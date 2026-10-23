Песков: Россия приветствует вклад Мелании Трамп в гуманитарную миссию в Алешках

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, Россия высоко оценивает роль супруги американского лидера в согласовании действий в Херсонской области, передает РИА «Новости». «Мы приветствуем усилия первой леди США госпожи Меланьи Трамп, которая внесла существенный вклад в согласование гуманитарной операции в населенном пункте Алешки в Херсонской области», – заявил Песков.

Пресс-секретарь президента также добавил, что в настоящее время российские военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе Алешек. Эта мера необходима для безопасного и эффективного проведения гуманитарной миссии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова провела встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом для обсуждения ситуации в городе Алешки.

Белый дом сообщил о достижении договоренности о локальном перемирии в населенном пункте при посредничестве Мелании Трамп.

В среду помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал о просьбе президента Владимира Путина передать признательность первой леди США за урегулирование гуманитарного кризиса в регионе.