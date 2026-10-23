Пляж в Шардже в ОАЭ закрыли из-за разлива нефти с морского танкера

Tекст: Валерия Городецкая

«Пляж Аль-Хамрия в Шардже временно закрыт в качестве меры предосторожности из-за приближения нефтяного пятна, вызванного утечкой с одного из морских танкеров», – говорится в сообщении правительства эмирата, которое приводит РИА «Новости» со ссылкой на местное управление телерадиовещания.

Специализированные группы и профильные ведомства принимают необходимые меры для обеспечения безопасности побережья и предотвращения загрязнений. Ранее появлялись сообщения о запахе бензина в различных частях страны.

Власти призвали рыбаков и отдыхающих на море строго соблюдать указания компетентных органов для обеспечения общественной безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу власти Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили разлив нефти с танкера у побережья эмирата Умм-эль-Кайвайн.

В марте ряд операций по погрузке нефти в порту Фуджейры приостановили из-за пожара после атаки беспилотников.

В прошлом году власти страны закрыли несколько пляжей после очередного разлива нефти.