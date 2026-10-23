Суд дал 24 и 23 года двум фигурантам дела о терактах в Мелитополе

Tекст: Тимур Шайдуллин

Суд приговорил Романа Зарубаева и Артура Нестеренко (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 24 и 23 годам колонии за совершение терактов в Мелитополе осенью 2022 года, сообщил РИА «Новости» представитель суда.

Следствие установило, что в 2022 году осужденные вступили в террористическое сообщество. В сентябре они забрали из тайника взрывчатку и установили ее у дома члена участковой комиссии референдума о вхождении Запорожской области в состав России. В результате взрыва был причинен имущественный ущерб.

Кроме того, Зарубаев по заданию куратора подорвал самодельное устройство у здания школы, где располагался избирательный участок.

Изначально уголовное дело поступило в суд в 2023 году, однако было возвращено в прокуратуру. Выяснилось, что взрывы были совершены до вхождения региона в состав России, поэтому действия фигурантов переквалифицировали на более тяжкую статью об акте международного терроризма.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Южный окружной военный суд приговорил двух жительниц Запорожской области к лишению свободы за подготовку теракта против полицейских.

Ранее инстанция вынесла приговор готовившему диверсии жителю Мелитополя.

В июне текущего года уже Второй Западный окружной военный суд назначил жителю Воронежа 22 года колонии также за подготовку теракта.