В Белоруссии предложили проверить клип Крида на реабилитацию нацизма

Генпрокуратура Белоруссии предложила проверить клип Крида из-за нацизма

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Генеральная прокуратура предложила Следственному комитету исследовать изложенные обстоятельства на наличие признаков разжигания социальной вражды или розни, реабилитации нацизма, отрицания геноцида белорусского народа, а также других преступлений», – цитирует заявление ведомства ТАСС.

В ходе мониторинга интернета сотрудники ведомства выявили клип, в котором артист появился в одежде со стилизованным изображением главного героя фильма «Иди и смотри». Персонажу дорисовали татуировку, пирсинг и надпись «Маркировка дистанции».

В прокуратуре отметили, что демонстрация ролика спровоцировала широкий общественный резонанс и негативную реакцию в социальных сетях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг певец Егор Крид вызвал возмущение зрителей музыкальным клипом с изображением героя фильма о зверствах нацистов в Белоруссии.

Артист принес извинения за появление в лонгсливе с кадром из военной драмы.

Певец заблюрил изображение главного героя картины после сообщений о возможной проверке.