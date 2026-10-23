Молдавия решила выслать российского дипломата из-за падения беспилотника

МИД Молдавии: Сотрудника посольства России объявят персоной нон грата

Tекст: Валерия Городецкая

Один из сотрудников посольства России в Кишиневе будет выслан из страны из-за падения беспилотника со взрывчаткой на молдавской территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел республики.

В молдавском внешнеполитическом ведомстве назвали произошедшее серьезным нарушением суверенитета и прямой угрозой безопасности граждан. Отмечается, что российский дипломат подлежит высылке именно в качестве ответной меры на эти события.

Ранее пресс-служба министерства обороны Молдавии проинформировала о падении дрона со взрывчаткой в районе Теленешты. При этом молдавские власти не предоставили никаких доказательств принадлежности упавшего аппарата российской стороне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент Молдавии Майя Санду заявила о произошедших в четырех районах страны взрывах из-за падения ракет и беспилотников.

Пресс-служба министерства иностранных дел Молдавии сообщила о вручении ноты протеста послу России в Кишиневе Олегу Озерову в связи с падением летательных аппаратов.

В прошлом месяце Генеральный инспекторат полиции страны проинформировал о падении неизвестного беспилотника и возгораниях на сельскохозяйственных угодьях.