкновении двух бензовозов в Кузбассе произошел разлив топлива

МЧС: Два бензовоза столкнулись в Кузбассе

Tекст: Тимур Шайдуллин

Два бензовоза столкнулись на трассе «Анжеро-Судженск – Кемерово» в Кемеровской области. В результате ДТП пострадал один человек, произошел разлив дизельного топлива, сообщает МЧС Кемеровской области в Max.

«Сотрудники МЧС России деблокировали пострадавшего и передали медикам. На месте работают специалисты по ликвидации последствий разлива», – добавили в ведомстве.

Угрозы для населенных пунктов нет. От МЧС России для ликвидации последствий аварии привлечены 22 человека и семь единиц техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Удмуртии произошло ДТП с участием бензовоза и легкового автомобиля, в результате которого грузовик загорелся, а оба водителя получили травмы.

Ранее жертвами страшной аварии около тувинского села Серлик стали люди, находившиеся в сгоревшей после сильного удара с бензовозом машине.

В июне правоохранительные органы завели уголовное дело после столкновения рейсового автобуса и грузовика в Кемеровской области.