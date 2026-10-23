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    23 октября 2026, 19:01 • Новости дня

    Россияне не пострадали при стрельбе у церкви в Иордании

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские граждане не числятся среди пострадавших в результате стрельбы около церкви в иорданском городе Хмуд, сообщили в посольстве.

    Среди раненых и погибших при инциденте с применением огнестрельного оружия у церкви в иорданской провинции Эль-Карак граждан России нет, пишет РИА «Новости» со ссылкой на посольство России в Аммане.

    В результате стрельбы у церкви в городе Хмуд погибли семь человек, еще 34 получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу группа вооруженных людей открыла огонь по прихожанам в церкви в иорданской провинции Эль-Карак.

    На прошлой неделе российское посольство сообщило об отсутствии пострадавших среди граждан России в результате массовых беспорядков на Маврикии.

    Ранее посольство в Никосии исключило наличие россиян среди жертв крушения парома у берегов Кипра.

    22 октября 2026, 22:54 • Новости дня
    В парламенте Ирана предупредили США о новой тактике при возобновлении боев

    Иран заявил о готовности применить новые варианты ведения боя против армии США

    Tекст: Вера Басилая

    Член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки заявил, что исламская республика готова применить новую тактику ответных операций в случае возобновления конфликта с США.

    Тегеран внимательно следит за перемещениями американских военных на Ближнем Востоке и готов ответить на возможную агрессию, передает РИА «Новости».

    «Что касается военного аспекта, то мы наблюдаем за действиями американцев в регионе и в районе Ормузского пролива. Мы заявили противоположной стороне, что если она хочет вновь начать войну, Иран вступит в бой с новыми вариантами – как в плане проведения операций, так посредством изменения тактических подходов и задействования новых», – заявил Малеки.

    Парламентарий добавил, что новые подходы смогут удивить мировое сообщество и военных экспертов так же, как иранский ракетный потенциал.

    Ранее телеканал NBC сообщил о постепенной эвакуации военного и дипломатического персонала США из стран Ближнего Востока. В Пентагоне эту информацию комментировать отказались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Иран вынудил корабли ВМС США отойти от Ормузского пролива. Во вторник Корпус стражей исламской революции пригрозил ударить по интернет-кабелям в случае эскалации конфликта. Вице-президент Мохаммад Реза Ареф назвал действия исламской республики реализацией права на самооборону.

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    23 октября 2026, 01:39 • Новости дня
    Ливан отказался от создания совместного военного штаба с Израилем

    Al Jadeed: Ливан отказался от прямого военного взаимодействия с Израилем

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ливанские военные на переговорах во Флориде отказались от прямой координации с израильскими коллегами без посредничества США и воздержались от создания совместного оперативного штаба.

    Военно-технические переговоры между делегациями США, Израиля и Ливана в Тампе не привели к прогрессу в урегулировании конфликта на юге страны, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jadeed.

    По данным телеканала, сторонам не удалось достичь новых договоренностей по расширению сети «пилотных зон», безопасность в которых должна обеспечивать ливанская армия после вывода израильских сил. Во время встреч в штаб-квартире Центрального командования Вооруженных сил США израильская делегация настояла на сохранении буферной зоны на юге Ливана до полного разоружения шиитской организации «Хезболла».

    Ливанская сторона в свою очередь потребовала прекратить бомбардировки и снос жилых домов, а также предоставить фермерам доступ к приграничным участкам для сбора урожая оливок.

    Консультации в Тампе стали первыми трехсторонними контактами после седьмого раунда переговоров в Риме, прошедшего в августе. Ожидается, что дата возобновления политического диалога будет объявлена после выборов в Израиле и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце израильская армия столкнулась с дефицитом средств на закупку вооружений из-за роста военных расходов.

    Летом шиитское движение «Хезболла» назвало подписанный в Вашингтоне документ о мирном урегулировании конфликта между Израилем и Ливаном позорным актом.

    Представители США, Израиля и Ливана официально утвердили рамочный документ, направленный на разрешение затянувшихся противоречий.

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    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    23 октября 2026, 15:24 • Новости дня
    Вооруженные люди открыли стрельбу в церкви в Иордании

    Petra: Вооруженные люди расстреляли прихожан церкви в иорданском Эль-Караке

    Tекст: Валерия Городецкая

    В иорданской провинции Эль-Карак группа вооруженных людей открыла огонь по людям, находившимся в церкви, сообщило агентство Petra.

    В результате стрельбы есть погибшие и раненые, передает РИА «Новости» со ссылкой на иорданское государственное агентство Petra. В сообщении иорданского Управления общественной безопасности отмечается, что ведется розыск причастных к нападению на церковь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в здании церкви мормонов в городе Гранд-Бланк в штате Мичиган произошла стрельба.

    Летом прошлого года мужчина устроил стрельбу по церкви в американском штате Мичиган.

    В 2024 году в Аммане произошла стрельба у посольства Израиля.

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    23 октября 2026, 14:15 • Новости дня
    Глава Минфина Израиля анонсировал масштабную операцию на Западном берегу

    Власти Израиля назвали неизбежной крупную военную операцию на Западном берегу

    Tекст: Мария Иванова

    Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил о неизбежности проведения масштабной военной операции на Западном берегу реки Иордан по аналогии с действиями в секторе Газа и Ливане.

    Смотрич, активно продвигающий строительство еврейских поселений и выступающий против создания палестинского государства, сделал это заявление после теракта в Хевроне, передает РИА «Новости».

    «Масштабная военная операция в Иудее и Самарии с целью ликвидации Палестинской автономии, разоружения и уничтожения террористов неизбежна. Точно так же, как это было сделано в Газе и Ливане», – заявил Смотрич.

    По мнению главы ведомства, сроки проведения операции должны определяться исходя из приоритетов в отношении сектора Газа, Ливана и Ирана. Министр отметил необходимость сделать этот шаг одним из первых требований к следующему израильскому правительству.

    В пятницу Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации двух неизвестных, устроивших стрельбу в районе Хеврона, в результате которой пострадали пять человек. Власти классифицировали нападение как теракт. После этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху приказал военным блокировать Хеврон и подготовиться к изоляции всего Западного берега реки Иордан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о подготовке армии к возможному нападению со стороны сил Палестинской национальной автономии.

    Летом израильский министр финансов Бецалель Смотрич призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху начать аннексию Западного берега реки Иордан.

    Ранее глава правительства Израиля пообещал продолжить нанесение ударов по противникам государства на всех фронтах.

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    23 октября 2026, 15:50 • Новости дня
    Нетаньяху объявил о крупнейшей с 1967 года операции на Западном берегу Иордана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о подготовке масштабной военной операции на Западном берегу реки Иордан, которая станет самой крупной со времен Шестидневной войны 1967 года.

    «Министр обороны Кац и я курировали планирование очень масштабной операции Армии обороны Израиля в Иудее и Самарии. Такого размаха не было со времен Шестидневной войны. Армия обороны Израиля готова ее провести. Мы определим сроки, но она скоро состоится», – приводит ТАСС слова Нетаньяху.

    Заявление премьера прозвучало после нападения вооруженных палестинских радикалов в районе Хеврона, в результате которого ранения получили пятеро израильтян. Нападавшие были ликвидированы на месте. После инцидента израильские военные взяли город в кольцо и начали прочесывать местность в поисках возможных сообщников, а Нетаньяху объявил о намерении полностью изолировать Западный берег.

    Теперь власти планируют ужесточить военную политику на Западном берегу. Практика разрушения зданий в лагерях беженцев будет распространена на палестинские города, начиная с Хеврона. Израильские военные намерены эвакуировать жителей, провести повальные обыски, изъять оружие и уничтожить террористическую инфраструктуру, одновременно заблокировав города Хеврон и Хальхуль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил о неизбежности проведения масштабной военной операции на Западном берегу реки Иордан.

    На прошлой неделе министр иностранных дел Китая Ван И призвал прекратить принудительное создание израильских поселений на этой территории.

    В начале месяца министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о подготовке Армии обороны Израиля к возможному нападению со стороны сил Палестинской национальной автономии.

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    23 октября 2026, 16:27 • Новости дня
    Армия Израиля сообщила о гибели двух солдат в результате теракта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Двое военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли в результате теракта на Западном берегу реки Иордан, сообщили израильские военные.

    Инцидент произошел в районе перекрестка «Иегуда» близ Хеврона. Старший сержант Рон Йонатан Ройтман и сержант Юваль Шай Свилем погибли в результате стрельбы, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.

    Ранее сообщалось о ликвидации двоих нападавших и пятерых раненых, двое из которых находятся в критическом состоянии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после теракта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился подготовить ЦАХАЛ к блокаде Западного берега реки Иордан и заявил о готовности провести крупнейшую со времен Шестидневной войны операцию.

    В тот же день министр финансов Бецалель Смотрич анонсировал проведение подобной операции.

    Ранее Армия обороны Израиля атаковала позиции группы вооруженных лиц в окрестностях крупного населенного пункта на Западном берегу.

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    23 октября 2026, 05:10 • Новости дня
    В столице Саудовской Аравии прогремело несколько взрывов

    Xinhua: В районе Эр-Рияда прогремело несколько взрывов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В районе Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии, произошло несколько взрывов, сообщили китайские СМИ.

    Об этом передает ТАСС со ссылкой на агентство Xinhua.

    Отмечается, что местные жители получили оповещения о тревоге через мобильные приложения. Тревога также объявлена в городе Наджран.

    Ранее Reuters со ссылкой на возглавляемую Саудовской Аравией коалицию сообщило о перехвате и уничтожении баллистической ракеты, запущенной йеменскими хуситами в сторону Эр-Рияда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг хуситы заявили об ударе по зданию министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    В понедельник йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» сообщило о серии ракетных ударов по объектам нефтегазовой компании Saudi Aramco и аэропортам на территории Саудовской Аравии.

    На прошлой неделе административное здание Saudi Aramco в городе Дахране подверглось обстрелу.

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    23 октября 2026, 06:04 • Новости дня
    У побережья ОАЭ произошел разлив нефти

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили разлив нефти с танкера у побережья эмирата Умм-эль-Кайвайн, сообщили в министерстве по вопросам изменения климата и охраны окружающей среды ОАЭ.

    Все пляжи и прибрежные зоны в Умм-эль-Кайвайне закрыты, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Специалисты оценивают ситуацию и определяют меры для обеспечения безопасности и защиты морской среды. Точное количество разлившейся нефти пока неизвестно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду нефтеналивной танкер AL DASMA подвергся атаке в Ормузском проливе с последующим пожаром на судне. Во вторник Корпус стражей исламской революции сообщил о подрыве на морской мине в южной части Ормузского пролива супертанкера с грузом более 2 млн баррелей нефти. КСИР заявил об уничтожении американского беспилотника MQ-9 и возгорании двух нефтяных танкеров из-за подрыва на минах в Ормузском проливе.

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    23 октября 2026, 18:17 • Новости дня
    Суда прекратили попытки пройти через Ормузский пролив

    Tasnim: Суда прекратили попытки пройти через Ормузский пролив

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки судов-нарушителей пересечь Ормузский пролив полностью прекратились после недавних атак на танкеры и вывода из строя их навигационных систем, сообщило агентство Tasnim.

    Движение судов через Ормузский пролив остановилось на фоне вывода из строя их навигационного оборудования и уничтожения нескольких нефтяных танкеров, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

    «После вывода из строя навигационных систем, которые использовались судами-нарушителями, и вчерашней атаки на три танкера и уничтожения еще одного попытки танкеров-нарушителей пройти через Ормузский пролив прекратились», – сообщил изданию близкий к Корпусу стражей исламской революции (КСИР) Ирана источник.

    Собеседник агентства добавил, что любое новое вмешательство Вашингтона с воздуха для поддержки контрабанды нефти приведет к решительному ответу со стороны Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Франции Эммануэль Макрон заявил о десятикратном росте стоимости перевозки ресурсов из-за блокировки Ормузского пролива.

    Во вторник КСИР сообщил о подрыве на морской мине супертанкера с нефтью.

    Ранее иранское ведомство объявило об уничтожении американского беспилотника и возгорании двух танкеров в проливе.

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    23 октября 2026, 15:43 • Новости дня
    Власти США обвинили россиянина в отмывании денег наркоторговцев

    Суд в США обвинил россиянина Кулижникова в отмывании денег наркоторговцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти США предъявили проживающему в Майами россиянину Павлу Кулижникову обвинения в участии в международной сети по отмыванию доходов от наркоторговли.

    По данным дела, проживавший в Майами россиянин выступал посредником при обмене наличных денег на криптовалюту для международной сети Just Team. По сведениям американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA), услугами сети пользовались наркоторговцы и граждане России, пытавшиеся обойти американские санкции, передает РИА «Новости».

    Ежедневный объем операций сети оценивался осведомителями примерно в 50 млн долларов. По версии следствия, Павел Кулижников организовывал передачу крупных сумм наличных через курьеров, а также переводы денег через банковские счета и криптовалюту. Участники сети координировали свои действия в Telegram.

    Сотрудники DEA под прикрытием провели 11 операций с участием россиянина. В августе 2026 года он лично получил в Вирджинии 100 тыс. долларов, которые ему представили как выручку от продажи кокаина. Впоследствии мужчина перевел около 94,5 тыс. долларов в криптовалюте USDT, удержав разницу в качестве комиссии.

    Сеть действовала в США, России, Колумбии, Британии, ОАЭ, Австралии и других странах. В материалах дела упоминается утечка внутреннего реестра Just Team со сведениями о более чем 12 тыс. транзакций на общую сумму почти 149 млн долларов. Россиянину предъявлено обвинение в сговоре с целью отмывания денег.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году на Пхукете правоохранительные органы задержали российского гражданина по запросу американской стороны.

    В 2025 году адвокат арестованного в США россиянина Дениса Постового обратился за разрешением на медицинское обследование из-за состояния здоровья подзащитного. Защита подала ходатайство об освобождении россиянина на период суда.

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    23 октября 2026, 17:20 • Новости дня
    Подозреваемого в создании сети мошенников россиянина задержали в Южной Корее

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правоохранительные органы Южной Кореи задержали 20-летнего гражданина России, которого подозревают в руководстве масштабной преступной группировкой телефонных аферистов.

    Полиция южнокорейского города Пусан пресекла деятельность крупной сети телефонных мошенников, организованной 20-летним россиянином, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mash.

    Вычислить злоумышленника удалось из-за засорившейся канализации в многоэтажном доме. Выяснилось, что молодой человек ежедневно разрезал и смывал в унитаз около сотни использованных сим-карт. Когда прибывшие по вызову коммунальщики прочистили трубу, местная полиция изучила извлеченные пластиковые обрезки и вышла на след группировки.

    Вместе с главарем правоохранители задержали почти 100 подельников. В основном это русскоязычные студенты и эмигранты, которых вербовали через интернет-чаты. По предварительным данным следствия, участники преступной сети похитили у потерпевших 1,5 млрд вон, что составляет около 1,1 млн долларов.

    Для массовой рассылки спама и совершения звонков преступники ввозили в Южную Корею специальные сим-боксы, которые на таможне маскировали под бытовую технику и жесткие диски. Необходимые для работы сим-карты аферисты оформляли на местных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о задержании в Варшаве гражданина России по подозрению в подготовке покушения.

    В июне посольство России в Молдавии рассказало о незаконном задержании соотечественника в аэропорту Кишинева.

    В 2024 году власти Южной Кореи выдали Соединенным Штатам обвиняемого в киберпреступлениях россиянина.

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    23 октября 2026, 09:25 • Новости дня
    Переговоры Ливана и Израиля в США завершились безрезультатно

    Al-Joumhouria: Переговоры Ливана и Израиля в США завершились безрезультатно

    Tекст: Мария Иванова

    Переговоры военных делегаций Ливана и Израиля при посредничестве США в Тампе завершились безрезультатно, передает РИА «Новости».

    Стороны не смогли договориться по ключевым вопросам безопасности на юге Ливана. Однако ожидается, что диалог продолжится под давлением Вашингтона, пишет Al-Joumhouria.

    Во второй день переговоров стороны обсуждали механизм контроля за договоренностями и состав участников. Ливанская делегация отказалась от идеи двустороннего координационного комитета и создания совместного оперативного штаба, так как нужные механизмы контроля уже существуют.

    Ранее президент Ливана Джозеф Аун назвал главными целями переговоров вывод израильских войск, освобождение пленных, возвращение беженцев, восстановление районов и размещение ливанской армии по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ливанские военные на переговорах во Флориде отказались от прямой координации с израильскими коллегами без посредничества США и воздержались от создания совместного оперативного штаба.

    В июле американские военные начали переговоры с местным командованием о создании пилотной зоны для передачи контроля над приграничными территориями ливанским властям.

    В июне ливанская делегация потребовала вывода израильских войск с юга страны.

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    23 октября 2026, 18:40 • Новости дня
    Пляж в Шардже в ОАЭ закрыли из-за разлива нефти с морского танкера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти эмирата Шарджа в ОАЭ приняли решение временно закрыть пляж Аль-Хамрия в связи с приближением нефтяного пятна, образовавшегося в результате утечки.

    «Пляж Аль-Хамрия в Шардже временно закрыт в качестве меры предосторожности из-за приближения нефтяного пятна, вызванного утечкой с одного из морских танкеров», – говорится в сообщении правительства эмирата, которое приводит РИА «Новости» со ссылкой на местное управление телерадиовещания.

    Специализированные группы и профильные ведомства принимают необходимые меры для обеспечения безопасности побережья и предотвращения загрязнений. Ранее появлялись сообщения о запахе бензина в различных частях страны.

    Власти призвали рыбаков и отдыхающих на море строго соблюдать указания компетентных органов для обеспечения общественной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу власти Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили разлив нефти с танкера у побережья эмирата Умм-эль-Кайвайн.

    В марте ряд операций по погрузке нефти в порту Фуджейры приостановили из-за пожара после атаки беспилотников.

    В прошлом году власти страны закрыли несколько пляжей после очередного разлива нефти.

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    23 октября 2026, 11:23 • Новости дня
    США решили добиваться прекращения миссий ООН в Ливане, Сомали и Западной Сахаре

    FT: США будут добиваться прекращения миротворческих миссий ООН в Ливане и Сомали

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты намерены добиваться прекращения миротворческих миссий ООН в ряде стран, включая Ливан, Сомали и Западную Сахару, заявил постоянный представитель США при всемирной организации Майк Уолтц.

    Уолтц в интервью газете Financial Times заявил, что США «меняют подход к миротворческой деятельности» и хотят сокращения ряда миссий ООН, передает ТАСС.

    Некоторые миссии «существуют по 30, 40, 50 лет, обходятся в миллиард долларов в год и замораживают конфликты» вместо их урегулирования, пояснил дипломат. В первую очередь Вашингтон намерен добиться прекращения миссий в Ливане, Сомали и Западной Сахаре.

    Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) действуют уже десятки лет, но так и не сумели предотвратить конфликты между Израилем и шиитской организацией «Хезболла», отметил Уолтц. Американское правительство «активно обсуждает» с Францией, Израилем, Ливаном и другими странами будущие перспективы миротворческой деятельности в этой стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Европейский союз подготовил план создания гражданско-военной миссии в Ливане.

    Весной президент Италии Серджо Маттарелла заявил о неприемлемости атак на командование Временных сил ООН на юге Ливана.

    В апреле ливанское руководство инициировало поиск преступников, атаковавших миротворцев ООН и виновных в смерти французского солдата.

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    23 октября 2026, 18:15 • Новости дня
    Lufthansa продлила отмену рейсов в Дубай из-за обстановки на Ближнем Востоке

    Авиаконцерн Lufthansa отложил возобновление полетов в ОАЭ до 25 ноября

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Группа компаний немецкого авиаконцерна Lufthansa Group приняла решение отложить возвращение регулярных рейсов в Дубай до 25 ноября в связи с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке.

    Немецкий авиаконцерн Lufthansa Group перенес дату возобновления полетов в Объединенные Арабские Эмираты почти на месяц вперед, сообщает РИА «Новости». «В связи с текущей ситуацией и оценками дальнейшего развития событий на Ближнем Востоке Lufthansa Group сегодня приняла решение отложить запланированное возобновление полетов в Дубай до 25 ноября 2026 года», – говорится в сообщении компании.

    Входящие в концерн авиакомпании Lufthansa и SWISS изначально планировали возобновить перелеты 25 октября, а дочерняя структура Eurowings – 1 ноября. Пассажирам с билетами на отмененные даты пообещали предложить альтернативные варианты рейсов.

    Ранее Lufthansa распорядилась заправлять самолеты дополнительным топливом перед вылетом во Франкфурт-на-Майне на фоне снижения пропускной способности трубопровода.

    До этого Lufthansa приняла решение приостановить выполнение рейсов в Эр-Рияд на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.


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