Песков воздержался от прогнозов о сроках гуманитарной миссии в Алешках

Песков: Гуманитарная миссия в Алешках займет как минимум несколько дней

Tекст: Валерия Городецкая

«Сейчас я не буду ничего прогнозировать, но это как минимум несколько дней, конечно», – цитирует представителя Кремля РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Песков допустил возможность публикации Минобороны деталей гуманитарной операции в Алешках. Он заявил, что Москва поприветствовала усилия первой леди США Мелании Трамп по организации миссии.

В среду президент Владимир Путин передал Мелании Трамп благодарность за посредничество в урегулировании ситуации в регионе.