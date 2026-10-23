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    23 октября 2026, 18:30 • Новости дня

    Mercedes-Benz запланировал уволить тысячи работников из-за экономии

    Handelsblatt: Mercedes-Benz решил сократить тысячи работников из-за экономии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Автомобильный концерн Mercedes-Benz в рамках программы сокращения расходов запланировал увольнение нескольких тысяч сотрудников, пишет газета Handelsblatt.

    Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz намерен ради экономии сократить несколько тысяч временных работников. Об этом рассказали в самой компании, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Handelsblatt.

    «Компания в ответ на запрос сообщила о «нескольких тысячах», – говорится в публикации издания.

    Сейчас на автомобильных заводах Mercedes-Benz в Зиндельфингене, Бремене и Раштатте трудятся около 3 тыс. временных работников. Всего штат автоконцерна насчитывает порядка 164 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце член правления и директор по производству Mercedes-Benz Михаэль Шибе заявил об угрозе закрытия двух немецких предприятий автоконцерна из-за высоких расходов.

    Ранее наблюдательный совет германского автогиганта Volkswagen утвердил масштабную программу реструктуризации с сокращением около 50 тыс. рабочих мест и закрытием четырех заводов.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев констатировал критическую зависимость промышленного сектора Германии от поставок российского газа на фоне закрытия крупных заводов.

    22 октября 2026, 23:56 • Новости дня
    Временный поверенный США в Германии устраивал алкогольные застолья с охраной

    Bild: Временный поверенный США в ФРГ Мельтцер пил с полицейскими из охраны

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Временный поверенный в делах США в Германии Алан Мельтцер употреблял алкоголь вместе с немецкими полицейскими, которые обеспечивали его личную охрану, пишет Bild.

    Сотрудники полиции сообщили о предполагаемых нарушениях несколько недель назад, после чего началось внутреннее расследование. Полиция Берлина расформировала отряд охраны дипломата и начала служебные разбирательства в отношении его сотрудников, пишет Bild со ссылкой на источники.

    Сообщается, что дипломат сам поощрял такие застолья и приглашал полицейских выпить. Личная вина Мельтцера на данный момент не доказана, отмечает РИА «Новости».

    «Это соответствует действительности: были начаты служебные дисциплинарные меры, а соответствующий отряд личной охраны расформирован. Мы не можем предоставить дополнительных подробностей», – заявил представитель полиции.

    В состав подразделения земельного управления уголовной полиции Берлина (LKA 61) входили более десяти сотрудников. Во время службы употребление алкоголя запрещено, при заступлении на дежурство действует правило нулевого содержания алкоголя в крови. В посольстве США заявили о доверии профессионализму LKA и отказались комментировать обвинения в адрес Мельтцера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца ведомство канцлера ФРГ Фридриха Мерца отклонило законопроект министра финансов Ларса Клингбайля о введении специального сбора с напитков с высоким содержанием сахара.

    В прошлом месяце в доме помощника кандидата от партии «Альтернатива для Германии» Кристин Бринкер прошли обыски из-за подозрений в незаконном хранении оружия.

    В апреле пресса уличила главу ФБР в регулярных пьянках и прогулах.

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    23 октября 2026, 03:57 • Новости дня
    Руководство Volkswagen решило заморозить зарплаты в Skoda Auto до 2030 года

    Volkswagen заморозил зарплаты рабочих Skoda Auto до 2030 года

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководство концерна Volkswagen Group потребовало заморозить заработную плату и премии сотрудников чешского автопроизводителя Skoda Auto на период до 2030 года.

    Профсоюз KOVO, объединяющий более 30 тыс. работников чешского предприятия, отверг требования немецкого автоконцерна об отказе от повышения базовых окладов и бонусных выплат, передает РИА «Новости» со ссылкой на Чешское радио.

    По данным профсоюзных деятелей, руководство группы впервые призналось в серьезности ситуации на производстве, которая может угрожать загрузке мощностей и уровню занятости в будущем.

    «Если автопроизводитель начнет увольнять персонал, то рабочие остановят производство на всех трех чешских заводах», – заявил председатель заводского профсоюза Skoda Auto Ярослав Повшик.

    Автоконцерн длительное время испытывает производственные проблемы из-за высоких издержек, избыточных мощностей, конкуренции с Китаем и американских пошлин. В рамках масштабной реструктуризации бизнеса Volkswagen Group планирует закрыть четыре завода в Германии и сократить до 100 тыс. рабочих мест по всему миру к концу десятилетия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник автомобильный концерн Volkswagen решил заморозить заработную плату части своих сотрудников по всему миру.

    В начале месяца президент Владимир Путин отметил тяжелое положение европейских автопроизводителей из-за скорого доминирования китайских машин.

    Летом немецкий автомобильный гигант запланировал уволить десятки тысяч работников на фоне кризиса в промышленности Германии.

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    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    23 октября 2026, 14:34 • Новости дня
    Германия задумала закупить тысячи крылатых ракет на 1 млрд евро

    Bloomberg: Германия решила закупить тысячи ракет Anthem на 1 млрд евро

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны Германии ведет переговоры с американо-израильской компанией Covenant о закупке тысяч крылатых ракет наземного базирования Anthem на сумму более 1 млрд евро.

    Дальность ракет Anthem превышает 2000 км, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

    Кроме того, Берлин рассматривает возможность приобретения крылатых ракет Ruta у голландской Destinus SA и разрабатываемых ракет HS1 у немецко-британского стартапа Hypersonica.

    Планы Германии по закупке ракет BGM-109 Tomahawk и пусковых комплексов Typhon у американской Raytheon могут быть сдвинуты на срок до пяти лет.

    В конце августа Covenant сообщила о планах с 2027 года производить ракеты средней дальности вблизи Лейпцига. Дальность ракет составит более 1500 км, планируется выпускать около тысячи единиц в год, передает Reuters. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что наращивание военных бюджетов НАТО провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений, пишет РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца командующий сухопутными войсками ФРГ Кристиан Фройдинг сообщил о планах закупить недорогие крылатые ракеты с дальностью полета около 1500 км.

    В августе Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем стоимостью почти 12 млрд евро с первыми поставками в 2027 году.

    Летом Лондон и Берлин намерились к 2034 году завершить конструирование новейшей крылатой ракеты с радиусом действия более 2000 км.

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    23 октября 2026, 14:09 • Новости дня
    В ФРГ арестован обвиняемый в шпионаже гражданин Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкие правоохранительные органы задержали и арестовали гражданина Украины Вадима Я., подозреваемого в сборе военной информации о восточном фланге НАТО якобы в интересах России.

    Федеральная прокуратура Германии сообщила об аресте 53-летнего гражданина Украины Вадима Я., подозреваемого в агентурной деятельности. Задержание прошло в четверг в федеральной земле Бранденбург на востоке страны, пишет РИА «Новости».

    «Сегодня следственный судья федерального суда привел в исполнение ордер на арест в отношении гражданина Украины Вадима Я.», – говорится в сообщении ведомства.

    По версии следствия, задержанный целенаправленно искал контакты с сотрудниками европейских оборонных предприятий для сбора «информации военного значения» о восточном фланге НАТО. Сообщается, что эти данные якобы собирались в интересах российской стороны. Впрочем, часть собранной информации была получена из открытых источников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг немецкие правоохранители задержали украинца Вадима Я. по подозрению в шпионаже.

    Ранее в этом месяце правоохранительные органы Австрии задержали двух сотрудников украинской военной полиции по подозрению в шпионаже.

    А летом немецкие правоохранители арестовали мужчину из-за подготовки диверсии на военном заводе в Баварии.

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    23 октября 2026, 17:37 • Новости дня
    «Атом» стал лидером по локализации среди российских авто
    «Атом» стал лидером по локализации среди российских авто
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский электромобиль «Атом», выпускаемый на заводе «Москвич», достиг уровня локализации в 70% и стал лидером среди производимых в стране машин.

    Электромобиль «Атом» от компании «Кама» занял первое место по уровню локализации среди автомобилей, выпускаемых на территории России, пишет «Российская газета» со ссылкой на исполнительного директора компании Харальда Грюбеля.

    По его словам, уровень локализации в 70% достигнут за счет применения отечественных кузовов, лакокрасочных материалов, аккумуляторов, электроприводов, силовой электроники и программного обеспечения.

    «Атом» выпускают на столичном заводе «Москвич». Процесс включает штамповку, сварку, окраску и окончательную сборку. В декабре 2025 года «Кама» подписала специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом и правительством Москвы о поэтапном увеличении доли российских компонентов.

    Также сообщается о росте продаж других автомобилей в России. В сентябре 2026 года впервые продано более тысячи машин марки Volga, лидером стал кроссовер Volga K50. Кроме того, наблюдается резкое увеличение спроса на новые пикапы: в сентябре реализовано 2160 единиц, что на 30,6% больше, чем в прошлом году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на столичном заводе «Москвич» стартовал выпуск отечественных электромобилей «Атом» по полному производственному циклу.

    В начале сентября Минпромторг отчитался о замещении почти половины критических компонентов в российском автопроме.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости оказать поддержку предприятиям отрасли в условиях санкций.

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    23 октября 2026, 11:59 • Новости дня
    Европейские автоконцерны начали переносить производство в Индию

    Автопроизводители из Европы решили перенести выпуск машин в Индию

    Tекст: Мария Иванова

    Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял заявил, что европейские автомобильные компании ищут индийских партнеров для переноса части производства за пределы Европы из-за жестких регуляторных требований Евросоюза.

    Европейские компании планируют выпускать часть продукции вне Европы из-за удорожания производственных процессов, передает РИА «Новости».

    «Из-за всех дополнительных регуляторных требований, которые Европейский союз вводит для себя, европейским производителям придется искать надежных партнеров в других странах. Это позволит выпускать за их пределами хотя бы часть продукции, производство которой в Европе становится все более дорогим», – заявил Гоял.

    Он отметил, что многие немецкие автомобильные компании уже рассматривают возможность организации производства в Индии. В стране работают крупнейшие концерны из Германии, а также чешские автопроизводители. Несколько европейских брендов уже открыли индийские предприятия для поставок на внутренний и внешний рынки.

    Индия экспортирует около миллиона автомобилей, и вскоре машины местного производства начнут поступать в Европу. Кроме того, немецкие компании заинтересованы в инвестициях в здравоохранение, фармацевтику, научные исследования, а также изучают сотрудничество в точном машиностроении, аэрокосмической и оборонной промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне немецкий автопром столкнулся с жестоким кризисом из-за действий Евросоюза.

    В апреле Берлин начал переоборудовать автопромышленные заводы в предприятия по созданию вооружений ради наращивания военного потенциала.

    В марте эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков предрек Европе новый виток деиндустриализации.

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    23 октября 2026, 10:48 • Новости дня
    Обвал продаж в США и Китае привел к массовым увольнениям в Volvo Cars

    Volvo Cars объявила о сокращении 2,5 тыс. рабочих мест

    Tекст: Мария Иванова

    Шведский автопроизводитель Volvo Cars сократит 2,5 тыс. сотрудников в связи с резким падением продаж и прибыли.

    Квартальный отчет автопроизводителя Volvo Cars показал резкое снижение продаж и операционной прибыли. Компания представила новый пакет мер по экономии, в рамках которого будет сокращено в общей сложности 2,5 тыс. рабочих мест, из них две тысячи – в Швеции, передает ТАСС.

    «В общей сложности эти меры предусматривают структурное сокращение около 2,5 тыс. рабочих мест по всему миру, из которых около двух тысяч – в Швеции, путем расторжения контрактов с консультантами, обычных увольнений и целевых выходных пособий для сотрудников», – говорится в пресс-релизе Volvo Cars.

    Отчет автопроизводителя за третий квартал 2026 года показывает резкое снижение операционной прибыли – 5,6 млрд крон (564,82 млн долларов). Общий оборот составил 66,9 млрд крон, что на 19,5 млрд меньше, чем в третьем квартале 2025 года. Ухудшение ситуации вызвано изменениями на рынке в Китае и США.

    Акции Volvo Cars упали более чем на 50% на Стокгольмской фондовой бирже с начала года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца шведский автопроизводитель Volvo Car отказался от годового прогноза на фоне ухудшения ситуации на китайском авторынке и медленного восстановления в США.

    В прошлом месяце генеральный директор компании Хокан Самуэльссон предупредил, что европейская автомобильная промышленность может столкнуться с крахом из-за высоких затрат на производство.

    Ранее Volvo Cars объявила о планах сэкономить 1,87 млрд долларов на фоне резкого падения операционной прибыли.

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    23 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Число легально владеющих оружием экстремистов выросло в Германии

    NDR: Число вооруженных экстремистов в Германии превысило 1,6 тыс. человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несмотря на ужесточение законодательства, количество состоящих на учете экстремистов, легально владеющих огнестрельным оружием, увеличилось в Германии до 1,6 тыс. человек, сообщила телерадиокомпания NDR.

    Власти Германии столкнулись с ростом числа радикалов, состоящих на учете в правоохранительных органах и имеющих официальное разрешение на хранение оружия, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию NDR.

    По данным журналистов, показатель вырос с 1,5 тыс. человек в 2024 году до более чем 1,6 тыс. к концу 2025 года. Количество действующих разрешений на оружие оказалось на 100 единиц больше, чем годом ранее.

    При этом наибольшая часть владельцев арсеналов – 1,3 тыс. человек – относится к правоэкстремистским движениям и так называемым рейхсбюргерам. Исламисты и леворадикалы составляют меньшинство.

    Лидерами по количеству зарегистрированного у экстремистов огнестрельного оружия стали федеральные земли Баден-Вюртемберг, Саксония и Мекленбург – Передняя Померания. Ранее в ФРГ ужесточили нормы законодательства, чтобы упростить процедуру отзыва лицензий у лиц, поставленных на учет из-за радикальных взглядов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Служба военной контрразведки Германии зафиксировала увеличение количества случаев экстремизма в бундесвере.

    В марте немецкая пресса отметила трехкратный рост выдачи лицензий на газовое и сигнальное оружие.

    В прошлом году глава Федерального ведомства по уголовным делам Хольгер Мюнх заявил о росте правоэкстремистских преступных групп среди молодежи.

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    23 октября 2026, 12:10 • Новости дня
    Минпромторг спрогнозировал рост промпроизводства в России по итогам года

    Алиханов: Рост промышленного производства в России в 2026 году составит 0,5-1%

    Tекст: Вера Басилая

    Рост промышленного производства в России по итогам 2026 года ожидается на уровне 0,5–1%, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.

    Алиханов отметил, что промышленное производство вышло на «определенное плато». Ведомство обсуждает новые меры для выхода на устойчивые темпы роста промышленности в 2–3% в год в ближайшие годы, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что в некоторых отраслях наблюдается охлаждение, однако в последние месяцы оживилось производство в автопроме, мебельной промышленности, фармацевтике, радиоэлектронике и спецтехнике.

    В машиностроении, по словам министра, появились избыточные мощности, и для их загрузки нужно стимулировать спрос на отечественную продукцию. Также обсуждаются дополнительные меры поддержки транспортного машиностроения и автопрома в рамках бюджетного процесса.

    Глава Минпромторга также сообщил, что производство автомобилей в России за девять месяцев выросло на 22,4%, до более 764 тыс. единиц. Из них почти 660 тысяч – легковые машины, производство которых увеличилось на 27%.

    Министерство промышленности и торговли России разработало проект постановления о переносе сроков уплаты утилизационного сбора для крупнейших отечественных производителей автомобилей и спецтехники на декабрь 2027 года.

     Алиханов заявил о планах увеличить долю электромобилей в продажах до 25% к 2035 году.

    Минпромторг запланировал распространить систему мониторинга для выявления псевдопроизводителей на все группы маркируемых товаров.

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    23 октября 2026, 18:15 • Новости дня
    Lufthansa продлила отмену рейсов в Дубай из-за обстановки на Ближнем Востоке

    Авиаконцерн Lufthansa отложил возобновление полетов в ОАЭ до 25 ноября

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Группа компаний немецкого авиаконцерна Lufthansa Group приняла решение отложить возвращение регулярных рейсов в Дубай до 25 ноября в связи с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке.

    Немецкий авиаконцерн Lufthansa Group перенес дату возобновления полетов в Объединенные Арабские Эмираты почти на месяц вперед, сообщает РИА «Новости». «В связи с текущей ситуацией и оценками дальнейшего развития событий на Ближнем Востоке Lufthansa Group сегодня приняла решение отложить запланированное возобновление полетов в Дубай до 25 ноября 2026 года», – говорится в сообщении компании.

    Входящие в концерн авиакомпании Lufthansa и SWISS изначально планировали возобновить перелеты 25 октября, а дочерняя структура Eurowings – 1 ноября. Пассажирам с билетами на отмененные даты пообещали предложить альтернативные варианты рейсов.

    Ранее Lufthansa распорядилась заправлять самолеты дополнительным топливом перед вылетом во Франкфурт-на-Майне на фоне снижения пропускной способности трубопровода.

    До этого Lufthansa приняла решение приостановить выполнение рейсов в Эр-Рияд на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.


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    23 октября 2026, 10:23 • Новости дня
    Германия выступила против ассоциированного членства Канады в ЕС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен столкнулась с сопротивлением Германии, Франции и ряда других стран ЕС из-за идеи оформить для Канады статус «ассоциированного члена» объединения.

    Германия, Франция и еще как минимум шесть стран Евросоюза добиваются отказа от формулировки «ассоциированное членство» в совместной декларации ЕС и Канады о расширении сотрудничества перед саммитом в Монреале 29–30 октября, сообщили дипломаты и представители ЕС, на которых ссылается Politico.

    По данным дипломатов, возражения касаются прежде всего самого названия статуса, а не планов по углублению связей с Оттавой. Германия особенно активно настаивает на исключении этого выражения из проекта текста, при этом скепсис по поводу формулировки высказывают также Франция, Италия и Бельгия. Несколько столиц недовольны тем, что Урсула фон дер Ляйен предложила идею ассоциированного членства без консультаций с национальными правительствами.

    Председатель торгового комитета Европарламента Бернд Ланге заявил, что ЕС стремится к максимально тесному сотрудничеству с Канадой, однако сам термин считает неудачным: «ЕС очень стремится к тесному сотрудничеству с Канадой», – сказал он, добавив, что избегал бы использования формулировки «ассоциированное членство», поскольку она может вызвать путаницу с другими форматами партнерства. Один из дипломатов охарактеризовал нынешний подход фразой о том, что «телегу поставили впереди лошади», то есть объявили новый статус до согласования его содержания.

    По словам собеседников издания, у сторон нет разногласий по цели усилить уже тесные экономические, оборонные и институциональные связи, спор идет лишь о терминологии. Статус «ассоциированного члена» призван подчеркнуть, что отношения с Канадой будут ближе, чем с другими партнерами, без формального вступления Оттавы в ЕС, что невозможно из-за географических ограничений учредительных документов союза. После саммита планируется начать работу по шести приоритетным направлениям, через полгода подвести промежуточные итоги, а через год на следующем саммите в Европе оценить, сблизилась ли Канада с ЕС достаточно для возможного присвоения ей этого особого статуса.

    Среди критериев такого сближения обсуждаются полноценное участие Канады в программах Horizon Europe и Erasmus, совместные проекты по подводным кабелям и критическому сырью, а также использование канадских пенсионных фондов для инвестиций в инфраструктуру вместе с ЕС. Источники называют инициативу экспериментом и допускают, что Канада может остаться единственной страной с подобным статусом. В то же время остается нерешенным спор вокруг формулировок о сотрудничестве в энергетике: Австрия выступает против упоминания углубления ядерного взаимодействия, тогда как Франция, Румыния, Словакия и ряд других государств поддерживают включение атомной энергетики в текст декларации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил о стремлении Евросоюза установить максимально тесные отношения с Канадой не только в торговле. Представитель Еврокомиссии Олоф Жилл сообщил об отсутствии у Евросоюза планов предлагать Британии статус ассоциированного члена по аналогии с Канадой. Канадские власти сделали ставку на сближение с Европой на фоне краха торговых переговоров с США и готовы рассмотреть вариант ассоциированного членства страны в Евросоюзе.

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    23 октября 2026, 08:49 • Новости дня
    Правительство внесло в Госдуму проект о штрафах до 30 тыс. за езду без прав

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за вождение без водительского удостоверения до 30 тыс. рублей.

    Согласно документу, штраф за управление транспортным средством без прав составит от 15 до 30 тыс. рублей, передает ТАСС.

    В настоящее время за аналогичное правонарушение предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг правительство одобрило законопроект МВД о кратном увеличении штрафов за вождение без прав.

    В среду правительственная комиссия поддержала соответствующую инициативу МВД.

    На прошлой неделе МВД разъяснило условия возврата водительских прав после лишения.

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    23 октября 2026, 10:41 • Новости дня
    Германия в три раза сократила выдачу долгосрочных виз россиянам

    Германия сократила выдачу долгосрочных виз россиянам в три раза

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Германии за последние четыре года сократили выдачу долгосрочных национальных виз российским гражданам почти в три раза.

    Количество выдаваемых гражданам России долгосрочных виз резко уменьшилось: если в 2022 году было оформлено 12 930 национальных виз, то в 2026 году ожидается выдача лишь около 4,5 тыс., сообщает медиагруппа Funke со ссылкой на ответ правительства ФРГ на запрос депутата бундестага Клары Бюнгер, передает РИА «Новости».

    В эту статистику не входят визы, выданные по гуманитарным соображениям. По предварительным оценкам, выдача виз для трудоустройства сократилась на 90%, для воссоединения семьи – на 77%, а студенческих виз – на 38%.

    «Такой подход я считаю абсолютно неправильным», – заявила Бюнгер, комментируя ограничительную политику посольства ФРГ в Москве.

    Ужесточения визовых ограничений для россиян в Европейском союзе активно требуют страны Балтии и Северной Европы. Ранее Еврокомиссия планировала предложить членам ЕС до конца 2026 года ужесточить правила выдачи шенгенских виз гражданам из недружественных стран.

    Министерство иностранных дел России неоднократно расценивало действия Евросоюза как национальную дискриминацию и проявление лицемерия Брюсселя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе государственный секретарь Министерства информации и телекоммуникаций Сербии Перко Матович исключил введение визового режима для россиян.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала обсуждаемое в Евросоюзе ужесточение визовой политики для российских граждан примером лицемерия.

    В прошлом месяце министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал европейские страны сократить выдачу шенгенских виз гражданам России.

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    23 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    Германия начала высвобождение дополнительной нефти из резервов

    DPA: Германия начала высвобождение дополнительной нефти из резервов

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии приступили к высвобождению дополнительных объемов нефти и нефтепродуктов из стратегических резервов, сообщило министерство экономики и энергетики ФРГ.

    Соответствующее постановление вступило в силу в четверг, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA. Высвобождение нефти происходит в рамках договоренностей стран G7 и предписания Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому Берлин должен направить на рынок 19,5 млн баррелей.

    Федеральный союз по обеспечению запасов нефти (EBV) в пятницу объявил тендер на продажу дизельного и печного топлива, а также сырой нефти из резервов. К октябрю правительство Германии уже высвободило 6 млн баррелей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник федеральное статистическое ведомство Destatis сообщило о подорожании нефтепродуктов в Германии более чем на 50% из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    На прошлой неделе министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе заявила о планах страны высвободить до 15 млн баррелей нефти.

    В начале месяца страны G7 договорились выпустить на рынок 100 млн баррелей топлива из стратегических резервов.

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    23 октября 2026, 20:40 • Новости дня
    Автосервисы обязали отчитываться об использовании моторных масел

    Кабмин обязал автосервисы отчитываться об использовании моторных масел

    Автосервисы обязали отчитываться об использовании моторных масел
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские автосервисы с 1 марта 2027 года будут обязаны регистрироваться в системе маркировки «Честный знак» и передавать сведения об использовании моторных масел и специальных жидкостей, соответствующее постановление издало правительство.

    Новые требования распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, приобретающих автомобильные масла и смазочные материалы для технического обслуживания и ремонта машин, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    В Центре развития перспективных технологий подчеркнули, что на сегмент автосервисов приходится до 40% рыночного оборота моторных масел. Включение этого канала в систему маркировки поможет повысить прозрачность оборота продукции и сократить реализацию нелегальных жидкостей.

    Кроме того, документ обязывает производителей масел передавать в систему информацию о конкретном адресе производственных площадок, что упростит проведение контрольных мероприятий надзорными органами. При этом смазочные материалы массой до 30 граммов или объемом менее 30 миллилитров освобождаются от обязательной маркировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах проведения совещания с правительством для обсуждения системы «Честный знак».

    В мае глава государства Владимир Путин призвал устранить недочеты в механизме контроля за оборотом товаров.

    В прошлом году система маркировки заблокировала более 1,2 млн нелегальных автомобильных шин на кассах российских магазинов.

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