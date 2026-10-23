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    23 октября 2026, 18:26 • Новости дня

    Американские ученые разработали систему передачи запахов через интернет

    Science Advances: Систему передачи запахов через интернет разработали в США

    Американские ученые разработали систему передачи запахов через интернет
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ученые из американского Университета штата Огайо создали систему Scentronic для распознавания запахов и их передачи через интернет на удаленное устройство.

    Система с помощью искусственного интеллекта распознала пять запахов: кофе, пива, красного вина, апельсина и торта. Во время испытаний 14 добровольцев правильно определили порядка 73% ароматов, пишет РИА «Новости» со ссылкой на журнал Science Advances.

    Технология включает электронный нос с шестью датчиками и устройство для воспроизведения запахов, которое может быть выполнено в виде браслета или ожерелья. Датчики улавливают вещества в воздухе, после чего информация передается по сети, а удаленное устройство распыляет нужный аромат, регулируя его интенсивность.

    По мнению исследователей, разработка поможет улучшить взаимодействие между людьми на расстоянии, а также найдет применение в медицине для проверки обоняния и в виртуальной реальности. Пока система использует заранее подготовленные ароматические вещества, а не воспроизводит точный химический состав запахов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заняла восьмое место в мире по объему научных исследований и разработок. Ранее президент Российской академии наук Геннадий Красников заявил об импульсе для развития технологий благодаря спецоперации на Украине.

    До этого Федеральное медико-биологическое агентство получило патент на «электронный нос» для диагностики респираторных заболеваний.

    23 октября 2026, 20:54 • Новости дня
    Путин поручил масштабировать производство систем охлаждения для ЦОДов

    Путин поручил Кабмину расширить выпуск систем охлаждения для дата-центров

    Путин поручил масштабировать производство систем охлаждения для ЦОДов
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин дал указание правительству изучить возможность масштабирования производства систем иммерсионного охлаждения для отечественных центров обработки данных.

    Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Согласно тексту документа, к реализации поставленной задачи правительство должно привлечь Сбербанк, компанию «Яндекс» и ряд других заинтересованных организаций.

    Кабинету министров предстоит подготовить и представить соответствующий доклад главе государства в срок до 1 декабря 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин утвердил список поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    Летом представители российской IT-отрасли заявили о необходимости дальнейшего развития независимой цифровой инфраструктуры.

    Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин указал на необходимость перехода всех российских компаний на отечественные IT-решения.

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    23 октября 2026, 09:20 • Новости дня
    Офис Зеленского опроверг снятие ограничений скорости Starlink для ВСУ

    Советник Зеленского заявил о сохранении ограничений скорости Starlink для ВСУ

    Офис Зеленского опроверг снятие ограничений скорости Starlink для ВСУ
    @ Vincent Feuray/Hans Lucas/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг заявления президента США Дональда Трампа об отмене ограничений скорости работы спутниковой связи Starlink для украинских военных.

    Литвин заявил, что ограничения скорости работы Starlink для Вооруженных сил Украины по-прежнему действуют, передает РИА «Новости».

    «Мы видим тот же лимит. То есть на данный момент ничего не изменилось», – заявил Дмитрий Литвин.

    Ранее президент США сообщил журналистам о решении главы SpaceX Илона Маска снять ограничения на работу военной версии спутниковой системы связи на Украине.

    На прошлой неделе другой советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов сообщил о проблемах в работе Starlink, которые привели к срыву запланированных военных операций и затруднили логистику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду The Wall Street Journal сообщила о распоряжении американского предпринимателя Илона Маска ограничить скорость работы военной версии спутниковой сети Starshield для украинских войск.

    На прошлой неделе The Telegraph написала об обращении Маска к Белому дому с идеей ввести ограничения скорости работы спутниковой связи Starlink на Украине.

    Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о причастности к ограничению доступа Киева к спутникам Starshield.

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    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    23 октября 2026, 18:02 • Новости дня
    «Яндекс» вернул доступ к более чем 90% данных клиентов Yandex Cloud

    Tекст: Валерия Городецкая

    Доступ более чем к 90% данных, хранившихся на платформе Yandex Cloud, восстановлен инженерами после атак на дата-центры «Яндекса», сообщили в компании.

    «Инженеры Yandex Cloud после атак на дата-центры «Яндекса» вернули доступ к 90,47% хранившихся на платформе данных», – передает РИА «Новости» сообщение «Яндекса».

    Отмечается, что часть данных перенесена в новую локацию, доступ к которым будет открываться поэтапно в ближайшие дни.

    Клиентам Yandex Cloud уже доступны основные возможности платформы, в том числе виртуальные машины и базы данных. Компания налаживает работу других сервисов и продолжает восстанавливать оставшиеся данные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу «Яндекс» сообщил о сохранении сложностей с доступом к файлам в облачном хранилище.

    Во вторник в компании заявили о возобновлении работы основных функций сервиса «Яндекс Директ» после атак беспилотников.

    На прошлой неделе пользователи в России столкнулись с массовыми сбоями в работе сервисов «Яндекса».

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    23 октября 2026, 14:04 • Новости дня
    «Яндекс» полностью восстановил работу сервиса такси в России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сервис «Яндекс такси» полностью возобновил свою работу во всех городах России, сообщили в пресс-службе компании.

    «Яндекс такси» полностью восстановилось: пассажиры по всей стране могут заказывать поездки, а водители – выполнять заказы и зарабатывать», – заявили в пресс-службе сервиса ТАСС.

    В компании отметили, что сейчас работают все ключевые опции и тарифы, доступна оплата поездок любым удобным способом и детализация цены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник «Яндекс» объявил о возобновлении работы основных функций сервиса «Яндекс Директ». В понедельник «Яндекс» сообщил о полном восстановлении доступа к такси, самокатам и доставке. На прошлой неделе эксперты назвали одновременное повреждение нескольких дата-центров беспрецедентным испытанием для «Яндекса».

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    23 октября 2026, 17:27 • Новости дня
    Роскомнадзор отозвал иск к футболисту Смолову

    Роскомнадзор отозвал иск на 300 тыс. рублей к футболисту Смолову

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Роскомнадзор направил в Арбитражный суд Москвы ходатайство об отказе от иска к бывшему футболисту сборной России Федору Смолову на сумму 300 тыс. рублей.

    Ведомство просило взыскать со спортсмена долг по обязательным отчислениям за онлайн-рекламу для зачисления в федеральный бюджет. Ранее суд принял иск к рассмотрению в упрощенном порядке без проведения заседаний, отмечает РИА «Новости».

    С 1 апреля 2025 года распространители рекламы в интернете обязаны отчислять государству 3% от квартального дохода. Эти средства направляются на поддержку создателей отечественного программного обеспечения и баз данных.

    До этого Роскомнадзор подал аналогичные иски к Екатерине Гордон, Елизавете Туктамышевой, Валентину Петухову и другим известным блогерам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе суд в Петербурге взыскал с певицы и блогера Александры Беляковой более 45 тыс. рублей в пользу Роскомнадзора.

    Ранее суд удовлетворил заявление ведомства о взыскании с рэп-исполнителя Федора Игнатьева около 20 тыс. рублей задолженности по отчислениям за интернет-рекламу.

    Тогда же суд постановил взыскать более 11 тыс. рублей с блогера Анны Семак.

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    23 октября 2026, 09:16 • Новости дня
    Мошенники начали маскировать схемы обмана под школьные сборы и уплату налогов

    ВТБ: Осенью мошенники начали маскироваться под школьные сборы и уплату налогов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Осенние схемы телефонных и сетевых мошенников маскируются под школьные сборы, налоговые уведомления и подготовку автомобилей к зиме, сообщил вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.

    ВТБ проанализировал сезонные сценарии обмана и пришел к выводу, что злоумышленники перестали придумывать новые поводы, используя актуальную повестку. Они маскируют угрозы под бытовые ситуации: поиск подработки, сезонные распродажи, вакцинацию, передает РИА «Новости».

    В школьных чатах злоумышленники от имени родителей просят перевести деньги на подарки учителям. Для водителей создаются клоны интернет-магазинов шин с заниженными ценами, которые исчезают после внесения предоплаты. Кроме того, используются фальшивые уведомления о якобы неоплаченных налогах или штрафах с угрозами судом, ведущие на поддельные сайты для сбора данных банковских карт.

    Студентам предлагают легкий заработок, после чего просят оформить «зарплатную карту» на фишинговом сайте. Во время распродаж в мессенджерах рассылают фальшивые сертификаты, а под видом поликлиник собирают личные данные под предлогом записи на вакцинацию от гриппа. Банк порекомендовал россиянам проверять информацию только в официальных каналах и не вводить пароли на сомнительных ресурсах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Российском союзе туриндустрии предупредили о мошеннических предложениях путевок в преддверии осенних школьных каникул.

    Ранее специалисты Роскачества рассказали об обмане с организацией школьных праздников.

    Кроме того, злоумышленники начали предлагать россиянам фиктивные туры на майские праздники.

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    23 октября 2026, 15:39 • Новости дня
    Фальков назвал сумму на ремонт вузовских общежитий в 2027 году

    Фальков: На ремонт студенческих общежитий планируется выделить 25,5 млрд рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В 2027 году на капитальный ремонт студенческих общежитий планируется направить 25,5 млрд рублей, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

    Объем финансирования на обновление инфраструктуры университетов удалось сохранить на уровне не ниже текущего года, передает РИА «Новости» слова министра на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

    «На следующий год – 25,5 млрд, на 2028-й будет 27,2 млрд и на 2029-й – 26,9 млрд», – уточнил Фальков и напомнил, что к 2030 году планируется капитально отремонтировать 800 общежитий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил о необходимости продумать будущее отечественных университетов с учетом влияния искусственного интеллекта. Также глава Минобрнауки призвал не запрещать слепо ИИ в образовательном процессе.

    На прошлой неделе министр сообщил об интеграции модулей по искусственному интеллекту во все программы высшего образования в России начиная с 2027 года.

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    23 октября 2026, 14:17 • Новости дня
    Ученые пообещали Земле спокойную геомагнитную обстановку на выходных

    В ИКИ РАН исключили вероятность возникновения магнитных бурь в выходные

    Tекст: Мария Иванова

    В предстоящие выходные, 24 и 25 октября, геомагнитная обстановка на планете останется спокойной, магнитные бури не ожидаются.

    В субботу и воскресенье геомагнитная активность будет находиться в зеленой зоне, вероятность возникновения магнитных бурь минимальна, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    Солнечная активность продолжает колебаться в диапазоне от слабо до умеренно возмущенной. Основные активные области уходят на обратную сторону звезды, где окончательно скроются к 27 октября. Выходящая на севере новая активная область пока никак себя не проявила, поэтому вероятность солнечных вспышек с влиянием на Землю остается низкой.

    В первой половине недели геомагнитная активность была повышена, однако до уровня магнитных бурь текущее возмущение так и не доросло. Кроме того, в центральной части России в выходные ожидается аномально теплая погода на пять–восемь градусов выше климатической нормы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг астрономы предупредили о возможных геомагнитных возмущениях на Земле из-за выброса протуберанца.

    В прошлом месяце ученые ожидали возникновения магнитных бурь из-за воздействия очередной корональной дыры.

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    23 октября 2026, 07:56 • Новости дня
    Япония сформировала группу «белых хакеров» для борьбы с кибертерроризмом

    Японские власти решили создать команду «белых хакеров» для защиты бизнеса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Японии в ноябре введут в действие формируемую группу «белых хакеров», которая поможет частным компаниям и учреждениям страны укрепить системы защиты от кибертерроризма, заявил глава Минэкономики Рёсэй Акадзава.

    Группа высококвалифицированных компьютерных инженеров будет на добровольной основе предлагать частным предприятиям пройти тесты на взлом серверов и давать практические рекомендации по кибербезопасности, передает ТАСС.

    «Мы решили действовать быстро в условиях, когда выявленные критические уязвимости в языке программирования PHP угрожают серьезными последствиями, поскольку он используется в очень многих интернет-сайтах», – заявил Акадзава.

    По его словам, около тысячи отраслевых объединений частного бизнеса уже получили от правительства предупреждения об угрозе незаконного проникновения в их системы. Накануне ряд правительственных и коммерческих ресурсов в Японии, включая сайты Минфина и Минздрава, был временно отключен из-за уязвимости в PHP.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг правительства ряда стран временно отключили государственные сайты после раскрытия критической уязвимости в языке программирования PHP.

    В частности, член палаты лордов Элизабет Ллойд сообщила о приостановке работы десятков государственных сервисов Британии.

    Министр науки и технологий Венгрии Золтан Танач также заявил о закрытии некоторых правительственных порталов.

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    23 октября 2026, 18:04 • Новости дня
    Суд удовлетворил иск Роскомнадзора к блогеру Эдварду Атеве на 19 тыс. рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Арбитражный суд Нижегородской области по иску Роскомнадзора взыскал с видеоблогера и певца Эдуарда Папаскуа, известного под псевдонимом Эдвард Атева, задолженность по отчислениям за рекламу в интернете.

    Суд удовлетворил заявление ведомства о выдаче судебного приказа, взыскав с ответчика более 19 тыс. рублей долга по обязательным отчислениям в бюджет за рекламу в Сети, передает РИА «Новости».

    С 1 апреля 2025 года распространители рекламы в интернете обязаны перечислять в федеральный бюджет 3% от квартального дохода от онлайн-рекламы. Собранные средства направляются на господдержку разработчиков отечественного программного обеспечения, включенного в специальный реестр.

    Контроль за своевременностью уплаты отчислений возложен на Роскомнадзор. Ранее ведомство уже подавало аналогичные иски к блогеру Валентину Петухову, телеведущей Екатерине Гордон, фигуристке Елизавете Туктамышевой и другим известным лицам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца суд вынес решение о взыскании с певицы и блогера Александры Беляковой более 45 тыс. рублей в пользу Роскомнадзора.

    Арбитражный суд Москвы обязал юмористку Екатерину Варнаву выплатить почти 50 тыс. рублей долга по иску службы.

    В прошлом месяце суд взыскал с создателя популярного канала о гаджетах Wylsacom Валентина Петухова более 1,2 млн рублей в счет обязательных отчислений за рекламу.

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    23 октября 2026, 08:34 • Новости дня
    «Яндекс» предупредил о сохранении проблем с доступом к облаку

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    У некоторых пользователей сохраняются сложности с доступом к файлам в облачном хранилище «Яндекса», однако работа над восстановлением сервиса продолжается, сообщили в компании.

    «У некоторых пользователей пока сохраняются сложности с доступом к файлам. Команда «Яндекс 360» продолжает работать над восстановлением работоспособности и полной функциональности сервиса», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

    Отмечается, что доступность данных для пользователей на «Яндекс Диске» увеличивается каждый день. За последнее время был возвращен предварительный просмотр документов, а также исправлен ряд ошибок, связанных со скачиванием файлов и синхронизацией с облаком в приложении для компьютера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-служба сервиса «Яндекс 360» сообщила о частичном восстановлении ранее недоступных функций, включая работу почты, диска и календаря. В тот же день в компании заявили о восстановлении работы основных функций сервиса «Яндекс Директ» после недельных ограничений из-за атак беспилотников на центры обработки данных. На прошлой неделе «Яндекс» опроверг сообщения об отсутствии страховки у подвергшихся атакам дата-центров.

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    23 октября 2026, 06:18 • Новости дня
    Сейсмологи назвали высоким уровень сейсмичности на Камчатке

    В РАН зафиксировали высокий уровень сейсмической активности на Камчатке

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Показатель сейсмологической активности на Камчатском участке зоны субдукции достиг высоких значений по шкале СОУС'09, сообщили в Камчатском филиале федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

    По итогам прошлой недели эксперты охарактеризовали показатель сейсмичности в регионе как фоновый повышенный, передает РИА «Новости» со ссылкой на службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлую пятницу Камчатский филиал Геофизической службы РАН повысил оценку магнитуды произошедшего на полуострове землетрясения до 6,9. Национальное метеорологическое управление Японии аннулировало экстренное предупреждение о землетрясении магнитудой более 9,9. Жители Северо-Курильска Сахалинской области ощутили зафиксированное у берегов Камчатки землетрясение силой до четырех баллов.

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    23 октября 2026, 09:18 • Новости дня
    Парламент Греции одобрил запрет соцсетей для детей младше 15 лет

    ERT: Парламент Греции одобрил запрет соцсетей для детей младше 15 лет

    Греческий парламент большинством голосов принял законопроект, запрещающий детям и подросткам до 15 лет пользоваться социальными сетями.

    Запрет вступит в силу с 1 января 2027 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ERT.

    «Законопроект государственного министра Акиса Скерцоса... был одобрен большинством голосов на пленарном заседании парламента», – сообщил телеканал.

    Отмечается, что документ поддержала только правящая партия «Новая демократия», тогда как остальные партии проголосовали против или воздержались. Ранее в апреле премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объяснял необходимость такого запрета заботой о психическом здоровье несовершеннолетних.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца власти Турции решили запретить социальные сети для детей младше 15 лет.

    В прошлом месяце председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально предложила полностью запретить использование социальных сетей детям младше 13 лет.

    В апреле Греция анонсировала запрет доступа к социальным сетям для детей до 15 лет.

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    23 октября 2026, 11:54 • Новости дня
    На Украине заявили о срыве операций ВСУ из-за ограничений в работе Starlink

    Бывший замминистра обороны Украины заявил о срыве операций ВСУ из-за Starlink

    Tекст: Вера Басилая

    Ограничения в работе спутниковой сети Starlink на Украине вновь привели к срыву ряда боевых задач, заявил бывший заместитель министра обороны страны Сергей Стерненко.

    Стерненко в социальной сети X заявил, что ограничения в работе спутниковой сети Starlink на Украине снова привели к срыву ряда операций Вооруженных сил страны, передает РИА «Новости».

    «Ситуация со Starlink/Starshield остается неясной», – заявил Стерненко. Он отметил, что некоторые подразделения сообщили о восстановлении услуги для полетов на высоких скоростях, однако это касается не всех заданий, и часть операций сорвана из-за действующих ограничений.

    Ранее The New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник в ВСУ сообщила, что после ограничения работы военной версии сети Starshield украинские беспилотники десятками выходили из строя и падали. По данным издания, некоторым подразделениям украинской армии пришлось свернуть все операции на несколько дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг отмену ограничений скорости работы спутниковой связи Starlink для украинских военных.

    В среду украинские производители беспилотников начали пересматривать планы по использованию системы Starlink в будущих проектах.

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    23 октября 2026, 08:55 • Новости дня
    Сайты финских ведомств отключили из-за уязвимости PHP

    Yle: Финляндия отключила сайты государственных ведомств из-за уязвимости PHP

    Tекст: Мария Иванова

    Государственные ведомства Финляндии временно отключили свои сайты из-за обнаружения уязвимостей в языке программирования PHP.

    Проблемы с доступом зафиксированы на сайтах Национальной земельной службы, Метеорологического института, портале Министерства юстиции, а также была нарушена работа медицинского и налогового сервисов, передает ТАСС со ссылкой на Yle.

    Сервис медицинских данных возобновил работу, но на некоторых ресурсах перебои сохраняются. Восстановление работы всех онлайн-сервисов может занять от нескольких дней до нескольких недель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг десятки государственных сервисов Британии отключили из-за обнаружения критических уязвимостей языка программирования PHP.

    В тот же день председатель парламентского комитета по контролю за деятельностью спецслужб Бундестага Марк Хенрихман предупредил о выходе киберугроз на качественно новый уровень.

    В среду государственные сайты по меньшей мере в 13 странах мира отключили из-за обнаруженной критической уязвимости.

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